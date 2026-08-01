„Vă dați seama și voi” Ce a cerut Cristi Chivu conducerii lui Inter, după victoria cu City

Cristi Chivu (45 de ani), antrenor la Inter, a vorbit despre victoria echipei sale din amicalul cu Manchester City, 1-1 (3-1 d.pen.).

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Tehnicianul român a subliniat că rezultatul contează mai puțin în această perioadă. Chivu susține că echipa sa mai are încă multe aspecte de pus la punct.

Cristi Chivu, după victoria cu Manchester City: „Nu ne uităm la rezultate”

„Am încercat să le anulăm jocul și posesia printr-un pressing avansat. Uneori ne-a ieșit, avansând al cincilea jucător pentru a le bloca fundașul lateral în faza de construcție, alteori mai puțin.

Când ne-am apărat jos, am încercat să protejăm poarta și să ne păstrăm principiile de joc.

După doar două săptămâni de pregătire, trebuie să gestionăm cu atenție condiția fizică. Bisseck a depus un efort extraordinar și a fost ultimul care a ieșit de pe teren.

Dar nu ne uităm la rezultate, mai avem foarte mult de muncă” , a declarat Cristi Chivu, citat de fcinternews.it.

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Cristi Chivu: „Ne lipsește un fundaș lateral”

Antrenorul campioanei Italiei a vorbit și despre prestația lui Aleksandar Stankovic, cât și despre nevoia de întăriri în lot înaintea debutului noului sezon.

„Aleksandar a făcut un meci bun. Suntem mulțumiți de modul în care se antrenează. Nu este încă la capacitate maximă, dar a citit foarte bine jocul și a distribuit excelent mingile.

Dacă avem nevoie de un fundaș dreapta? Vă dați seama și voi... Îmi place mai mult Carlos Augusto în linia de trei fundași.

Indiferent dacă îl considerăm pe Luis Henrique jucător de bandă dreaptă sau stângă, tot ne mai lipsește unul”, a concluzionat Chivu.

În această vară, Inter a făcut patru transferuri:

Manuel Akanji (31 de ani) - fundaș central, cumpărat definitiv de la Manchester City

Aleksandar Stankovic (20 de ani) - mijlocaș, transferat de la Club Brugge pentru 23 de milioane de euro.

Ivan Provedel (32 de ani) - portar, transferat de la Lazio pentru 3 milioane de euro.

John Stones (32 de ani) - fundaș central, liber de contract după despărțirea de Manchester City.

Inter va debuta în noua stagiune din Serie A pe 22 august, cu o partidă pe teren propriu, împotriva nou-promovatei Monza.

Până atunci, echipa lui Cristi Chivu mai are programate două meciuri amicale în Australia, chiar împotriva a două dintre marile rivale: AC Milan (5 august) și Juventus (8 august).

Rezumat VIDEO. Inter - Manchester City 1-1 ( 3-1 d.pen)

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