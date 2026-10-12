Ies la iveală date spectaculoase despre cum a ajuns CFR Cluj în insolvență.

Documente oficiale intrate în posesia GOLAZO.ro arată mecanisme financiare și contracte surprinzătoare cu comisioane de sute de mii de euro.

Printre numele consemnate în raport sunt Dan Petrescu, Daniel Bîrligea, Bogdan Mara, Nelu Varga sau Marius Bilașco.

Zeci de milioane de lei din creanțe au fost transferate chiar înainte de deschiderea procedurii de insolvență.

Administratorul judiciar suspectează o posibilă fraudă. Toate detaliile, mai jos în articol.

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Administratorul judiciar al CFR Cluj a depus, pe 2 octombrie, la tribunal, raportul privind cauzele și împrejurările care au dus la insolvența clubului.

GOLAZO.ro a intrat în posesia documentului care analizează situația clubului în cei doi ani anteriori deschiderii procedurii de insolvență.

Raportul are 180 de pagini și relevă indicatori contabili severi, comisioane de intermediere de sute de mii de euro și împrumuturi garantate cu drepturile asupra fotbaliștilor din lot.

Analiza cauzelor care au dus CFR Cluj pentru a doua oară în insolvență

Documentul reprezintă opinia profesională a administratorului judiciar (RTZ & Partners - firma condusă de Răzvan Zăvăleanu), construită pe documentele și informațiile puse la dispoziție de conducerea clubului.

Iar despre tranzacțiile cu persoanele apropiate de club, RTZ spune că nu sunt, în acest stadiu, concluzii de ilegalitate, ci circumstanțe care cer verificări suplimentare.

Cele mai importante informații relevate de acest raport cu cifre extrase din evidențele contabile:

Trei șefi din club - Mara, Bilașco și Zamfir -, responsabili în principal cu transferurile, aveau comisioane de intermediere de 600.000 de euro + TVA

La Daniel Bîrligea, comisionul era mai mare dacă fotbalistul era vândut mai ieftin!

Un director general din club are de recuperat milioane de euro, cu dobândă de 7,5% pe an

Dan Petrescu și un alt impresar au luat banii direct de la UEFA

Louis Munteanu a fost pus garanție pentru un împrumut către o persoană fizică

Nelu Varga și-a mutat creanța pe propria firmă

Ratele de la Udinese pentru Răzvan Sava au fost vândute unei bănci germane cu 8,4% reducere

Și-acum, detalii.

Datorii de 202 milioane de lei, 1,5 milioane în conturi

Potrivit listei de creditori din raport, datoriile clubului ajungeau la 31 iulie 2026 la 202,2 milioane de lei. Adică aproximativ 38 de milioane de euro!

Disponibilul din bănci și casierie era de 1,49 milioane de lei. Adică nici măcar 300.000 de euro!

Creanțele pe care clubul le are de încasat acoperă doar 3,3% din datorii, iar o parte importantă dintre ele este deținută de un debitor aflat, la rândul lui, în insolvență.

Suma se împarte astfel:

127,5 milioane de lei – „creditori diverși”, în principal împrumuturi, dintre care 10,3 milioane reprezintă remunerații și drepturi datorate pe activitatea sportivă;

– „creditori diverși”, în principal împrumuturi, dintre care 10,3 milioane reprezintă remunerații și drepturi datorate pe activitatea sportivă; 39,4 milioane de lei – furnizori, între care numeroși agenți și intermediari de jucători, plus alte circa 7,5 milioane de lei facturi nesosite;

– furnizori, între care numeroși agenți și intermediari de jucători, plus alte circa 7,5 milioane de lei facturi nesosite; 16,3 milioane de lei – ANAF și bugete locale, inclusiv 3,9 milioane impozit aferent contractelor de activitate sportivă, 3,4 milioane TVA și majorări și penalități;

– ANAF și bugete locale, inclusiv 3,9 milioane impozit aferent contractelor de activitate sportivă, 3,4 milioane TVA și majorări și penalități; 5 milioane de lei – venituri încasate în avans, între care 3 milioane de lei drepturi TV pentru august–decembrie 2026.

Drepturi TV vândute înainte să fie încasate

Raportul listează 17 contracte prin care CFR Cluj a cesionat unor persoane fizice și firme creanțe față de Liga Profesionistă de Fotbal, între martie 2024 și martie 2026.

Banii din drepturile TV mergeau astfel direct la cesionari. RTZ descrie ansamblul drept o strategie de „monetizare anticipată” a veniturilor viitoare.

Aceeași logică apare și la alte încasări. Premiul Cupei României 2024/2025 (1,05 milioane de lei) a fost cesionat în mai 2025.

