Onorarii imense OFICIAL. Răzvan Zăvăleanu, pachet de milioane de euro pentru insolvența CFR Cluj + Fotbalistul care s-a revoltat

RTZ & Partners, firma lui Răzvan Zăvăleanu, și-a asigurat continuarea mandatului de administrator judiciar al CFR Cluj, dar și un pachet consistent de remunerații pentru gestionarea procedurii de insolvență și reorganizare a clubului patronat de Ioan Varga.

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Administratorul judiciar RTZ & Partners, condus de Răzvan Zăvăleanu, a primit votul creditorilor CFR Cluj pentru un pachet de remunerații care poate ajunge la milioane de euro.

Răzvan Zăvăleanu, onorariu de succes la CFR Cluj: 500.000 de euro dacă scoate clubul din insolvență

Doar pentru finalizarea cu succes a reorganizării, firma are prevăzut un onorariu de 500.000 de euro plus TVA. Suma este dublă față de recompensa primită după ce RTZ a scos Dinamo din insolvență, în iunie 2025.

Adunarea Creditorilor CFR Cluj s-a reunit pe 2 noiembrie 2026. La ședință au participat creditori care dețin 74,18% din totalul creanțelor de aproape 41 de milioane de euro înscrise în tabelul preliminar. Aceștia au confirmat RTZ & Partners în funcția de administrator judiciar.

Tot în cadrul ședinței a fost supusă la vot și remunerația firmei conduse de Răzvan Zăvăleanu, aprobată cu voturile creditorilor care dețin 63,88% din masa credală.

Pachetul cuprinde un onorariu fix lunar, unul pentru întocmirea planului de reorganizare și mai multe categorii de onorarii de succes.

Remunerație lunară de 28.000 de euro, dublată la 56.000 după 18 luni

Conform grilei aprobate, RTZ va încasa un onorariu fix de 28.000 de euro plus TVA pe lună în primele 18 luni de la deschiderea procedurii de insolvență, adică din august 2026.

Începând cu luna a 19-a, remunerația lunară va crește la 56.000 de euro plus TVA. Practic, onorariul fix se dublează dacă procedura se prelungește mai mult de un an și jumătate.

La aceste sume se adaugă 50.000 de euro plus TVA pentru întocmirea planului de reorganizare.

Până la 3 milioane de euro pentru atragerea finanțărilor

Cea mai spectaculoasă componentă a pachetului aprobat de creditori este cea referitoare la operațiunile de finanțare, investiție, recapitalizare sau restructurare financiară.

Onorariul este stabilit în funcție de valoarea cumulată a operațiunilor realizate, cu următoarele praguri:

Valoarea operațiunilor Onorariul RTZ Între 1 și 5 milioane euro 250.000 euro Peste 5 și până la 10 milioane euro 600.000 euro Peste 10 și până la 15 milioane euro 1,5 milioane euro Peste 15 și până la 20 milioane euro 2 milioane euro Peste 20 și până la 25 milioane euro 2,5 milioane euro Peste 25 milioane euro 3 milioane euro Toate aceste sume sunt fără TVA. Toate aceste sume sunt fără TVA.

Alte comisioane pentru recuperarea banilor și valorificarea activelor

RTZ va încasa și un comision de 7% plus TVA din sumele obținute prin valorificarea sau transferul activelor clubului.

De exemplu, dacă administratorul judiciar vinde un activ al CFR Cluj cu 1 milion de euro, firma va primi un comision de 70.000 de euro.

Pentru recuperarea creanțelor și repararea prejudiciilor aduse societății, inclusiv prin acțiuni judiciare sau extrajudiciare, procentul aprobat este de 8% plus TVA din valoarea nominală a sumelor obținute.

Aceste două categorii de remunerații sunt distincte de comisionul pentru operațiunile de finanțare și de recompensa acordată la finalizarea reorganizării.

ANAF și Primăria Cluj-Napoca n-au fost de acord cu nivelul remunerației

Pachetul financiar propus de RTZ nu a fost susținut de toți creditorii.

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca a propus un onorariu lunar de 5.000 de lei plus TVA, fără să depășească 7.000 de lei pe întreaga procedură, și un onorariu de succes de maximum 5% din sumele distribuite creditorilor.

Primăria Cluj-Napoca a votat pentru un onorariu lunar de 5.000 de lei plus TVA și unul de succes de 7% din sumele distribuite creditorilor.

Anton Kresic, fotbalistul de la CFR Cluj care s-a opus onorariilor RTZ

Printre cei care s-au opus remunerației RTZ s-a numărat și Anton Kresic, fotbalist aflat în lotul CFR Cluj. Fundașul are o creanță de 296.142 de lei, înscrisă la categoria creditorilor chirografari, cea mai dezavantajată categorie în privința recuperării banilor.

Croatul și-a motivat votul împotrivă prin faptul că onorariile administratorului judiciar se plătesc din patrimoniul clubului, „cu prioritate față de creditorii chirografari”.

Kresic consideră că structura remunerației „nu este proporțională cu interesul creditorilor” și a indicat trei motive principale:

dublarea onorariului fix lunar după primele 18 luni, de la 28.000 EUR la 56.000 EUR + TVA;

onorariul de succes pentru operațiunile de finanțare, datorat indiferent de contribuția administratorului judiciar și calculat inclusiv asupra împrumuturilor;

condiționarea închiderii procedurii de achitarea integrală a onorariilor.

Sunt deschis aprobării unei retribuții care să cuprindă un onorariu fix lunar constant pe toată durata procedurii, precum și onorariu de succes doar pentru operațiunile la care administratorul judiciar a contribuit efectiv, în limita unui plafon rezonabil Anton Kresic, în motivarea votului împotriva onorariilor RTZ

Anton Kresic (foto: Sport Pictures)

În cele din urmă, remunerația RTZ a fost aprobată cu voturile creditorilor care dețin 63,88% din masa credală.

Zăvăleanu a explicat, în contextul insolvenței lui Dinamo, că onorariile încasate de RTZ nu reprezintă venituri care îi revin integral, ci sunt împărțite cu echipa de juriști și specialiști ai firmei, implicați în derularea procedurii.

Dacă vorbim despre o infuzie de capital rapidă, atunci lucrurile s-ar putea termina repede. Dacă ne raportăm la ceea ce avem astăzi, mai devreme de 5 ani de acum încolo nu s-ar putea rezolva problemele Răzvan Zăvăleanu, potrivit sport.ro

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