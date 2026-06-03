Reacția ciudată a lui Ianis Hagi Căpitanul României a gesticulat nedumerit  înainte ca Louis Munteanu să egaleze în Georgia » Ce l-a nemulțumit +17 foto
Ianis Hagi FOTO Imago
Nationala

Reacția ciudată a lui Ianis Hagi Căpitanul României a gesticulat nedumerit înainte ca Louis Munteanu să egaleze în Georgia » Ce l-a nemulțumit

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 03.06.2026, ora 09:09
alt-text Actualizat: 03.06.2026, ora 09:18
  • GEORGIA - ROMÂNIA 1-1. Ianis Hagi a avut o reacție surprinzătoare la faza din care România a egalat în amicalul de la Tbilisi.
  • Decarul și căpitanul „tricolorilor” a părut nemulțumit că Vladimir Screciu nu i-a pasat lui și a ales să centreze pentru Louis Munteanu.
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România a remizat marți seară cu Georgia, scor 1-1, într-un meci amical disputat la Tbilisi, iar una dintre imaginile care au atras atenția a venit chiar la faza golului egalizator marcat de Louis Munteanu în minutul 55.

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Ianis Hagi a avut o reacție surprinzătoare la faza golului marcat de Louis Munteanu

„Tricolorii” au restabilit egalitatea după o acțiune pornită de Vladimir Screciu, însă reacția lui Ianis Hagi dinaintea centrării a fost una surprinzătoare.

Mijlocașul defensiv al Universității Craiova a recuperat mingea în apropierea careului advers și a ridicat imediat privirea spre atac.

În acel moment, Louis Munteanu, aflat pe linia de 16 metri, a cerut mingea în spatele fundașilor și a sprintat în interiorul suprafeței de pedeapsă, iar Screciu a centrat spre colțul careului de 6 metri.

Ianis Hagi a avut un gest de nedumerire în momentul în care Screciu a ales să centreze

În stânga sa, la doar câțiva metri distanță, Ianis Hagi părea să aștepte o altă soluție. Probabil, să preia el construcția atacului.

Nedumerit, căpitanul României a gesticulat cu brațele depărtate de corp imediat ce a observat intenția lui Screciu, după care și-a pus mâinile în șold, semn că nu era convins de alegerea coechipierului.

Gestul lui Ianis Hagi, medalion, când a văzut că Screciu a ales să centreze spre Louis Munteanu (captură video) Gestul lui Ianis Hagi, medalion, când a văzut că Screciu a ales să centreze spre Louis Munteanu (captură video)
Gestul lui Ianis Hagi, medalion, când a văzut că Screciu a ales să centreze spre Louis Munteanu (captură video)

După gol s-a bucurat cu brațele ridicate

Doar câteva secunde mai târziu, Louis Munteanu a demonstrat că pasa lui Screciu a fost inspirată. Atacantul lui DC United a reluat cu capul în plasă și a adus egalarea pentru România.

Reacția lui Ianis s-a schimbat instantaneu. După ce mingea a intrat în poartă, decarul a ridicat brațele în semn de bucurie și s-a îndreptat spre Louis Munteanu pentru a-l felicita pentru reușită.

Ianis Hagi, medalion, jubilează după golul marcat de Louis Munteanu (captură video) Ianis Hagi, medalion, jubilează după golul marcat de Louis Munteanu (captură video)
Ianis Hagi, medalion, jubilează după golul marcat de Louis Munteanu (captură video)

Screciu i-a pasat excelent și lui Coman

Folosit la închidere alături de Răzvan Marin, Screciu i-a oferit o pasă excelentă și lui Florinel Coman în debutul partidei, punându-l într-o poziție favorabilă de gol pe jucătorul pe care Gică Hagi îl vede ca o soluție pentru postul de atacant central.

Pentru Ianis Hagi a fost un meci special. În absența lui Nicolae Stanciu, acesta a purtat tricoul cu numărul 10 și banderola de căpitan. Totodată, a fost primul său meci la echipa națională sub comanda tatălui său, Gheorghe Hagi, revenit pe banca României după 25 de ani de la primul mandat.

Ianis Hagi: „Ce am lucrat la antrenament am reuşit să aplicăm în joc”

La finalul partidei, Ianis Hagi s-a declarat mulțumit de ceea ce a arătat echipa, chiar dacă România nu a obținut victoria.

„Nu ştiu dacă suntem foarte fericiţi cu rezultatul, însă suntem fericiţi că am reuşit să aplicăm, mai mult sau mai puţin, ce am lucrat săptămâna asta. Avem mult de muncă la cerinţele staff-ului tehnic.

Când am reuşit să facem ce ne-au cerut de pe margine, au venit ocaziile, am avut controlul jocului prin cele două principii: posesia şi presiunea.

Au fost şi momente în care nu am ţinut ritmul aşa cum ne-am dorit. Avem de muncit acolo, cerinţele sunt puţin mai mari. Putem să înţelegem, e oboseală, sfârşit de campionat.

Sunt multe schimbări, jucători care nu au mai jucat împreună. Una peste alta, sunt pozitiv pentru că ce am lucrat la antrenament am reuşit să aplicăm la antrenament, însă clar ne doream să câştigăm”.

„Suntem mulţumiţi şi direcţia e bună”

Întrebat despre discuția avută cu tatăl său înaintea partidei, Ianis a dezvăluit mesajul primit din partea noului selecționer.

„Mesajele pe care le ştiam deja în mare. Să fiu eu, să mă mişc mult între linii, să cer multe mingi pe fază ofensivă şi să ajut echipa mult pe fază defensivă.

Am lucrat mult colectiv în ultimele 7-10 zile. Foarte multă informaţie, am încercat să captăm şi să asimilăm cât mai mult din ce ne-au spus. Sunt lucruri de îmbunătăţit, dar în mare suntem mulţumiţi şi direcţia e bună”.

Suntem mai mulţi lideri, mai mulţi căpitani

Mijlocașul a vorbit și despre responsabilitatea de a purta banderola de căpitan.

„E o responsabilitate mai mare. Presiune este indiferent dacă porţi sau nu banderola. Ştiţi cât de mult înseamnă pentru mine echipa naţională.

Responsabilitatea clar este mai mare, însă mă simt bine, simt că sunt capabil să ajut echipa, sunt destul de vocal pe teren, în afara terenului îmi place să conduc cu exemplul, să încerc să îi aduc lângă mine pe ceilalţi.

Suntem mai mulţi lideri, mai mulţi căpitani, cu experienţă internaţională, iar staff-ul tehnic are multe aşteptări, iar cei tineri care vin din urmă să îi adaptăm cât mai repede şi să avem rezultate.

La echipa naţională nu cred că e importantă vârsta, contează performanţa”, a declarat Ianis Hagi, potrivit as.ro.

Galerie foto (17 imagini)

Ianis Hagi (foto: Sport Pictures) Răzvan Marin (foto: Sport Pictures) David Matei a debutat la naționala României în amicalul cu Georgia (foto: Sport Pictures) Andrei Borza a debutat la naționala României în amicalul cu Georgia (foto: Sport Pictures) Ianis Hagi (foto: Sport Pictures)
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