Tranzacție înainte de insolvență  CFR Cluj a preluat o firmă controlată de Ioan Varga. Ce se află în spatele operațiunii

CFR Cluj a preluat integral ACC Development SRL, una dintre companiile care au făcut parte din rețeaua de afaceri a finanțatorului Ioan Varga, potrivit unei decizii publicate în Monitorul Oficial al României.

Tranzacția a fost încheiată pe 25 aprilie 2026, cu aproape patru luni înainte ca CFR Cluj să intre în insolvență.

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ACC Development SRL este o companie cu profil imobiliar care a făcut parte din zona de afaceri a finanțatorului CFR Cluj, Ioan Varga (55 de ani).

CFR Cluj a preluat o firmă imobiliară controlată de Ioan Varga

În ultimii ani, societatea a fost implicată în tranzacții cu terenuri și a ajuns să fie controlată de Ioan Varga prin intermediul Neva Construct Invest SRL.

În aprilie 2026, structura de proprietate s-a schimbat. Neva Construct Invest a cedat toate părțile sociale ale ACC Development către Fotbal Club CFR 1907 Cluj, astfel că firma a trecut integral în proprietatea clubului din Gruia.

Transferul companiei către CFR Cluj a fost decis la 25 aprilie 2026, cu patru luni înainte ca gruparea din Gruia să intre în insolvență. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial al României din 31 august 2026.

CFR Cluj a devenit asociat unic al ACC Development. Ioan Varga este administrator

Potrivit documentului, Neva Construct Invest SRL a cedat către CFR Cluj toate cele 23.563 de părți sociale ale ACC Development. Fiecare parte socială are o valoare nominală de 100 de lei, iar capitalul social total este de 2.356.300 de lei.

În urma transferului, CFR Cluj a devenit asociat unic al companiei, cu 100% din beneficii și pierderi.

Ioan Varga, președintele Consiliului de Administrație al CFR Cluj, a fost desemnat reprezentantul permanent al clubului în calitate de nou asociat unic.

Documentul nu precizează suma plătită pentru preluarea companiei. Se menționează doar că părțile sociale au fost cedate „la prețul și în condițiile contractului de cesiune și ale contractului de ipotecă mobiliară încheiate la aceeași dată”.

GOLAZO.ro a solicitat CFR Cluj și lui Ioan Varga un punct de vedere cu privire la preluarea ACC Development. Răspunsurile primite vor fi publicate integral, imediat ce vor fi transmise redacției.

Profilul ACC Development: fără cifră de afaceri în 2025

Prin această operațiune, Ioan Varga a transferat în proprietatea CFR Cluj o companie imobiliară care se afla până atunci în zona sa de afaceri, împreună cu activele și proiectele pe care aceasta le putea dezvolta.

După preluarea de către CFR Cluj, compania și-a actualizat și obiectul de activitate. Pe lângă dezvoltarea (promovarea) imobiliară, trecută ca activitate principală, ACC Development mai poate desfășura:

lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale,

activități ale canalelor de finanțare,

cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii,

închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate,

tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract,

activități de consultanță în afaceri și management.

acțivătăți ale bazelor sportive.

La finalul lui 2025, ACC Development avea active totale de 2,3 milioane de lei, dintre care 2,04 milioane de lei erau reprezentate de stocuri.

Compania avea datorii de 13.383 de lei și nu înregistrase cifră de afaceri în acel an.

ACC Development, implicată într-o afacere de 3 milioane de euro

ACC Development a fost implicată în iulie 2025 într-o tranzacție imobiliară cu Clever Media Network, compania care deține posturile Prima Sport.

Compania controlată de Ioan Varga urma, conform gsp.ro, să vândă către Clever Media un teren de 98.520 de metri pătrați din Florești, județul Cluj, pentru 3 milioane de euro.

Potrivit publicației, Clever Media a achitat un avans de 750.000 de euro, bani care au fost virați direct în conturile CFR Cluj. Clubul figura ca garant al ACC Development în această operațiune.

Tranzacția nu a mai fost finalizată, iar Clever Media a cerut ulterior restituirea avansului, în timp ce Varga a susținut finalizarea afacerii.

CFR Cluj a intrat în insolvență cu datorii de 37,5 milioane de euro la 31 iulie 2026

CFR Cluj a solicitat deschiderea procedurii pe 14 august. Potrivit datelor prezentate de conducerea clubului în fața instanței, la 31 iulie 2026, societatea avea datorii totale de 197.087.878,44 lei, echivalentul a 37,5 milioane de euro!

Cea mai mare parte, 135.672.362,74 lei, aproximativ 25,8 milioane de euro, reprezintă datorii pe termen scurt.

Structura datoriilor prezentată tribunalului:

170.157.591,50 lei (32.400.000 €) - obligații față de furnizori și alți creditori;

- obligații față de furnizori și alți creditori; 10.351.328,86 lei (1.970.000 €) - datorii către jucători;

- datorii către jucători; 16.231.197,08 lei (3.090.000 €) - datorii către bugetul de stat;

- datorii către bugetul de stat; 347.761 lei ( 66.000 €) - datorii către salariați.

În schimb, lichiditățile disponibile ale clubului erau de numai 1.537.187,03 lei, circa 293.000 de euro.

CFR a raportat, de asemenea, o pierdere operațională de 17.937.692,30 lei, aproximativ 3,42 milioane de euro, ceea ce înseamnă că veniturile din activitatea curentă nu au acoperit cheltuielile operaționale.

O firmă controlată de Ioan Varga revendică datorii de 6,58 milioane de euro

Înainte ca CFR să ceară deschiderea procedurii, mai mulți creditori au formulat cereri împotriva clubului, iar instanța le-a calificat drept declarații de creanță în cadrul procedurii de insolvență.

Cea mai mare dintre creanțele enumerate în hotărâre este cea revendicată de IMMO GREEN CONSTRUCT SRL, în valoare de 34.637.675 de lei (6,58 milioane de euro).

Firma este controlată de Ioan Varga prin Muntean Agneta Ecaterina, omul său de încredere.

În dosar mai apar:

Corneluț Rus - 400.000 de euro și 100.000 de dolari, plus dobânzi;

- 400.000 de euro și 100.000 de dolari, plus dobânzi; Beton Constructorul SRL - 1.500.000 de lei (285.500 euro);

- 1.500.000 de lei (285.500 euro); UNIREA SA - 996.484 lei (189.700 euro);

- 996.484 lei (189.700 euro); Roata Făget SRL - 691.287,27 lei (131.600 euro).

- 691.287,27 lei (131.600 euro). LY Securtity SRL - 495.929,48 lei (94.400 euro);

- 495.929,48 lei (94.400 euro); Adam Kidan Football Agency Ltd - 11.000 de euro;

Sumele reprezintă, în această etapă, creanțe revendicate de creditori. Ele urmează să fie verificate de administratorul judiciar și nu reprezintă automat datorii recunoscute în cuantumul solicitat.

După intrarea în insolvență, Ioan Varga a anunțat că negociază salvarea clubului cu un grup de investitori germano-elvețieni.

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