Louis Munteanu, garanție pentru împrumuturi

Drepturi UEFA pentru sezonul 2025/2026, în valoare totală de 1,36 milioane de euro, au fost cesionate în trei contracte către Dan Petrescu (310.000 de euro), Ovidiu Hoban (350.000 de euro) și Andrei Zolotco (700.000 de euro).

În cazul ultimei cesiuni, creanța de 700.000 de euro a fost vândută pentru 650.000 de euro.

Iar din transferul lui Răzvan Sava la Udinese, patru rate cu valoare nominală de 1.928.500 de euro au fost vândute unei bănci germane, Internationales Bankhaus Bodensee, pentru 1.766.412,25 de euro, o reducere de circa 8%.

În iunie 2025, un creditor persoană fizică a acordat clubului două împrumuturi, de 400.000 de euro și 300.000 de dolari, garantate cu o ipotecă mobiliară pe 10% din drepturile economice ale clubului asupra lui Louis Munteanu, în limita a 700.000 de euro.

Mișcările contabile de zeci de milioane în „perioada suspectă”

Raportul RTZ analizează în detaliu tranzacțiile de amploare realizate de CFR Cluj cu persoane apropiate clubului în lunile premergătoare insolvenței.

Un capitol consistent este dedicat acestor operațiuni și plăților efectuate de club, atât prin casierie, cât și prin conturile bancare, în „perioada suspectă” definită de Legea insolvenței.

Vasile-Marian Băgăcean, fostul director general cu puteri depline din 2021, până la 31 august 2026, este unul dintre cei mai mari creditori.

Potrivit raportului, datoriile CFR Cluj față de Marian Băgăcean depășesc 40 de milioane de lei: 14.612.936 de lei și 4.784.305 euro (curs 5,2473), la care se adaugă dobânzi anuale de 7,5%.

Documentul mai arată că, pe 31 iulie 2026, cu 20 de zile înainte de deschiderea procedurii de insolvență, datoria a fost reclasificată contabil: soldul a fost mutat din contul „asociați – conturi curente” în „creditori diverși”.

RTZ notează că situația, în care Marian Băgăcean era simultan director general cu puteri depline și unul dintre principalii creditori ai clubului, creează un conflict de interese și impune verificarea „realității și justificării economice a sumelor”.

Contractul său de mandat prevedea o remunerație de circa 62.600-64.600 de lei brut pe lună, echivalentul a aproximativ 13.000 de euro brut.

Marian Băgăcean

Banii de la LPF au ajuns la firma administrată de Ștefan Gadola

Administratorul judiciar verifică și cesiunea către Setcrest Invest SRL, firma administrată de fostul acționar Ștefan Gadola, a unei creanțe de 1,172 milioane de lei pe care CFR Cluj o avea de încasat de la LPF, reprezentând drepturi TV.

RTZ menționează că operațiunea, încheiată la 2 martie 2026, trebuie analizată prin prisma legii, pentru a se stabili dacă poate fi anulată în procedura de insolvență.

În paralel, potrivit raportului, Setcrest Invest a împrumutat CFR Cluj, iar soldul cumulat a ajuns la 2,58 milioane de lei.

Administratorul judiciar analizează împreună cele două fluxuri: clubul a cedat o creanță către firma lui Gadola și, în același timp, a acumulat datorii către aceeași societate prin împrumuturi.

Raport: „Soldul lui Gadola a crescut cu 135% înainte de insolvență”

Administratorul judiciar a analizat separat și soldul contului curent al lui Ștefan Gadola.

Concluzia raportului: „Soldul contului curent al lui Gadola Ștefan - membru CA timp de 19 ani și acționar din iulie 2026 - a crescut de la 526.000 lei la 1.235.000 lei (+135%) în primele șapte luni ale anului 2026, exact în perioada suspectă, printr-o succesiune de viramente”.

Ștefan Gadola

Patru contracte de cesiune semnate de Ioan Varga în pragul insolvenței CFR Cluj

Între decembrie 2024 și decembrie 2025, acționarul majoritar Ioan Varga a fost parte în patru contracte de cesiune de creanțe legate de CFR Cluj, toate ca cedent: trei cu IMMO Green Construct SRL, societate controlată de el, și unul cu Vasile-Marian Băgăcean.

Practic, Varga a externalizat și a transferat de pe persoană fizică dreptul de a recupera de la CFR Cluj sumele provenite din împrumuturi, renunțând la calitatea de creditor direct în favoarea acestor părți.

Cronologia și detaliile operațiunilor reflectate în raportul administratorului judiciar sunt următoarele:

1 decembrie 2024: Ioan Varga a cedat către IMMO Green Construct SRL o creanță de 35.664.730 de lei asupra clubului, provenită din împrumuturi proprii, prețul urmând să fie achitat de societate până la data de 31.12.2026.

