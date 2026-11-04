Scandal la CFR Cluj! Varga și Băgăcean, contestați dur după ce au fost aleși în Comitetul Creditorilor: „Nu pot decide asupra propriilor acte”

Omul de afaceri Corneluț Rus, creditor cu 543.000 de euro de recuperat de la CFR Cluj, contestă desemnarea lui Marian Băgăcean și a firmei IMMO Green Construct SRL, aflată în sfera de influență a lui Ioan Varga, în Comitetul Creditorilor.

El invocă încălcarea Legii insolvenței și susține că ambii fac parte din categoria persoanelor strâns legate de club. Comitetul va fi prezidat de ANAF.

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Adunarea Creditorilor de la CFR Cluj, desfășurată pe 2 noiembrie, a stabilit componența Comitetului Creditorilor, organismul care are un rol important în supravegherea procedurii de insolvență și în monitorizarea activității administratorului judiciar.

CFR Cluj, scandal în Comitetul Creditorilor

Cu votul creditorilor reprezentând 52,68% din totalul masei credale, a fost aprobat un comitet format din trei membri:

Președinte: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca, prin AJFP Cluj;

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca, prin AJFP Cluj; Membru: Vasile-Marian Băgăcean;

Vasile-Marian Băgăcean; Membru: IMMO Green Construct SRL

Desemnarea ultimilor doi a provocat însă o reacție vehementă din partea lui Corneluț Rus, om de afaceri care a împrumutat clubul și are de recuperat 2.843.421 lei, echivalentul a 543.000 de euro.

Acesta și-ar fi dorit un loc în Comitetul Creditorilor, alături de ANAF și AJFP Cluj.

În orice caz, Rus a votat ferm împotriva oricărei formule care îi includea pe Băgăcean și IMMO Green Construct, societate aflată în sfera de influență a lui Ioan Varga.

De ce contestă prezența lui Marian Băgăcean și a firmei controlate de Ioan Varga

Corneluț Rus invocă Legea insolvenței, care limitează la o singură persoană reprezentarea creditorilor apropiați de club în Comitetul Creditorilor și nu permite ca aceasta să fie și președintele comitetului.

În opinia sa, Băgăcean se încadrează în această categorie, întrucât a fost director general și acționar majoritar al clubului în intervalul de doi ani anterior deschiderii insolvenței.

Mai mult, creditorul arată că administratorul judiciar RTZ l-a calificat chiar pe Băgăcean drept persoană strâns legată de debitoare în raportul de verificare a creanțelor din 23 octombrie 2026.

Băgăcean, creditor de aproape 8 milioane de euro

Marian Băgăcean este unul dintre cei mai mari creditori. Potrivit raportului, datoriile CFR Cluj față de Marian Băgăcean 41.762.592 lei, echivalentul a 7,962 milioane de euro.

În raportul privind cauzele insolvenței, RTZ semnalează posibilul conflict de interese generat de dubla calitate a lui Marian Băgăcean, de director general și principal creditor, și cere verificarea „realității și justificării economice a sumelor”.

În opinia lui Corneluț Rus, Băgăcean ocupă deja singurul loc permis de lege unei persoane din această categorie.

Problema ridicată de omul de afaceri este că și IMMO Green Construct SRL ar putea avea aceeași calitate, ceea ce ar face ilegală prezența simultană a celor doi în Comitetul Creditorilor CFR Cluj.

Marian Băgăcean

IMMO a preluat creanțele lui Ioan Varga cu o zi înainte de intrarea CFR Cluj în insolvență

Corneluț Rus invocă mai multe elemente în sprijinul suspiciunilor sale privind legătura dintre IMMO Green Construct și conducerea CFR Cluj.

Firma a preluat creanțele de peste 37 de milioane de lei (7,054 milioane de euro) ale lui Ioan Varga, acționarul majoritar al clubului, care deține 75,8167% din acțiuni și funcția de președinte al Consiliului de Administrație.

Potrivit argumentelor prezentate de creditor, cesiunea s-a făcut la valoarea nominală, cu plata prețului amânată până la 31 decembrie 2026, fără ca acesta să fi fost achitat până la momentul formulării contestației.

Legătura de afinitate cu Ioan Varga și conexiunile dintre firme

Rus mai susține că IMMO este administrată de Agneta-Ecaterina Muntean, despre care afirmă că ar avea relații de afinitate cu Ioan Varga.

