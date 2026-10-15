Cam scump tricoul de Clasico Cine este superartistul american aflat în spatele echipamentului Barcelonei pentru ciocnirea cu Real

Barcelona a lansat astăzi tricoul blaugrana pe care-l va purta la primul Clasico al sezonului: pe 25 octombrie, acasă, în fața Madridului.

Alt nume important din industria muzicii ales de principalul sponsor al Barcei, Spotify, pentru marele meci cu Real din campionat.

Cât costă tricoul simplu, cu noul logo, și cât trebuie să achite fanii dacă-l vor pe cel cu semnăturile artistului și ale jucătorilor.

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Peste fix zece zile se joacă primul Clasico al sezonului.

Pe 25 octombrie e Barcelona - Real Madrid, pe Camp Nou, în LaLiga. Duminică seară, de la 22:00.

Tyler, The Creator, pe tricoul Barcelonei, după The Rolling Stones sau Coldplay

Astăzi, clubul catalan a lansat tricoul blaugrana pentru marele meci din campionat.

Un tricou special, care are în spate alt artist important ales de principalul sponsor al Barcei, Spotify.

După Olivia Rodrigo, Ed Sheeran, Travis Scott, Coldplay, Karol G, The Rolling Stones, Rosalia și Drake, cotidianul local Sport prezintă noua colecție dedicată muzicianului Tyler, The Creator (Tyler Gregory Okonma, 35 de ani), o împletire a mai multor stiluri: hip-hop, R&B, soul, funk.

Tricoul de Clasico al Barcelonei, de la 500 la 3.000 de euro

Pe piept va apărea logo-ul GOLF WANG (GOLF), marca universului creat de american.

Prețul de bază va fi 500 de euro. Mai exact: 499,99. Cine va dori ediția limitată cu semnăturile artistului și ale jucătorilor va plăti 3.000 de euro (2.999,00).

Welcome to the team, Tyler, The Creator. FC Barcelona x @spotify x Tyler, The Creator x GOLF WANG ⛳ https://t.co/VC4qX32wF8 — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 15, 2026

Va fi purtat în premieră de echipa feminină a Barcelonei, cu o zi înainte, sâmbătă, 24 octombrie, în fața Granadei pe „Estadi Johan Cruyff”.

Clubul iberic a anunțat că, în premieră, „artistul va fi creatorul campaniei grafice și audiovizuale”.

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