Ioan Varga a cedat către IMMO Green Construct SRL o creanță de asupra clubului, provenită din împrumuturi proprii, prețul urmând să fie achitat de societate până la data de 31.12.2026. 2 decembrie 2024: Finanțatorul a transferat către aceeași firmă o nouă creanță din împrumuturi, în valoare de 68.000 de euro .

Finanțatorul a transferat către aceeași firmă o nouă creanță din împrumuturi, în valoare de . 27 decembrie 2024: O a treia creanță din aceleași surse de finanțare, cifrată la 1.570.000 de lei , a fost cedată tot către IMMO Green Construct SRL.

O a treia creanță din aceleași surse de finanțare, cifrată la , a fost cedată tot către IMMO Green Construct SRL. 29 decembrie 2025: Ioan Varga a cedat către Vasile-Marian Băgăcean o creanță de 293.000 de euro (reprezentând o parte dintr-un împrumut istoric cu un sold de 600.000 de euro).



Tranzacția s-a efectuat fără transfer de numerar, prețul fiind achitat prin compensarea unor datorii personale pe care Varga le avea către Băgăcean.

Ioan Varga

Comisioane, consultanță și onorarii de succes de sute de mii de euro

Raportul detaliază contractele încheiate de club cu societățile de management sportiv RZ Sport Management S.R.L., administrată de Răzvan Zamfir, și MB World Football S.R.L., reprezentată de fostul oficial Bogdan Mara.

Contractul cu RZ Sport Management S.R.L:

Remunerație fixă, comisioane, onorarii de succes: Pe lângă o remunerație fixă de 7.500 euro + TVA pe lună și un comision de 3,3% + TVA din beneficiul net al tuturor transferurilor de jucători, contractul garanta onorarii de succes sportiv majore: 10.000 euro pentru câștigarea campionatului, 3.000 euro pentru Cupa României, 15.000 euro pentru grupele Europa League și 25.000 euro pentru grupele Champions League.

Convenții de 200.000 de euro: S-a agreat plata unui comision de intermediere în valoare fixă de 200.000 euro + TVA pentru o singură perioadă de trei luni (01.07.2024 - 30.09.2024).

S-a agreat plata unui comision de intermediere în valoare fixă de 200.000 euro + TVA pentru o singură perioadă de trei luni (01.07.2024 - 30.09.2024). Cazul Bîrligea: În 2021 a fost încheiat un act adițional, care reglementa onorariul de succes al mandatarului în negocierile cu clubul italian SS Teramo Calcio pentru drepturile economice (în cuantum de 40%) deținute asupra atacantului George Bîrligea.

În 2021 a fost încheiat un act adițional, care reglementa onorariul de succes al mandatarului în negocierile cu clubul italian SS Teramo Calcio pentru drepturile economice (în cuantum de 40%) deținute asupra atacantului George Bîrligea. Onorariul de succes în cazul Bîrligea, invers proporțional cu prețul de vânzare: Pentru o cesiune de cel puțin 200.000 de euro, mandatarul primea 15.000 de euro + TVA. Dacă prețul era între 100.000 și 200.000 de euro, comisionul urca la 30.000 de euro + TVA. Iar pentru o cesiune sub 100.000 de euro, onorariul ajungea la 70.200 de euro + TVA.

Contractul cu MB World Football S.R.L:

Prevedea de asemenea 7.500 euro + TVA pe lună și onorarii de succes identice pe linie sportivă cu cele ale lui Răzvan Zamfir, la care s-a adăugat o primă de 100.843 euro + TVA doar pentru intermedierea transferului lui Ermal Krasniqi la Rapid București.

Comision de intermediere pentru perioada 01.07.2024-30.09.2024 în valoare de 200.000 de euro+TVA.

Marius Bilașco, director sportiv pe site, antrenor secund în acte

Potrivit raportului, Marius Bilașco a figurat în evidențele oficiale ale clubului CFR cu un Contract de Activitate Sportivă în funcția de Antrenor secund (echipa 1). Administratorul judiciar notează o discrepanță de statut, menționând în raport: „Pe site apare că ar fi fost DIRECTOR SPORTIV”.

La momentul despărțirii, CFR a înregistrat o obligație restantă totală de 73.000 de euro net față de Bilașco (50.000 de euro diferențe bonusuri, 13.000 de euro remunerații/chirii pe februarie-martie 2026 și un bonus special de 10.000 de euro pentru calificarea în Play-Off).

Raportul evidențiază următoarele sume și clauze financiare majore în contul lui Marius Bilașco:

Comision de intermediere: Un bonus unic de 200.000 de euro + TVA pentru perioada 01.07.2024–30.09.2024.