Rus invocă și legătura IMMO–NEVA–Varga: NEVA, asociatul unic al IMMO, a cedat către CFR Cluj părțile sociale ale ACC Development SRL, o firmă imobiliară controlată de Ioan Varga. Clubul le-a returnat către NEVA cu o zi înainte de solicitarea insolvenței, prin intermediul lui Varga.

Rus consideră că toate aceste elemente impun verificarea afilierii dintre IMMO și club înainte ca firma să poată ocupa un loc în Comitetul Creditorilor.

Conexiunile dintre firmele din grupul de afaceri al lui Ioan Varga, potrivit Termene.ro.

Dacă aceste indicii se confirmă, componența propusă ar cuprinde doi creditori strâns legați de debitoare, contrar textului citat Corneluț Rus, creditor CFR Cluj

Al doilea motiv: conflictul de interese

Un alt argument invocat de Corneluț Rus este existența unui posibil conflict de interese.

El amintește că membrii Comitetului Creditorilor supraveghează activitatea administratorului judiciar și pot solicita sau iniția, în condițiile legii, acțiuni pentru anularea unor acte frauduloase și pentru atragerea răspunderii persoanelor care au contribuit la insolvența clubului.

Rus susține că Băgăcean a semnat, în numele CFR Cluj, operațiuni care urmează să fie analizate inclusiv din perspectiva atragerii răspunderii. În același timp, afirmă că IMMO Green Construct deține creanțe rezultate din aceleași operațiuni.

„Niciunul dintre ei nu poate decide, ca membru al comitetului, dacă se formulează acțiuni îndreptate împotriva propriilor acte sau a persoanelor cu care a contractat”, argumentează Corneluț Rus.

Al treilea motiv: creanțele urmează să fie contestate

Omul de afaceri anunță că intenționează să conteste atât creanța IMMO Green Construct, cât și pe cea a lui Marian Băgăcean.

„Subsemnatul arăt că urmează să contest atât creanța IMMO Green Construct SRL, de 35.331.615,35 lei, cât și creanța dlui Băgăcean Vasile-Marian.

Dacă tabelul definitiv nu le va confirma creanțele, componența comitetului va trebui refăcută, ceea ce contrazice continuitatea pe care funcția de supraveghere o presupune.

Un asemenea comitet ar lipsi de conținut garanția supravegherii independente a procedurii, în dauna creditorilor care nu au nicio legătură cu debitoarea”, a avertizat Corneluț Rus.

Cum a ajuns Corneluț Rus creditor al lui CFR Cluj

Corneluț Rus are de recuperat de la CFR Cluj 2.843.421 de lei (aproximativ 543.000 de euro), sumă provenită din două împrumuturi acordate clubului pe 17 iunie 2025: 400.000 de euro și 300.000 de dolari. Banii trebuiau restituiți până la 31 august 2025.

CFR a rambursat doar 200.000 de dolari, pe 15 ianuarie 2026. La intrarea în insolvență, restanța era de 400.000 de euro și 100.000 de dolari, la care s-au adăugat penalități.

Împrumutul a fost garantat printr-o ipotecă mobiliară asupra creanței reprezentând 10% din drepturile economice ale clubului asupra lui Louis Munteanu, în limita a 700.000 de euro.

Administratorul judiciar a admis întreaga creanță, în categoria celor garantate, în limita valorii ipotecii.

Băgăcean și IMMO au votat pentru propria desemnare. Cine i-a susținut

Procesul-verbal al Adunării Creditorilor arată că atât Marian Băgăcean, cât și IMMO Green Construct SRL s-au oferit voluntar să facă parte din Comitetul Creditorilor și au votat pentru formula în care figurau ei înșiși.

Aceeași componență a fost susținută de NEVA Construct Invest SRL, de Andrei Zolotco, creditor cu 11.537.006 lei de recuperat, și de fostul antrenor Andrea Mandorlini, toți aflați în sfera de influență a lui Ioan Varga.

Fotbaliștii i-au propus pe Alessandro Micai și Karlo Muhar

De cealaltă parte, Corneluț Rus nu a fost singurul creditor care a propus o altă componență.

Mai mulți fotbaliști și-au exprimat opțiunea pentru Alessandro Micai și Karlo Muhar. Printre aceștia s-au numărat Christopher Braun, Damjan Dokovic, Alin Fică, Francisco Barrios Azzini, Rareș Gal, Ilija Masic, Adrian Păun, Renato Pantalon sau Sheriff Sinyan.

Karlo Muhar și Alessandro Micai și-au exprimat disponibilitatea de a ocupa un loc în Comitetul Creditorilor.

În final, însă, propunerea susținută de Băgăcean și IMMO a fost cea adoptată de Adunarea Creditorilor.

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