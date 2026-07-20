SPANIA - ARGENTINA 1-0. Ibericii sunt din nou campioni mondiali, după o finală greu de privit.

Messi i-a dus pe sud-americani pentru a treia oară în ultimul act, dar n-a putut face nimic într-o tactică ultradefensivă.

Spania obține al doilea titlu mondial din palmares, după cel câștigat în 2010.

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După nebunia de azi-noapte, când am văzut 10 goluri la finala mică, așteptările fanilor crescuseră enorm de la meciul care a pus față în față cele mai bune naționale din lume.

L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal

Se înfruntau primele două locuri din clasamentul FIFA. Un duel între Yamal, reprezentantul noii generații, și marele Messi. Rețeta perfectă pentru un meci perfect. Până când a fluierat Vinci prima oară...

Prima repriză a fost greu de privit. Practic, cele mai interesante momente au fost când Trump a mângâiat dubios trofeul în lojă și pasele riscante ale spaniolilor către Unai Simon. Așa încredere au avut în portar încât părea că îi testează de fiecare dată atenția.

Mult hulitul concert de la pauza meciului a intrat ca berea rece într-o zi de vară toridă. Să zicem, prin absurd, 19 iulie. Cine își imagina vreodată că o să-i vadă pe Ronaldo și Ronaldinho într-o mașină cu Madonna cântând lângă ei?

Adaugi un pic de BTS, niște Justin Bieber și, inevitabil, Shakira și ai mai dezmeticit niște oameni care au rămas cu impresia că finala s-a jucat de fapt azi-noapte. Când, spre rușinea lor, unii dintre ei au și dormit...

S-a revenit la fotbal după 27 de minute și 24 de secunde, conform Opta. Statisticienii chiar numără orice.

Argentina s-a chinuit să ducă meciul la penalty-uri

Mă rog, au revenit spaniolii, care au început să apese pedala de accelerație. Argentinienii încă erau preocupați mai mult de defensivă, de ruperea ritmului, de provocarea adversarilor.

Concentrați ceva mai mult la fotbal, ibericii au cam jucat singuri cu Martinez. L-au pus la încercare din toate pozițiile. Baena, Olmo, Torres, până și Cubarsi s-a încumetat să îl testeze cu o „torpilă”. Degeaba, Dibu a fost în formă la New Jersey.

Scaloni a riscat nițel după pauza de hidratare și l-a introdus pe Simeone în locul lui De Paul. De la Fuente a răspuns cu Merino, arma secretă.

Argentina a zidit în continuare în fața porții, iar Spania s-a chinuit să dărâme. Sud-americanii au atins mingea în careul advers doar de două ori în timpul regulamentar!

Iar în minutul 90+3 aveau să primească o lovitură grea. Enzo Fernandez a văzut al doilea „galben” după o intrare dură asupra lui Cubarsi. N-a putut fi salvat nici de VAR.

Yamal putea închide meciul înainte de prelungiri, însă Martinez a ieșit din nou la rampă cu o paradă superbă la șutul din lovitură liberă.

Martinez n-a putut salva chiar totul

Spania a continuat să iuțească ritmul, iar după numai 6 minute putea da lovitura în extra-time. Nico Williams a profitat de o ieșire mai puțin inspirată a lui Dibu și a trimis balonul în plasă. Vincic a intervenit însă și a anulat reușita pentru un fault al lui Merino. Îl călcase pe Otamendi.

Inevitabilul s-a produs în minutul 106, când Williams a întors cu capul un balon în centrul careului advers, iar Torres a reușit să-l învingă pe Martinez cu un șut pe centrul porții.

Argentina, care nu trăsese la poartă până atunci, s-a avântat în atac și chiar a fost aproape să egaleze. Simeone a avut golul de 1-1 în gheată, în minutul 120+2, dar a trimis peste poartă.

11 parade a avut Martinez în cele două ore de joc

Și asta a fost. Spania a câștigat un nou titlu Mondial după 16 ani!

Messi, în lacrimi după premiere

Lionel Messi, al doilea jucător din istorie cu 3 finale de Mondial, este învins. A purtat Argentina până aici, dar n-a mai putut face nimic într-o finală în care echipa sa parcă și-a propus să ajungă la penalty-uri dinainte să intre pe teren.

Messi a părut un portughez de 41 de ani, pe care colegii nu-l ajută. Și, oricât de bun ar fi, nici Messi nu poate juca singur. A încheiat meciul în lacrimi, dar aplaudat de un 80.000 de oameni care îl văd pentru ultima oară pe cea mai înaltă scenă. Deși am zis asta și în Qatar și uite unde am fost azi...

În caz că se aștepta cineva la altceva, în afară de Mbappe, golgheterul competiției, Spania a confiscat trofeele individuale:

Cel mai bun jucător: Rodri

Cel mai bun tânăr jucător: Pau Cubarsi

Cel mai bun portar: Unai Simon

Donald Trump a confiscat din nou ceremonia

Dacă avea cineva dubii, Trump a făcut din nou ca decernarea trofeului să fie despre el. La fel ca la Mondialul Cluburilor, președintele Statelor Unite a refuzat să plece de lângă echipa câștigătoare.

I-a înmânat trofeul lui Rodri, apoi s-a așezat subtil lângă jucătorii Spaniei, care se amuzau și îi indicau discret că ar trebui să părăsească zona. Din nou, Infantino s-a strecurat tiptil și a încercat să-l îndepărteze, dar nu poți câștiga cu Trump.

Spania - Argentina 1-0

A marcat: Torres 106

Torres 106 80.663 de suporteri sunt în tribune la finală

FINAL! Spania este din nou campioană mondială după 16 ani!

MIn. 120+2 - O nouă lovitură de colț, o nouă ratare imensă! Singur în centrul careului advers, Simeone trimite peste poartă!

Min. 120 - CE OCAZIE! Senesi este blocat în 6 metri la prima șansă reală de gol a Argentinei!

Min. 115 - Lionel Messi centrează slabă în careu, însă mingea e aproape să-l surprindă pe Simon, însă se duce peste poartă.

Min. 114 - GOL ANULAT! Torres scapă singur cu Martinez și îl execută, dar reușita este anulată pentru ofsaid.

Min. 110 - Argentina încă nu a tras spre poartă, iar spaniolii au declanșat morișca de pase. Tot mai mici șansele să ducă meciul la penalty-uri.

Min. 106 - GOOOL SPANIA! Williams întoarce cu capul o centrare în centrul careului, de unde Torres șutează în forță și îl învinge în final pe Martinez! Argentinienii sunt forțați să atace!

Legendele care au adus primul titlu Mondial al Spaniei au sărbătorit intens golul lui Lopez: Casillas, Xavi, Iniesta, Villa, Llorente, Puyol și Ramos (în spate)

Min. 103 - Ce ocazie! Merino putea fi din nou erou, dar reia cu capul din 6 metri pe lângă poartă!

Min. 102 - Alvarez îi lasă locul lui Senesi. Lautaro Martinez, omul care a dus Argentina în finală, rămâne pe bancă!

Min. 99 - Decizie surprinzătoare a lui De la Fuente, Rodri este înlocuit! Este schimbat și Laporte și intră Zubimendi și Garcia

Min. 96 - GOL ANULAT! Nico Williams reușește să înscrie după ce se trezește cu balonul la picior și poarta goală. Vincic anulează însă golul pentru un fault în atac. Merino îl calcă pe Otamendi, înainte să devieze balonul în Martinez.

Min. 94 - Pedri saltă mingea peste apărarea Argentinei pentru Nico Williams, care doar o deviază discret. Martinez este însă din nou pe fază și respinge!

Start în extra-time!

Avem prelungiri! Argentina va juca în inferioritate numerică încă 30 de minute.

Min. 90+8 - Yaaamaaal!!! Starul Barcelonei șutează în forță dintr-o lovitură liberă de la 20 de metri, dar Martinez plonjează în stânga și respinge miraculos!

Min. 90+3 - ROȘU ARGENTINA! Enzo Fernandez este eliminat după ce vede al doilea „galben”. L-a luat pe sus, la propriu pe Cubarsi! Argentinienii îl imploră pe Vincic să meargă să revadă faza, dar VAR nu intervine.

Enzo Fernandez's reaction to being sent off in the World Cup final 😳 pic.twitter.com/duszoBJHNa — ESPN UK (@ESPNUK) July 19, 2026

Min. 90+2 - A doua intrare în careul advers a Argentinei...

Min. 90 - Argentina va încheia timpul regulamentar fără șut pe poartă, la poartă, pe lângă poartă, peste poartă, pe sub poartă. Mai mult, e carantină în careul Spaniei! Conform Opta, sud-americanii au atins o singură dată balonul în acea zonă a terenului.

Argentina have had just 1 touch in Spain's box so far.



The last team to have fewer than that in a World Cup game was Saudi Arabia vs France in 1998 (0). pic.twitter.com/5rFmkiZ4px — Opta Analyst (@OptaAnalyst) July 19, 2026

Min. 87 - Rodri trimite excelent un balon în careu, dar Torres ratează complet șutul.

Min. 81 - Spaniolii au început să tureze motoarele. VIne rândul lui Laporte să-l pună la încercare pe Martinez cu o lovitură de cap din 6 metri, dar argentinianul e din nou pe fază.

Min. 77 - Vine și Cubarsi cu un șut în forță de la 20 de metri, dar și el trage tot pe direcția lui Martinez, care reușește să respingă.

Min. 77 - Pedri scapă de marcaj la marginea careului, dar șutează slab și Martinez reține fără probleme.

Min. 75 - Mută și De la Fuente: ies Olmo și Baena, intră Nico Williams și Merino.

Min. 70 - Argentina riscă după pauza de hidratare. Scaloni îi scoate pe Romero și De Paul și îi introduce pe Medina și Simeone.

Min. 67 - Yamal insistă pentru un balon în partea dreaptă, reușește să trimită la marginea careului, de unde Torres reia periculos pe poartă, dar direct în brațele lui Emi Martinez.

Min. 64 - Olmo trage din afara careului pe centrul porții, iar Martinez bâlbâie mingea! Este doar corner pentru Spania.

Min. 62 - Schimbă și De la Fuente: ies Oyarzabal și Ruiz și intră Pedri și Torres.

Vincic oferă și cea mai interesantă fază a meciului de până acum. Spray-ul i-a dat bătăi de cap la o lovitură liberă. 😅

Min. 58 - Scaloni face și a treia schimbare: Molina intră în locul lui Montiel.

Min. 56 - Montiel intervine excelent în ultimul moment. Olmo intrase în careu și întorsese balonul la 11 metri, unde aștepta Cucurella, dar fundașul argentinian a reușit să-i ia fața și să respingă.

Min. 55 - Ruiz pătrunde în centru, combină cu Oyarzabal, care îl angajează în careu, și încearcă să îi întoarcă balonul, dar atacantul iberic se oprise și marea oportunitate a Spaniei se stinge.

Min. 52 - Rodri e bruscat de Paredes la mijlocul terenului, iar Vincic dictează fault pentru Spania. Moment tensionat între jucători. Paredes îl îmbrâncește pe Olmo, care cade imediat pe gazon. Argentinianul se alege imediat cu un „galben”.

Min. 46 - Baena recuperează la 20 de metri, trece de un adversar și alege să tragă de la marginea careului, dar o face slab, direct în brațele lui Martinez.

A început repriza secundă.

Scaloni mai face o schimbare: Paredes intră în locul lui Gonzalez.

Ne-am liniștit, echipele revin pe teren după o pauză lungă de 25 de minute. Rămâne de văzut ce impact va avea asupra reprizei secunde.

BTS, Justin Bieber trimis pe teren de Ted Lasso și Shakira... Nu ne prea plac show-urile americanilor, dar acum chiar au salvat finala.

Madonna intră întâi în scenă! Cine credea că o să-i vedem pe Ronaldo și Ronaldinho în mașină cu Madonna cântând lângă ei.

PAUZĂ! Poate Shakira să salveze ceva din impresia lăsată de prima repriză...

Min. 44 - Lisandro Martinez nu mai poate continua meciul din cauza unei accidentări. Scaloni îl trimite pe teren pe veteranul Otamendi.

Min. 43 - Cucurella își încearcă norocul de la marginea careului, însă balonul trece pe lângă poartă!

Min. 41 - Spania recuperează un balon în propria jumătate și încearcă să declanșeze un contraatac-fulger. Lisandro Martinez îl pune însă la pământ pe Oyarzabal și vede și primul „galben” al meciului.

Min. 39 - Oyarzabal trage pe jos de la 20 de metri, dar direct pe direcția lui Martinez.

Min. 38 - Baena încercă să-i strecoare mingea lui Olmo în careu, dar argentinienii strâng imediat.

Min. 38 - Baena aruncă un balon în careu pentru Oyarzabal, dar Lisandro Martinez reușește să respingă.

Min. 37 - Montiel trezește din amorțeală fanii din tribune cu un tackling perfect la Cucurella în ultimul moment.

Min. 30 - Încrederea jucătorilor spanioli în Unai Simon este răvășitoare. Cu adversar pe el, Cucurella nu respinge o centrare în careu pentru Messi, ci îi pasează în forță cu capul propriului său portar. Simon e atent și reține.

Min. 28 - Ce faci, Cubarsi!? Aproape de o gafă imensă. A vrut să-i paseze lui Unai Simon înapoi și era gata, gata să-l lase pe Alvarez singur cu portarul! Simon a văzut însă că pasa va fi scurtă și a ieșit la timp pentru a degaja.

Min. 25 - Vine și pauza de hidratare. Să sperăm că De la Fuente și Scaloni vor reuși să schimbe ceva. Momentan doar tensiunea și emoțiile sunt la nivelul finalei, jocul...

Min. 17 - Yamal preia excelent un balon în partea dreaptă și trimite în careu, dar Martinez e pe față și îndepărtează pericolul.

Conform Opta, Messi a atins o singură dată mingea în primul sfert de oră. Do something, Leo, au crescut pretențiile după nebunia de azi-noapte.

1 - Lionel Messi recorded just one touch in the opening 15 minutes of this FIFA World Cup Final - the kick-off.



One. pic.twitter.com/qen8el9GpB — OptaJohan (@OptaJohan) July 19, 2026

Min. 15 - Mac Allister are o intrare dură asupra lui Olmo, care se resimte. Arbitrul fluieră fault, însă n-a scos din buzunar cartonașul.

Min. 12 - Corner bătut la colțul lung pentru Olmo, care preia excelent, dar este blocat imediat de argentinieni.

În minutul 10, Cupa Mondială a fost dusă în loja președintelui Donald Trump, care urmărește meciul alături de Gianni Infantino, președintele FIFA.

Min. 5 - Jocul se mută imediat în cealaltă jumătate. Messi e lansat spre poarta adversă, dar Unai Simion iese la peste 20 de metri din poartă și respinge la timp balonul.

Min. 5 - Prima mare ocazie a meciului! Yamal combină cu Olmo în careul advers, șutează din unghi, dar Martinez se opune.

Messi deja bifează recorduri. Este doar al doilea jucător din istorie care evoluează în trei finale de Campionat Mondial, după brazilianul Cafu. Și, la 39 de ani, este cel mai bătrân jucător de câmp care evoluează într-o finală.

A început meciul!

Echipele de start:

Spania: Unai Simon - Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri, Ruiz - Yamal, Olmo, Baena - Oyarzabal

Unai Simon - Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri, Ruiz - Yamal, Olmo, Baena - Oyarzabal Antrenor: Luis de la Fuente

Luis de la Fuente Argentina: E. Martínez - Montiel, Romero, L. Martínez, Tagliafico - De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister - Nico González - Messi, Álvarez

E. Martínez - Montiel, Romero, L. Martínez, Tagliafico - De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister - Nico González - Messi, Álvarez Antrenor: Lionel Scaloni

Lionel Scaloni Arbitru: Slavko Vincic

Slavko Vincic Stadion: New York/New Jersey Stadium

Andrés Iniesta y Mario Kempes presentan la Copa del Mundo. 🤩 pic.twitter.com/VO0Alf9qaj — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) July 19, 2026

Jennifer Hudson a cântat imnul Statelor Unite. Apoi au intrat pe teren Robbie Williams, Nicole Scherzinger și Laura Pausini.

President Trump flies over MetLife Stadium in Marine One ahead of the FIFA World Cup Final in New Jersey. pic.twitter.com/f8huOyMJS3 — CBS News (@CBSNews) July 19, 2026

LIVE NOW WORLD CUP FINAL. PERFORMING MY SONG! pic.twitter.com/Lynj0XTdpn — Speed⭐️ (@ishowspeedsui) July 19, 2026

Donald Trump, președintele Statelor Unite, a dezvăluit cum vrea să readucă Mondialul în țara sa cât mai repede și ce l-a sfătuit pe Gianni Infantino, președintele FIFA, să facă pentru a scăpa de presiunea fanilor.

„Gianni a avut ideea să organizăm Mondialul, iar eu am fost inteligent și am acceptat, dar l-am avertizat că e posibil să avem multe stadioane goale. N-a fost așa, cred că avem 99,9% bilete vândute. Cred însă că e greșit, că au fost pline stadioanele. Am avut o idee foarte bună și i-am zis lui Gianni că trebuie să anunțe două gazde în același timp.

Să anunțe că vom găzdui noi din nou turneul final și apoi să anunțe gazda unui alt turneu, ca să preia câte ceva din furie și șoc. Cred că e o idee foarte bună, mai ales dacă ne uităm pe cifre. Vom cere să organizăm din nou imediat. Și pentru a mai diminua șocul i-am zis să ne anunțe pe noi și apoi să anunțe gazda următorului turneu. Trebuie să organizăm din nou și trebuie s-o facem cât încă sunt aici”, a spus Trump la Fox.

President Trump spoke with @JennyTaft ahead of the 2026 FIFA World Cup Final@realDonaldTrump pic.twitter.com/Wk463lj1wU — FOX Sports (@FOXSports) July 19, 2026

Argentina începe cu: E. Martínez - Montiel, Romero, L. Martínez, Tagliafico - De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister - Nico González - Messi, Álvarez

Scaloni face 3 schimbări în primul „11” față de meciul cu Anglia: Simeone, Paredes și Molina ies din schimbă, intră Nico Gonzalez, De Paul și Montiel.

🏆 #FIFAWorldCup El MetLife está listo 🏟️



Otra final, otra cita con la historia. No trates de entender esta locura, vivila con nosotros 🩵🤍



​¿Desde qué rincón del planeta vas a alentar hoy? 🌎 pic.twitter.com/5c08XkRNmf — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 19, 2026

De la Fuente mizează pe același „11” ca la meciul cu Franța:

🚨 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | Recordad sus nombres.



Este es nuestro 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 para la 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 𝗗𝗘𝗟 𝗠𝗨𝗡𝗗𝗜𝗔𝗟.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/qb5HVPeOXl — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 19, 2026

La finală va asista și președintele Donald Trump. Avioanele nu mai pot zbura deasupra arenei. Pe acoperișul stadionului se vor afla pușcași marini, în timp ce mii de agenți FBI vor fi plasați în arenă și în jurul ei.

Thousands of Spain fans are gathered in Madrid and ready for their FIFA World Cup Final 🇪🇸



(via IG/estadiodirecto) pic.twitter.com/gzxK1D9Js4 — FOX Sports (@FOXSports) July 19, 2026

Todo dispuesto en nuestro vestuario para la gran final.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/22YRyW920X — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 19, 2026

Fanii pot intra acum pe arena finalei. Ceremonia de închidere a turneului va începe în jurul orei 20:30.

Inundatii puternice în zona metropolitană New York – New Jersey, înaintea marii finale a Campionatului Mondial 2026, dintre Spania și Argentina, programată duminică pe MetLife Stadium din East Rutherford (New Jersey).

Cu un parcurs fantastic la acest turneu, cele două naționale se află în fața unui moment istoric.

Ibericii lui Lamine Yamal, aflat în finală la doar 19 ani, luptă pentru al doilea titlu mondial din istorie, în timp ce campioana mondială en-titre va încerca să-și apere trofeul, condusă de un Leo Messi ajuns la 39 de ani.

Luis de la Fuente: „Două echipe fantastice care au multe puncte comune”

Selecționerul Spaniei e recunoscător pentru accederea în ultimul act de la Mondial și va încerca să găsească cele mai bune variante pentru a-i face față lui Leo Messi, dar și colegilor săi, care par atât de greu de oprit.

„Va fi un spectacol magnific, cu două echipe fantastice care au multe puncte comune, iar ambele vor încerca, fără îndoială, să dicteze ritmul jocului în favoarea lor.

A ajunge în finală este un privilegiu. Pentru mine, aspectul crucial este să fim în poziția de a câștiga. Aș accepta cu plăcere să particip în fiecare an doar pentru a ajunge în finală, chiar dacă asta ar însemna să pierdem.

Cheia este să avem șansa de a lupta pentru victorie, iar noi vom profita de acest moment, valorificându-ne punctele forte și calitățile împotriva unui adversar care a avut o campanie spectaculoasă”, a transmis Luis de la Fuente, potrivit gazzetta.it.

Cât despre Lionel Messi, selecționerul a transmis:

„Nu va fi marcaj om la om, dar trebuie să fim vigilenți și să-l urmărim foarte îndeaproape.

Messi este un exemplu pentru tinerii sportivi, având în vedere atitudinea și comportamentul său în această Cupă Mondială la care joacă la vârsta lui”.

În legătură cu Lamine Yamal, care a lipsit de la antrenamentul de joi, tehnicianul a confirmat că tot este în regulă:

„Se simte bine, este într-o condiție fizică perfectă”.

Lionel Scaloni: „Ne pregătim pentru acest meci ca pentru oricare altul”

De cealaltă parte, selecționerul „pumelor” caută cel mai bun mod de desface apărarea foarte solidă a ibericilor.

„Ne pregătim pentru acest meci ca pentru oricare altul. Ne dorim cu ardoare să ieșim învingători. Ne concentrăm foarte mult pe analiza echipei Spaniei, pentru a ne face o idee despre ce ar putea face.

Nu văd nicio slăbiciune la ei, sunt o echipă de top. Dar, indiferent că este vorba de o finală, este un alt meci de fotbal în care trebuie să dăm tot ce avem mai bun pentru a încerca să câștigăm.

Nu ne concentrăm asupra faptului că este o finală de Cupă Mondială, pentru că asta ne-ar putea distrage atenția. În cele din urmă, ne pregătim cât de bine putem, la fel ca pentru orice alt meci, iar apoi vom vedea ce se va întâmpla.

Cred că echipa a realizat lucruri extraordinare în ultimele câteva meciuri, mai ales în repriza a doua împotriva Angliei, în care am jucat foarte bine, și nu doar în ultimele minute.

Suntem într-o poziție bună, chiar dacă mai avem loc de îmbunătățiri. Echipa este în formă bună, iar adversarul nostru este unul puternic.

Trebuie să ținem cont de faptul că și Spania va avea un cuvânt de spus și va fi pregătită să ne înfrunte. La urma urmei, nu suntem un mister, lumea știe cum joacă Argentina. Asta face ca realizările noastre să fie cu atât mai impresionante”, a declarat Scaloni.

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