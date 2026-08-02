Vinicius, party spectaculos FOTO: Superstarul brazilian și-a încheiat vacanța cu o petrecere de pomină,  înainte de revenirea la Real Madrid +28 foto
Vinicius și-a încheiat vacanța cu o petrecere spectaculoasă (foto: Instagram)
Campionate

Vinicius, party spectaculos FOTO: Superstarul brazilian și-a încheiat vacanța cu o petrecere de pomină, înainte de revenirea la Real Madrid

alt-text Publicat: 02.08.2026, ora 14:47
alt-text Actualizat: 02.08.2026, ora 14:47
  • Vinicius (26 de ani) și-a încheiat vacanța de după Campionatul Mondial din 2026. Brazilianul a petrecut ultimele zile de pauză alături de iubita lui, Virginia, înainte de revenirea la antrenamentele lui Real Madrid.
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După eliminarea Braziliei de la turneul final, Vinicius a ales să profite de perioada liberă înainte de reluarea pregătirilor pentru noul sezon.

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FOTO: Vinicius, party spectaculos, înainte de revenirea la antrenamente

Jucătorul lui Real Madrid și-a petrecut o parte din vacanță în Brazilia, unde a avut timp pentru familie, prieteni și activități private, apoi a mers în Jamaica, alături de Virginia Fonseca.

În vacanță, brazilianul a apelat și la serviciile unui medic pentru o schimbare de imagine care a generat numeroase reacții.

Înaintea revenirii la antrenamente, Vinicius a marcat finalul vacanței printr-o petrecere privată alături de apropiați.

Detaliile publice despre locația exactă, invitații sau amploarea evenimentului sunt limitate. Pe rețelele sociale, iubita lui Vinicius a postat mai multe imagini.

Vinicius și-a încheiat vacanța cu o petrecere spectaculoasă (foto: Instagram)
Vinicius și-a încheiat vacanța cu o petrecere spectaculoasă (foto: Instagram)

Galerie foto (28 imagini)

Vinicius și-a încheiat vacanța cu o petrecere spectaculoasă (foto: Instagram) Vinicius și-a încheiat vacanța cu o petrecere spectaculoasă (foto: Instagram) Vinicius și-a încheiat vacanța cu o petrecere spectaculoasă (foto: Instagram) Vinicius și-a încheiat vacanța cu o petrecere spectaculoasă (foto: Instagram) Vinicius și-a încheiat vacanța cu o petrecere spectaculoasă (foto: Instagram)
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„Vacanța noastră a ajuns la sfârșit și vreau să spun cât de fericită sunt alături de tine!! Deja mi-e dor de tine ❤️ @vinijr”, a scris ea pe Instagram.

Vinicius n-a întârziat să-i răspundă: „Mulțumesc pentru tot. Te iubesc”.

Vară plină pentru Vinicius. Schimbarea de look care a devenit virală

În această vară, Vinicius a atras atenția printr-o intervenție estetică descrisă drept „armonizare facială”.

Jucătorul a apelat la medicul dermatolog Alessandro Alarcao pentru o procedură menită să echilibreze anumite trăsături ale feței, cu accent pe zona bărbiei.

Intervenția a avut loc la Goiânia, în Brazilia, iar medicul ar fi venit din Miami pentru această procedură. Clinica a fost rezervată pentru Vinicius și partenera sa, Virginia Fonseca, pentru ca vizita să se desfășoare în condiții de discreție.

După apariția primelor imagini cu noul său aspect, reacțiile fanilor au fost numeroase. Pe rețelele sociale au apărut comparații și glume legate de schimbarea fizionomiei, unii suporteri afirmând că atacantul arată diferit față de perioada anterioară.

Vinicius, supus unei proceduri de armonizare facială (foto: Instagram)
Vinicius, supus unei proceduri de armonizare facială (foto: Instagram)

Galerie foto (7 imagini)

Vinicius, supus unei proceduri de armonizare facială (foto: Instagram) Vinicius, supus unei proceduri de armonizare facială (foto: Instagram) Vinicius, supus unei proceduri de armonizare facială (foto: Instagram) Vinicius, supus unei proceduri de armonizare facială (foto: X) Vinicius, supus unei proceduri de armonizare facială (foto: X)
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În paralel cu vacanța și aparițiile din afara terenului, viitorul lui Vinicius rămâne unul dintre principalele subiecte ale verii.

În ultimele zile, presa internațională a scris despre interesul lui Arsenal pentru atacantul brazilian, în condițiile în care negocierile pentru prelungirea contractului cu Real Madrid nu au fost finalizate.

Totuși, Florentino Perez tratează cazul drept o prioritate și este încrezător că extrema va semna un nou acord cu gruparea de pe „Bernabeu”, în ciuda speculațiilor privind un posibil transfer în Premier League.

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