Leclerc rămâne la Ferrari Și-a prelungit contractul chiar înainte de Marele Premiu din Monaco: „Este un vis”
Charles Leclerc FOTO Imago
Formula 1

Leclerc rămâne la Ferrari Și-a prelungit contractul chiar înainte de Marele Premiu din Monaco: „Este un vis”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 03.06.2026, ora 11:10
alt-text Actualizat: 03.06.2026, ora 11:10
  • Charles Leclerc (28 de ani) a semnat o nouă prelungire a contractului cu Ferrari, chiar înaintea Marelui Premiu de la Monaco, cursa de casă pentru pilotul monegasc.
  • Ferrari nu a anunțat durata exactă a noii înțelegeri, precizând doar că Leclerc va rămâne la echipă pentru „sezoanele următoare”.
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Leclerc, ajuns la Ferrari în 2019, își prelungește astfel legătura cu echipa pentru care spune că a visat să concureze încă din copilărie.

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Charles Leclerc și-a prelungit contractul cu Ferrari chiar înainte de Marele Premiu din Monaco

Contractul precedent al pilotului fusese prelungit în 2024, tot fără ca Scuderia să comunice public durata exactă a acordului.

„Nu aș putea fi mai fericit să continui această călătorie alături de Scuderia Ferrari.

Pentru mine, a fost întotdeauna mult mai mult decât o simplă echipă. Este echipa pe care am iubit-o și la care am visat să fac parte încă de când eram copil, iar după toți acești ani a devenit o a doua familie.

Împreună am trăit momente incredibile și unele mai dificile, dar cred în această echipă mai mult ca niciodată și sunt profund recunoscător că vom continua să luptăm umăr la umăr pentru obiectivul nostru comun: readucerea titlului mondial la Maranello”, a declarat Leclerc, conform unui comunicat transmis de Ferrari.

Să fii pilot Ferrari este un vis, dar este și o responsabilitate pe care nu o iau niciodată de-a gata. Voi continua să dau absolut tot ce am pentru a readuce această echipă acolo unde îi este locul, în vârf, pentru toți cei de la Maranello și, mai presus de toate, pentru tifosi, a căror pasiune este inima acestei Scuderii. Charles Leclerc, pilot Ferrari

Prelungirea vine într-un moment important pentru Ferrari.

Leclerc se află pe locul al treilea în clasamentul piloților, cu 75 de puncte, după primele etape ale campionatului.

Pilotul a publicat și un videoclip special, cu mesajul „Aici ca să rămân”. În imagini, Leclerc apare lângă mare sau între monoposturile Ferrari, în timp ce își scrie gândurile pe o foaie.

De la sosirea la Ferrari, pilotul monegasc a devenit una dintre figurile centrale ale echpei.

Leclerc are până acum 8 victorii în Formula 1, 27 de pole position-uri și 52 de podiumuri, cifre care îl mențin printre cei mai importanți piloți ai generației sale.

Scuderia încearcă să readucă titlul mondial la Maranello, după o perioadă lungă de așteptare.

Ultimul titlu la piloți a fost câștigat de Kimi Raikkonen în 2007, iar ultimul titlu la constructori a venit în 2008.

Marele Premiu de Formula 1 de la Monaco este programat duminică, 7 iunie 2026, de la ora 17:00, ora României. Calificările au loc sâmbătă, 6 iunie.

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