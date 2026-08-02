Suntem 10 minute sub Mondial Raport incredibil privind timpul efectiv de joc la turneul final. Comparația cu Liga 1 și Champions League

CM 2026 e prima competiție de fotbal care se apropie de 60 de minute volum efectiv de joc.

Ce s-a jucat la Mondial e cu 20% peste fotbalul din Liga 1.

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Presa americană a publicat zilele trecute rezultatele unui studiu privind modul în care noile reguli introduse la Campionatul Mondial au avut impact asupra timpului efectiv de joc. Iar concluzia celor de la The Times e una incredibilă!

Raport incredibil privind timpul efectiv de joc la turneul final

Media de joc efectiv pentru toate cele 104 meciuri ale competiției s-a apropiat pentru prima dată în istoria unei întreceri fotbalistice, indiferent că e destinată naționalelor sau echipelor de club, de nivelul de 60 de minute.

Mai precis, timpul în care mingea a fost în joc la Mondial a fost de 58 de minute și 16 secunde.

Acest rezultat e fantastic, inclusiv într-o comparație cu două dintre competițiile care sunt considerate cele mai bune din lume: Champions League și Premier League.

În UCL, acest timp efectiv a fost în ultimul sezon de 56 de minute și 43 de secunde, în vreme ce în Anglia au fost 3 minute sub Mondial.

Superliga, 10 minute sub Mondial

Cum stăm noi, în ceea ce privește campionatul intern? Practic, suntem la ani lumină distanță.

Conform unui raport FRF, pentru sezonul 2025-2026, în Liga 1, timpul efectiv de joc a fost de 48,4 minute. Mondialul are aproape 10 minute în plus pentru fiecare meci, ceea ce înseamnă un procent de 20% mai mult.

La fiecare 9 meciuri de la CM, era un joc întreg în plus ca minute jucate față de cât jucăm noi în Liga 1.

Două campionate din Europa care țin aproape, la acest capitol, de nivelul de joc efectiv din marile competiții sunt cele din Danemarca și Norvegia, unde timpul mediu se apropie de 55 de minute!

Timp efectiv de joc Mondial vs alte competiții

Campionat Mondial - 58,16 minute

Champions League - 56,43

Premier League - 55,23

Danemarca - 54,4

Norvegia- 54,4

Europa League - 52,7

Spania - 51,8

ROMÂNIA - 48,4

La CM au fost introduse pentru prima dată reguli noi, cu scopul de a fluidiza jocul. Printre acestea:

jucătorii care susțin că au nevoie de îngrijiri medicale sunt obligați să stea pe margine 1 minut

Repunerile de la margine să fie făcute în 5 secunde

Schimbările să aibă loc în 10 secunde

Dacă portarul întârzie repunerea, adversarul beneficiază de corner

Toate aceste reguli au fost implementate și în Liga 1, în noul sezon. Ele au fost deja aplicate în cele 20 de meciuri disputate până acum, în primele 3 etape.

România, în acest sezon al cupelor europene, a pierdut deja jumătate dintre echipe, deși s-au disputat doar două tururi preliminare.

Mai mult, în clasamentul coeficientului cupelor europene pentru 2026, România e în afara top 30, sub țări precum: Liechenstein, Andorra, Kazahstan, Finlanda, Estonia, Letonia, Macedoni, Islanda, Belarus, Armenia, Bulgaria, Lituania, Azerbaijan.

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