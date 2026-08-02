Infantino, „trădat” de prietenul Trump Președintele SUA, reacție neașteptată în momentul în care e întrebat despre planul controversat al șefului FIFA: „Cine?” +7 foto
Gianni Infantino i-a oferit lui Donald Trump, pe 5 decembrie, Preniul FIFA pentru Pace Foto: Imago
Campionatul Mondial

Infantino, „trădat” de prietenul Trump Președintele SUA, reacție neașteptată în momentul în care e întrebat despre planul controversat al șefului FIFA: „Cine?”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 02.08.2026, ora 11:53
alt-text Actualizat: 02.08.2026, ora 11:53
  • Donald Trump (80 de ani) susține că Gianni Infantino (56 de ani) nu l-a consultat cu privire la controversatul proiect promovat de șeful FIFA.
  • Planul prevedea vânzarea către investitori privați a unei participații la competițiile organizate de FIFA, printre care și Cupa Mondială.
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Infantino a cedat presiunilor făcute de UEFA, CONCACAF și AFC și a renunțat la planul de a vinde o participație la Mondial către investitori privați

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Donald Trump, reacție surprinzătoare când a fost întrebat despre proiectul FIFA: „Cine?”

Proiectul prevedea înființarea unei companii comerciale evaluate la aproximativ 20 de miliarde de dolari, care ar fi gestionat o parte dintre operațiunile asociate competițiilor FIFA.

Planul includea și vânzarea unei participații minoritare de până la 20% către investitori externi, pentru atragerea unei sume de până la 4,2 miliarde de dolari.

Întrebat dacă președintele FIFA i-a prezentat propunerea, liderul american a răspuns inițial: „Cine?”.

După ce jurnalistul a repetat întrebarea, Trump a precizat: „Nu, nu am vorbit cu el”.

Declarația lui Trump este cu atât mai surprinzătoare cu cât cei doi au avut în ultimii ani o relație apropiată.

Șeful FIFA s-a apropiat foarte mult de Donald Trump, în contextul organizării unor competiții uriașe în Statele Unite, Campionatul Mondial al Cluburilor și Cupa Mondială din 2026.

Cei doi au apărut împreună la mai multe evenimente, iar apropierea dintre ei a depășit cadrul strict al Cupei Mondiale. Infantino a participat inclusiv la Summitul pentru Pace al președintelui american, în octombrie 2025.

Gianni Infantino și Donald Trump la finala CM 2026 FOTO Imago
Gianni Infantino și Donald Trump la finala CM 2026 FOTO Imago

Galerie foto (7 imagini)

Gianni Infantino și Donald Trump la finala CM 2026 FOTO Imago Gianni Infantino și Donald Trump la finala CM 2026 FOTO Imago Gianni Infantino și Donald Trump la finala CM 2026 FOTO Imago Gianni Infantino și Donald Trump la finala CM 2026 FOTO Imago Gianni Infantino și Donald Trump la finala CM 2026 FOTO Imago
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Trump a vorbit chiar înaintea finalei despre succesul turneului, dar și despre discuțiile purtate cu Infantino pentru ca Statele Unite să încerce să găzduiască din nou Cupa Mondială în viitor.

De asemenea, în decembrie 2025, în cadrul evenimentului dedicat tragerii la sorți pentru grupele CM 2026, Donald Trump a primit Premiul FIFA pentru Pace, care i-a fost înmânat chiar de Gianni Infantino.

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