Valeriu Iftime (65 de ani) a transmis că transferul lui Jordan Gele (32 de ani) la FC Botoșani nu se va mai realiza.

Patronul moldovenilor nu a ajuns la un numitor comun cu impresarul atacantului și s-a reorientat spre un alt jucător.

Jordan Gele intrase în atenția celor de la Botoșani după ce a fost pus pe lista plecărilor de către Gigi Becali, însă mutarea nu va mai avea loc.

Jordan Gele nu mai ajunge la FC Botoșani

Adus în iarnă de la Unirea Slobozia la FCSB, Gele nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor la echipa campioană.

Acum, atacantul francez nu va fi transferat nici de FC Botoșani, după ce negocierile ce clubul și impresarul său nu au ajuns la un acord.

„Nu s-a mai întâmplat nimic cu Gele. Am adus alt atacant, unul ucrainean, am văzut că sunt buni la Universitatea Craiova. Gele a picat definitiv. Nu mai aveam cum să aștept, iar acum am ajuns la trei atacanți.

Au fost niște discuții fără substrat, fără sens, pentru că oamenii mei din club nu s-au înțeles deloc cu impresarul lui. Suntem acoperiți acum pe toate posturile cerute de Leo Grozavu. Rămâne acum să vedem cum se vor adapta”, a spus Valeriu Iftime, pentru digisport.ro.

250.000 de euro este cota de piață a lui Jordan Gele, potrivit transfermarkt.com

