Echipajul României de patru rame feminin, format din Amalia Bereș, Magdalena Rusu,Maria Lehaci și Adriana Adam, s-a calificat în finală, duminică, la Jocurile Olimpice.

Este prima ambarcațiune „tricoloră” care obține calificarea într-o finală de la Paris.

Finala de la patru rame feminin va avea loc pe 1 august, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe TVR, Eurosport și platforma Max.

Sportivele noastre au terminat pe locul 2 în a doua serie, după barca Olandei.

Adversarele au început mai bine cursa, româncele au revenit pe final, dar nu au reușit să le prindă din urmă.

Amalia Bereș, după calificarea în finală la patru rame feminin: „Dacă îmbunătățim și starul, ar putea să fie o cursă perfect”

Bereș, Rusu, Lehaci și Adam au oprit cronometrul la 6:44.55, la 84 de sutimi în spatele batavelor.

„Finala e finală. Mai avem un pic de rectificat, startul și finișul. Noi am simțit că nu am avut ritm și, cum am mai spus, dacă îmbunătățim și startul, ar putea să fie o cursă perfectă . În orice caz, suntem încrezătoare și vă invităm să ne urmăriți în finală, promitem spectacol”, spune Amalia Bereș, citată de COSR.

„La acest nivel nimeni nu este de neînvins. A fost un pic dificil cu condițiile, vântul un pic mai multă contră, mai mult lateral, se modifică, dar gestionăm foarte bine. Doamne ajută să fie bine”, a adăugat Magdalena Rusu.

„Suntem în finală și acolo totul va fi altfel, vom gestiona cursa în așa fel încât să îi bucurăm pe toți cei care ne susțin. Atmosfera de aici e impresionantă”, a dezvăluit Adriana Adam.

„Ne bucurăm că ne-am calificat direct în finală pentru a ne focusa pe barca de 8+1, am scăpat de o cursă în plus. Azi nu a fost perfect dar ne vom strădui să fie în finală”, a încheiat Maria Lehaci.

Echipajele calificate în Finala A: Marea Britanie, Noua Zeelandă, Olanda și România.

Marea Britanie, Noua Zeelandă, Olanda și România. Vor evolua în recalificări: China, SUA, Danemarca, Irlanda și Australia.

