România a obținut încă patru medalii de aur la Campionatele Europene de canotaj de la Varese, după rezultatele excelente înregistrate în ziua precedentă.

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România a ajuns astfel la șase titluri europene cucerite în acest weekend.

După medaliile de aur obținute în probele de 8+1 feminin și masculin, România a mai obținut două titluri continentale în finalele de dublu vâsle mixt și 8+1 mixt.

Marian Enache și Iulia Bălăucă au câștigat proba de dublu vâsle mixt. Echipajul României a controlat cursa de la start până la finiș și s-a impus categoric.

Aurul a revenit României și în proba de 8+1 mixt, prin Magdalena Rusu, Maria Lehaci, Ancuța Bodnar, Florin Lehaci, Andrei Vatamaniuc, Leontin Nuțescu, Ștefan Berariu și Amalia Chelaru, alături de cârmaciul Victoria Petreanu.

„O nouă cursă spectaculoasă făcută de sportivii noștri, încheiată cu o victorie meritată și încă un titlu european pentru România”, a transmis Federația Română de Canotaj.

În finala de simplu vâsle masculin, Mihai Chiruță s-a clasat pe locul al patrulea.

Rezultatele obținute astăzi de România la Europenele de canotaj:

Aur – 8+1 masculin : Claudiu Neamțu, Mateus Cozminiciuc, Mugurel Semciuc, Andrei Mândrilă, Constantin Adam, Sergiu Bejan, Florin Arteni, Fabrizio Scripcariu și Rucsandra Bucșa

: Claudiu Neamțu, Mateus Cozminiciuc, Mugurel Semciuc, Andrei Mândrilă, Constantin Adam, Sergiu Bejan, Florin Arteni, Fabrizio Scripcariu și Rucsandra Bucșa Aur – 8+1 feminin : Cristina Drugă, Gianina Juncanariu, Ancuța Bodnar, Maria Lehaci, Magdalena Rusu, Amalia Chelaru, Adriana Adam, Simona Radiș și Victoria Petreanu

: Cristina Drugă, Gianina Juncanariu, Ancuța Bodnar, Maria Lehaci, Magdalena Rusu, Amalia Chelaru, Adriana Adam, Simona Radiș și Victoria Petreanu Aur – dublu vâsle mixt : Marian Enache și Iulia Bălăucă

: Marian Enache și Iulia Bălăucă Aur - 8+1 mixt : Magdalena Rusu, Maria Lehaci, Ancuța Bodnar, Florin Lehaci, Andrei Vatamaniuc, Leontin Nuțescu, Ștefan Berariu, Amalia Chelaru și Victoria Petreanu

: Magdalena Rusu, Maria Lehaci, Ancuța Bodnar, Florin Lehaci, Andrei Vatamaniuc, Leontin Nuțescu, Ștefan Berariu, Amalia Chelaru și Victoria Petreanu Locul 4 – simplu vâsle masculin: Mihai Chiruță

România, din nou de aur la Europenele de canotaj: „Pur și simplu zboară”

Primul succes al zilei a fost obținut de echipajul masculin format din Claudiu Neamțu, Mateus Cozminiciuc, Mugurel Semciuc, Andrei Mândrilă, Constantin Adam, Sergiu Bejan, Florin Arteni și Fabrizio Scripcariu, alături de cârmaciul Rucsandra Bucșa.

Românii au încheiat pe primul loc o cursă spectaculoasă și au cucerit titlul european în proba de 8+1 masculin.

La masculin, World Rowing a evidențiat finalul puternic al echipajului român:

„Germania nu a putut ține pasul cu sprintul lor. România devine campioană europeană, iar Italia cucerește bronzul.”

La scurt timp după, România a câștigat aurul și în proba feminină de 8+1.

Echipajul feminin al României a fost format din Cristina Drugă, Gianina Juncanariu, Ancuța Bodnar, Maria Lehaci, Magdalena Rusu, Amalia Chelaru, Adriana Adam și Simona Radiș, alături de cârmaciul Victoria Petreanu.

„România a fost de neoprit! A fost pur și simplu o demonstrație de forță în proba feminină de 8+1. Marea Britanie a cucerit argintul, iar Italia bronzul”, a transmis World Rowing.

Camilla Hadland-Horrocks, comentatoare World Rowing, a remarcat la rândul său evoluția sportivelor tricolore:

„Cred că acesta este echipajul meu preferat din acest weekend, cel feminin de 8+1 al României. Pur și simplu zboară!”

Medaliile câștigate sâmbătă:

Aur – dublu rame feminin : Simona Radiș și Adriana Adam

: Simona Radiș și Adriana Adam Aur – dublu rame masculin : Ștefan Berariu și Florin Lehaci

: Ștefan Berariu și Florin Lehaci Argint – patru rame masculin : Cosmin Iulian Pleșescu, Leontin Nuțescu, Andrei Vatamaniuc și Ciprian Tudosă

: Cosmin Iulian Pleșescu, Leontin Nuțescu, Andrei Vatamaniuc și Ciprian Tudosă Bronz – patru vâsle feminin: Mariana Dumitru, Emanuela Ciotău, Andrada Moroșanu și Iulia Bălăucă

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