Munteanu, fază superbă în MLS VIDEO. Românul a reușit o pasă de excepție! » Comentatorii, uimiți: „Nu pot să trec peste” +34 foto
Louis Munteanu, pasă impresionantă. Foto: Captură Instagram, @mls
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Munteanu, fază superbă în MLS VIDEO. Românul a reușit o pasă de excepție! » Comentatorii, uimiți: „Nu pot să trec peste”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 02.08.2026, ora 12:41
alt-text Actualizat: 02.08.2026, ora 12:41
  • Louis Munteanu (24 de ani) a oferit o pasă decisivă pentru D.C. United în meciul cu Nashville SC (2-2), din MLS.
  • Deși se afla la pământ, atacantul român a reușit o pasă spectaculoasă prin „lovitura scorpionului”, execuție care i-a impresionat pe comentatorii americani.
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D.C. United l-a transferat în ianuarie 2026 de la CFR Cluj pentru șapte milioane de dolari, cea mai mare sumă plătită vreodată de clubul american pentru un jucător.

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Louis Munteanu, pasă de excepție în MLS

Louis Munteanu a avut nevoie de timp pentru a se adapta în Statele Unite, iar o accidentare i-a întârziat debutul. Ulterior, atacantul român a devenit un jucător important pentru D.C. United.

Atacantul a înscris deja cinci goluri și a oferit două pase decisive în cele 15 meciuri disputate pentru clubul din MLS.

Cea de-a doua pasă decisivă a sezonului a venit în meciul cu Nashville și a contribuit la revenirea echipei sale.

În minutul 77, când Nashville conducea cu 2-1, Munteanu a primit mingea la marginea careului, unde a fost doborât într-un duel cu trei adversari.

Balonul a ricoșat însă înapoi spre atacantul român, care, deși se afla la pământ, a reușit o pasă spectaculoasă, prin „lovitura scorpionului”, pentru Tai Baribo. Acesta a finalizat din voleu și a marcat golul egalizator.

Louis Munteanu, pasă spectaculoasă în meciul D.C. United - Nashville SC (2-2). Foto: Captură „X”, @dcunited
Louis Munteanu, pasă spectaculoasă în meciul D.C. United - Nashville SC (2-2). Foto: Captură „X”, @dcunited

Galerie foto (34 imagini)

Louis Munteanu, pasă spectaculoasă în meciul D.C. United - Nashville SC (2-2). Foto: Captură „X”, @dcunited Louis Munteanu, pasă spectaculoasă în meciul D.C. United - Nashville SC (2-2). Foto: Captură „X”, @dcunited Louis Munteanu, pasă spectaculoasă în meciul D.C. United - Nashville SC (2-2). Foto: Captură „X”, @dcunited Louis Munteanu, pasă spectaculoasă în meciul D.C. United - Nashville SC (2-2). Foto: Captură „X”, @dcunited Louis Munteanu, pasă spectaculoasă în meciul D.C. United - Nashville SC (2-2). Foto: Captură „X”, @dcunited
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Golul marcat de Tai Baribo după pasa spectaculoasă a lui Louis Munteanu a stârnit entuziasmul comentatorilor transmisiunii Apple TV.

  • „Munteanu continuă faza de la pământ, Baribo șutează și mingea intră! Tai Baribo înscrie pentru al patrulea meci consecutiv, iar D.C. United revine de la 0-2 și egalează!
  • Un lucru este sigur în acest sezon: D.C. United va lupta până la final.
  • Priviți pasa lui Munteanu. O execuție excelentă! Nu știu cum a reușit să trimită mingea de acolo. Iar Baribo finalizează foarte bine. Mingea ajunge în plasă și scorul devine 2-2.
  • Nu pot să trec peste atingerea lui Louis Munteanu. Ce mod de a reuși a doua pasă decisivă a sezonului! De la pământ, cu o execuție din «scorpion». Incredibil!
  • Ascultă, trebuie să exersăm și noi asta”, au spus și comentatorii.

D.C. United se află pe locul 9 în Conferința de Est, cu 23 de puncte după 18 meciuri jucate. Nashville se află pe prima poziție, cu 40 de puncte, urmată de Inter Miami, echipa lui Messi, cu 38 de puncte.

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