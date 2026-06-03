Tensiuni mari la Farul Ciprian Marica amenință cu retragerea: „Fraier nu mi-a stat bine niciodată” » Decizia care l-a înfuriat

Ciprian Marica (40 de ani), acționar minoritar la Farul, a reacționat după informațiile potrivit cărora Ioan Ovidiu Sabău ar urma să devină noul antrenor al echipei constănțene.

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Fostul internațional a declarat că nu a fost informat de Gică Popescu (58 de ani), acționarul majoritar al clubului, despre decizie și a transmis că ia în calcul retragerea din proiect.

Ciprian Marica amenință că pleacă de la Farul: „Dacă a luat decizia, mă retrag”

„Fraier nu am vrut să fiu niciodată. Am încercat să par, dar fraier nu mi-a stat bine niciodată. Dacă e adevărat, cu siguranță va trebui să iau o decizie, cea de a mă retrage.

E clar că nu sunt dorit acolo și nu mai are rost să stau în continuare. E clar. Eu îmi cunosc poziția. Sunt acționar minoritar și nu aș putea influența decizia acționarului majoritar.

Dar fair-play pentru un partener mi se pare corect să stai de vorbă, măcar să-l informezi de deciziile pe care le iei. Nu cred că cer prea mult. Nu cred că sunt exagerat. Repet, asta dacă decizia e luată.

Gică e acționar majoritar și el ia decizii. Ar fi putut să-mi dea telefon să mă informeze. O relație între doi parteneri e bazată pe încredere. Nu am avut o discuție cu el pe tema asta. Poate nu a luat o hotărâre. Dar, dacă a luat-o, mă retrag”, a declarat Ciprian Marica, conform digisport.ro.

Farul vine după un sezon dificil, în care a evitat retrogradarea în Liga 2 abia la baraj.

Constănțenii au trecut de Chindia Târgoviște la loviturile de departajare, după 3-3 în tur și 1-1 în retur, iar la scurt timp după salvare s-au despărțit de Flavius Stoican.

În acest context, Ioan Ovidiu Sabău ar putea deveni noul antrenor al celor de la Farul Constanța, conform informațiilor GOLAZO.ro.

Antrenorul în vârstă de 58 de ani a mai fost dorit de clubul constănțean și în primăvară, după plecarea lui Ianis Zicu, însă atunci a refuzat să preia echipa din mers, într-un moment complicat al play-out-ului.

Gaz Metan Mediaș, Gloria Bistrița, FC Timișoara, FCM Târgu Mureș, Rapid și ASA Târgu Mureș sunt echipele pe care Ioan Ovidiu Sabău le-a mai pregătit.

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