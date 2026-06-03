Vedeta lui Chivu, la Real Madrid! „Galacticii” plătesc o sumă infimă pe jucătorul de bază al lui Inter » Ce alte ținte mai au spaniolii +17 foto
Foto: IMAGO
Campionate

Vedeta lui Chivu, la Real Madrid! „Galacticii” plătesc o sumă infimă pe jucătorul de bază al lui Inter » Ce alte ținte mai au spaniolii

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 03.06.2026, ora 09:57
alt-text Actualizat: 03.06.2026, ora 09:57
  • Real Madrid a ajuns la un acord cu Denzel Dumfries (30 de ani), fundașul dreapta al lui Cristi Chivu (45 de ani) de la Inter.
  • „Galacticii” vor să se întărească și mai mult în defensivă și urmăresc și un fundaș central de la Liverpool.
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Real Madrid a încheiat încă un sezon fără să câștige vreun trofeu, iar conducerea clubului vrea să consolideze defensiva, acolo unde echipa a întâmpinat numeroase probleme.

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Denzel Dumfries, aproape de un transfer la Real Madrid

Prima țintă a celor de la Real Madrid este Denzel Dumfries, fundașul dreapta al lui Cristi Chivu de la Inter.

Madrilenii ar fi purtat deja discuții cu internaționalul olandez și sunt foarte aproape să oficializeze transferul acestuia. Real va plăti clauza de reziliere a jucătorului, în valoare de 20 de milioane de euro, conform jurnalistului italian Fabrizio Romano.

25 de milioane de euro
este cota de piață a lui Denzel Dumfries, conform Transfermarkt

„Galacticii” sunt nevoiți să se întărească pe postul de fundaș dreapta, în contextul în care căpitanul Dani Carvajal a părăsit echipa.

Astfel, Real Madrid mai are un singur fundaș dreapta de meserie în lot, Trent Alexander-Arnold.

Printre alte ținte ale spaniolilor ar mai fi Pedro Porro (26 de ani), de la Tottenham, și Ivan Fresneda (21 de ani), de la Sporting Lisabona.

28 de meciuri
a jucat Denzel Dumfries pentru Inter, în sezonul abia încheiat. A marcat 5 goluri și a oferit 2 pase decisive

Dumfries, aflat sub contract cu Inter până în 2028 și convocat în lotul Olandei pentru Campionatul Mondial de către selecționerul Ronald Koeman, a ajuns la clubul italian în 2021, de la PSV.

Apărătorul a adunat 207 apariții pentru „nerazzurri”, a marcat 27 de goluri și a oferit 28 de pase decisive, fiind unul dintre jucătorii de bază ai echipei.

A câștigat eventul alături de Cristi Chivu, în primul an al antrenorului pe banca clubului.

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Real Madrid l-ar dori și pe Ibrahima Konate

Un alt jucător pe care și l-ar dori cei de la Real Madrid este Ibrahima Konate, fundașul central al lui Liverpool, scrie nytimes.com.

Francezul a mai fost dorit de „galactici” și anul trecut, dar mutarea nu s-a concretizat. Acum, conducerea Realului și-a îndreptat din nou atenția către Konate, în contextul plecării lui David Alaba din centrul defensivei.

50 de milioane de euro
este cota de piață a lui Ibrahima Konate, conform Transfermarkt

Contractul lui Konate cu Liverpool va expira în vara aceasta, după ce nu s-a ajuns la o înțelegere privind prelungirea.

În acest sezon, Konate a jucat în 51 de meciuri și a marcat două goluri. A sosit pe Anfield în vara anului 2021, de la formația germană Leipzig, în schimbul sumei de 40 de milioane de euro.

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