Scor uluitor înregistrat la Campionatul Mondial U18 de handbal feminin găzduit de România la Craiova, Mioveni, Pitești și Rm. Vâlcea.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Ultima etapă a grupelor preliminare a adus un rezultat istoric. Meciul dintre Egipt și Fiji, disputat la Craiova, s-a încheiat cu un incredibil 83-17! La pauză era 43-9.

Rezultat istoric la Craiova: s-au marcat 100 de goluri într-un singur meci la Mondialul găzduit de România!

Partida a zdrobit mai multe recorduri ale competiției:

100 de goluri - cele mai multe marcate într-un meci;

83 de goluri - cele mai multe înscrise de o echipă într-un meci;

66 de goluri - cea mai mare diferență de scor înregistrată într-un meci;

43 de goluri - cele mai multe marcate de o echipă într-o singură repriză;

Jucătoarele din Egipt au aruncat de 104 ori la poartă, ratând doar de 21 de ori. Un procentaj al eficienței de 80%!

De menționat și că numai 3 dintre goluri au fost marcate din lovituri de la 7 metri, iar singurele jucătoare care n-au marcat sunt cele din poartă.

Cea mai bună marcatoare a fost Sondos Abouelazaiem cu 17 goluri din 18 aruncări!

Egipt s-a calificat în grupele principale cu 3 victorii, reușind să le învingă și pe Franța și Croația.

România, înfrângere în ultima etapă

Aflată în grupa F, România U18 s-a impus fără probleme cu Uruguay (30-16) și Kazahstan (37-13), însă a cedat în ultimul meci în fața Chinei (24-31).

„Tricolorele” au avansat de pe locul 2 în grupele principale, alături de China, unde vor da peste Ungaria și Suedia.

Vor fi păstrate doar punctele obținute cu adversarul din grupa preliminară care s-a calificat mai departe, astfel că Ungaria și China vor porni cu două puncte, iar România și Suedia cu zero.

Primele două clasate vor merge în sferturi, în timp ce codașele se vor bate pentru locurile 9-12, respectiv 13-16.

România va juca luni împotriva Ungariei și marți împotriva Suediei și are nevoie de două victorii pentru a spera la calificare.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport