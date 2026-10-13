Formula 1 revine în Africa Țara care va găzdui o cursă după 37 de ani. La ultima întrecere de pe continent au abandonat 20 de piloți!

Formula 1 va reveni pe continentul african după un nou acord stabilit de FIA, pentru o perioadă de 10 ani.

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Înțelegerea este valabilă începând cu anul 2030, Rwanda urmând să găzduiască Marele Premiu al Africii, după ce circuitul propus va ajunge la standardele impuse de FIA.

Formula 1 va reveni în Africa începând cu 2030

„Marele Circ” se va întoarce pe continentul african după o pauză de 37 de ani, care parte a unui proiect mai amplu de dezvoltare sportivă, turistică, dar și la nivel de infrastructură, condus de Consiliul de Dezvoltare din Rwanda.

Acordul presupune o colaborare pe 10 ani, începând cu anul 2030, după ce circuitul va fi finalizat și va îndeplini toate normele cerute de FIA, informează formula1.com.

Pista va fi situată la aproximativ 40 de kilometri sud de capitala Kigali, iar fanii ar urma să se bucure de o experiență care să includă și obiectivele turistice și peisajele din zonă.

Cum ar urma să arate noul circuit din Rwanda. Foto: X/Formula 1

Ce s-a întâmplat la ultima cursă din Africa, în 1993

Ultima cursă de pe continentul african a avut loc pe 14 martie 1993, în Africa de Sud, și s-a încheiat cu abandonul a 20 de piloți dintr-un total de 26 prezenți pe grilă.

Alain Prost a câștigat cursa la volanul monopostului Williams, pornind din pole position, fiind urmat de Ayrton Senna, de la McLaren, și de Mark Blundell, de la Ligier.

Christian Fittipaldi (Minardi), Jyrki Järvilehto (Sauber) și Gerhard Berger (Ferrari) au fost ceilalți trei piloți care au reușit să termine cursa.

În aceeași cursă, Michael Schumacher (Benetton), care plecase de pe locul trei, Rubens Barrichello și Ivan Capelli s-au numărat printre piloții importanți care nu au reușit să ajungă la finalul întrecerii.

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