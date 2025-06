Alcaraz și Moutet, furioși VIDEO. Au fost avertizați la ATP Queen's și au reacționat dur: „A vrut să fie în centrul atenției” +  „Un nenorocit!”

Carlos Alcaraz (22 de ani, #2 ATP) a cerut modificarea unei reguli din tenis, după ce a fost avertizat de arbitru în optimile turneului de la Queen's Club.

Tot la Londra, Corentin Moutet (26 de ani, #89 ATP) a fost sancționat din același motiv și l-a criticat dur pe oficialul partidei.

Alcaraz a avut parte de un meci foarte dificil împotriva conaționalului Jaume Munar (28 de ani, #59 ATP). S-a impus în trei seturi, scor 6-4, (7)6-7, 7-5, iar momentele tensionate nu au lipsit.

Carlos Alcaraz, avertizat pentru că a întârziat la serviciu: „Arbitrul a vrut să fie în centrul atenției”

Deranjat de ritmul alert în care s-a disputat partida, Alcaraz l-a confruntat pe arbitru, însă acesta i-a spus că totul funcționează corect: „Asta e o nebunie”, a fost reacția starului iberic.

La scorul de 5-5 în setul secund, Carlos a fost avertizat pentru că întârziat la serviciu. A răspuns că nu a avut suficient timp între puncte pentru a-și usca mâinile pe prosop

„De ce? De ce nu te poți opri? Am terminat punctul la fileu, trebuie să merg la prosop, trebuie să-mi fac rutina. Da, dar am cerut prosopul de multe ori, mi l-au adus, și tot nu am timp să mă duc, înțelegi?”, i-a spus Carlos arbitrului.

Ulterior, al doilea jucător al lumii a cerut la conferința de presă ca regulamentul să fie modificat.

„Arbitrii trebuie să fie puțin mai permisivi cu asta. Jucăm de trei ore, terminăm un punct lung la fileu, ar trebui să ne mai dea puțin timp.

Nu este frumos. Eu personal încerc să merg cât mai repede posibil. Nu-mi amintesc ultima dată când am primit un avertisment pentru acest lucru, iar în primul tur nu am avut niciun fel de probleme. Astăzi am avut mai multe. Nu înțeleg.

Cred, de asemenea, că este o problemă a arbitrului de scaun, care poate a vrut să fie în centrul atenției astăzi, dar este o regulă care ar trebui schimbată”, a spus Alcaraz, potrivit as.com.

Principal favorit, spaniolul îl va întâlni în sferturi pe francezul Arthur Rinderknech (29 de ani, #80 ATP). Meciul are loc vineri, de la ora 17:30.

Sunt multe situații în care totul este lent și ceasul ticăie, iar noi nu ne putem pregăti pentru următorul punct. Iar când asta se întâmplă, nu poți juca cum trebuie, așa că nu cred că este cel mai bun lucru pentru spectacol. Carlos Alcaraz, #2 ATP

Corentin Moutet l-a atacat pe arbitru: „Tâmpit nenorocit!”

Un conflict cu arbitrul de scaun a avut și Corentin Moutet, jucător implicat tot mai des în altercații pe terenul de tenis.

În timpul meciului cu Jacob Fearnley (23 de ani, #60 WTA), scor 3-6, 6-2, 2-6, francezul a fost avertizat de Adel Nour pentru că nu a servit la timp și a reacționat dur, potrivit telegraph.co.uk.

„Asta e singura ta treabă, să dai avertismente. Eu vorbesc cu tine pentru că am trei mingi în mână. Apoi mă avertizezi pentru încălcarea timpului și spui: «Nu vorbi cu mine». Ce este în neregulă cu tine? Cu Rolexul tău”.

În timp ce se îndrepta spre locul său, francezul l-a numit pe arbitru „tâmpit nenorocit”, în șoaptă, iar apoi și-a continuat tirada: „Eu alerg în fiecare zi timp de trei ore și tu îmi spui ce trebuie să fac. E o nebunie. Tipul ăsta e nebun! Mă omoară în fiecare zi”.

