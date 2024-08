CFR a învins-o pe Maccabi Petah Tikva, scor 1-0, în manșa secundă a turului trei preliminar din UEFA Conference League.

În play-off, pentru un loc în faza principală din ECL, elevii antrenați de Dan Petrescu, se vor duela cu Pafos, pe 22 august la Cluj și pe 29 august în Cipru.

Unicul gol al meciului a fost marcat de Kresic, în minutul 50 , după o lovitură liberă bătută excelent de Ciprian Deac, din preajma careului de 16 metri. Jucătorul născut în Germania a profitat de respingerea greșită a portarului Wolff și a reluat simplu în plasă din apropiere

Pentru un loc în grupele Conference League, CFR va da piept cu Pafos. Ciprioții pierduseră în tur cu CSKA 1948 Sofia, scor 1-2, însă pe teren propriu au reușit să ducă meciul în prelungiri cu un gol în minutul 90+7 (1-0)!

Bulgarii au clacat în extra-time, unde au mai primit 3 goluri, Jaja (94), Anderson Silva (100) și autogol Daskalov (118).

Prima manșă va avea loc joi, 22 august, în Gruia, în timp ce returul se va juca o săptămână mai târziu.

CFR - Maccabi Petah Tikva 1-0

A marcat: Kresic ('50)

Final de meci! CFR Cluj învinge cu același scor din tur și se califică în play-off-ul Conference League

Min.90+4- O nouă schimbare la CFR! Iese Muhar, intră Fica.

Repriza secundă va fi prelungită cu 7 minute

Min.84- Dublă schimbare la CFR! Ies Deac și Tachtsidis, intră Artean și Nkololo.

Min.79- Schimbare la CFR! Iese Bîrligea, accidentat, intră Louis Munteanu.

Min.75- Bîrligea este avertizat, după un fault aproape de mijlocul terenului.

Min.74- Schimbare la Maccabi! Iese Deznet , intră Azugi

Min.59- Dublă schimbare la Maccabi! Ies Hendy și Roizman, intră Lugassy și Vered.

Min.57- Ocazie mare ratată de CFR! Korenica a avut șansa să dubleze avantajul ardelenilor, însă portarul oaspeților a respins mingea excelent în corner.

Min.50- GOOL CFR Cluj, 1-0! Ardelenii au beneficiat de o lovitură liberă din preajma careului de 16 metri. Deac a șutat direct spre poarta lui Wolff, care a respins mingea în față. Pe fază, Kresic a reacționat rapid și a reușit să deschidă scorul.

Min.46- Start în repriza secundă!

Min.45+4- Pauză în Gruia, după o primă repriză echilibrată.

Prima repriză va fi prelungită cu 4 minute

Min.40- Șansă imensă ratată de CFR! Muhar șutează, Wolff respinge în față, de acolo de unde Korenica șutează în forță, însă un adversar aflat pe traiectorie se afla un adversar.

Min.37- Yehoshuha este avertizat pentru o intrare tare asupra lui Bîrligea la mijlocul terenului.

Min.34- Tachtsidis vede cartonașul galben pentru proteste, deoarece i-a cerut arbitrului să consulte sistemul VAR pentru a vedea daca a fost penalty sau nu, la Bîrligea.

Min.33- Jucătorii lui Dan Petrescu cer penalty, după ce Bîrligea a părut să fie busculat în careu de către un adversar.

Min.25- Mario Camora șutează și el de la distanță, însă același Wolff reține în doi timpi.

Min.12- Tachtsidis își încearcă norocul de la marginea careului, dar Wolff nu are nici o problemă în a reține balonul.

Min.1- A început meciul!

CFR - Maccabi Petah Tikva, echipele de start

CFR Cluj : Sava - Mogoș, Boben, Kresic, Camora - Muhar, Keita, Tachtsidis - Deac, Bîrligea, Korenica

Rezerve: Gal, Hindrich, Abeid, Graovac, Kamara, Păun, Artean, Fică, Kun, Nkololo, L. Munteanu, Michael

Antrenor: Dan Petrescu

Rezerve: Litvinov, Teper, Lugassy, Azugi, Salem, Vered, Fuchs

Antrenor: Dan Roman

: Dr. Constantin Rădulescu Arbitru: Tamas Bognar, Asistenți: Balazs Buzas, Peter Kobo, Arbitru VAR: Gergo Bogar / Asistent VAR: Eszter Urban

CFR-Maccabi Petah Tikva. Israelienii vin după 4 meciuri pierdute

Maccabi Petah Tikva, considerată una dintre surprizele plăcute ale fotbalului israelian în sezonul trecut, și-a asigurat un loc în preliminariile europene după triumful în Cupa Israelului.

Totuși, echipa a întâmpinat dificultăți în noul sezon, suferind 4 înfrângeri consecutive.

Israelienii nu au reușit să înscrie în niciuna dintre partidele disputate în Supercupa Israelului și în preliminariile europene.

CFR Cluj a spart gheața în Liga 1 cu o victorie clară împotriva Unirii Slobozia, încheind meciul cu 3-0

În plus, echipa antrenată de Dan Petrescu își păstrează intactă apărarea în preliminariile Conference League, unde nu a încasat niciun gol în trei meciuri .

. Pe lângă succesul cu Maccabi Petah Tikva (1-0), CFR Cluj a obținut o victorie zdrobitoare cu 5-0 și un rezultat de egalitate 0-0 în confruntările cu Neman Grodno din Belarus.

Dacă se califică, CFR Cluj urmează să întâlnească în următoarea fază învingătoarea duelului dintre CSKA 1948 Sofia (Bulgaria) și Pafos (Cipru).

CFR Cluj, fără Postolachi şi Ilie

CFR Cluj are parte de dificultăți înaintea confruntării cu Maccabi Petah Tikva. Dan Petrescu, antrenorul echipei, a anunțat că Matei Ilie și Virgil Postolachi nu vor putea evolua în meciul din Gruia.

„Nimeni nu vede că noi am schimbat 10 jucători. Cum am lăsat un jucător să joace două meciuri la rând am făcut o greșeală.

Ilie nici acum nu și-a revenit. Mai stă două săptămâni. Postolachi este accidentat și mai sunt ceva probleme. Mai sunt jucători care au simțit ceva la antrenament.