Un bonus unic de pentru perioada 01.07.2024–30.09.2024. Venituri lunare fixe: O remunerație de 5.000 de euro net/lună , plus o sumă de 1.500 de euro net/lună destinată acoperirii costurilor de cazare.

O remunerație de , plus o sumă de destinată acoperirii costurilor de cazare. Procent din vânzarea de jucători: O bonificație de 3% brut din beneficiul net realizat de club din transferurile fotbaliștilor achiziționați în intervalul iulie 2024 – septembrie 2027.

O bonificație de realizat de club din transferurile fotbaliștilor achiziționați în intervalul iulie 2024 – septembrie 2027. Bonusuri de performanță: 10.000 de euro net pentru câștigarea fiecărui campionat național, 15.000 de euro net pentru calificarea în grupele UEFA Europa League și 25.000 de euro net pentru grupele UEFA Champions League.

Datoriile majore din activitatea sportivă

La data de 31 iulie 2026, obligațiile totale ale debitoarei au fost înregistrate la valoarea de 202.576.516,07 lei, aproximativ 40,8 milioane de euro.

Raportul RTZ evidențiază restanțe importante către cluburi de fotbal, furnizori și intermediari.

Printre principalii creditori se numără:

ACF Fiorentina SRL: 8.395.680 lei (echivalentul a 1.600.000 EUR) Realtopfarma SA: 5.191.717,59 lei Apoenergy SAS (novație SAS Unia Avosol): 3.832.329,93 lei (echivalentul a 730.343,21 EUR) Pietro Chiodi Soccer Management: 2.623.650 lei (echivalentul a 500.000 EUR) + un al doilea sold de 262.365 lei (50.000 EUR) Adrienne Lipemann: 1.574.190 lei (echivalentul a 300.006 EUR) RZ Sport Management S.R.L. (Răzvan Zamfir): 1.334.336,12 lei Sport Time Trade SRL: 1.247.484,14 lei Pogon Szczecin S.A.: 1.246.233,75 lei (echivalentul a 237.500 EUR) MB World Football S.R.L. (Bogdan Mara): 905.277,16 lei Love Players: 819.890,62 lei (echivalentul a 156.250 EUR) SAS Adiaoud Consulting: 524.730 lei (echivalentul a 100.000 EUR) Pacheco & Teixeira LDA: 484.850,52 lei (92.400 EUR) + un sold secundar de 335.827,20 lei (64.000 EUR) JCN-Johnson Sports Management & Marketing: 393.547,50 lei (echivalentul a 75.000 EUR)

Concluziile administratorului judiciar: RTZ anunță acțiuni în anulare

Administratorul judiciar refuză să valideze din oficiu toate operațiunile contabile și anunță declanșarea verificărilor amănunțite pentru anularea eventualelor acte frauduloase.

Necesitatea unor examinări suplimentare: Se menționează expres că aceste mecanisme (schimbări de calitate din administrator în acționar, cesiuni repetate și compensări) reprezintă „circumstanțe care impun examinări suplimentare și, după caz, exercitarea acțiunilor prevăzute de lege”.

Se menționează expres că aceste mecanisme (schimbări de calitate din administrator în acționar, cesiuni repetate și compensări) reprezintă „circumstanțe care impun examinări suplimentare și, după caz, exercitarea acțiunilor prevăzute de lege”. Analiza riscului de fraudare: În capitolele de concluzii finale, practicianul în insolvență arată că va continua să solicite documente adiacente pentru a stabili dacă aceste acte au avut caracter fraudulos sau dacă au fost încheiate în dauna drepturilor creditorilor.



În cazul în care se va demonstra că cesiunile s-au făcut în condiții neechivalente sau au prejudiciat masa credală, administratorul judiciar afirmă explicit că va promova acțiuni în anulare pentru repunerea părților în situația anterioară.

În capitolele de concluzii finale, practicianul în insolvență arată că va continua să solicite documente adiacente pentru a stabili dacă aceste acte au avut caracter fraudulos sau dacă au fost încheiate în dauna drepturilor creditorilor. În cazul în care se va demonstra că cesiunile s-au făcut în condiții neechivalente sau au prejudiciat masa credală, administratorul judiciar afirmă explicit că va promova acțiuni în anulare pentru repunerea părților în situația anterioară. Absența unei decizii de ilegalitate în acest stadiu: Administratorul judiciar subliniază o nuanță importantă: în momentul redactării acestui raport, elementele descoperite constituie indicii de analiză și vulnerabilitate structurală, dar nu reprezintă încă o concluzie definitivă de ilegalitate sau o certitudine a atragerii răspunderii patrimoniale.

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