Dorinel Munteanu a răbufnit Atac fără menajamente la adresa unui club din România:  „Investitori de carton”
Dorinel Munteanu/ Foto: sportpictures.eu
Liga 2

Dorinel Munteanu a răbufnit Atac fără menajamente la adresa unui club din România: „Investitori de carton”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 01.08.2026, ora 22:48
  • Dorinel Munteanu (57 de ani), antrenor la CSM Reșița, a lansat un atac la adresa conducerii celor de la Hermannstadt.
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„Neamțul” a retrogradat cu Hermannstadt în Liga 2 la finele sezonului trecut. Cu o zi înaintea startului noului sezon, sibienii s-au retras din campionat, iar jucătorii au fost anunțați că echipa se va desființa.

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Dorinel Munteanu, atac fără menajamente la adresa conducerii de la Hermannstadt

După ce a debutat cu dreptul pe banca celor de la CSM Reșița (2-1, cu ASA Tg.Mureș), Dorinel i-a făcut praf pe acționarii fostei sale echipe.

De asemenea, tehnicianul a vorbit și despre problemele din fotbalul românesc și a criticat lipsa investițiilor consistente la nivelul cluburilor.

„Situația legată de echipele fără drept de promovare în play-off nu s-a schimbat în toți acești ani. De ce s-ar schimba acum? Nu mă așteptam să fie o schimbare. Sunt foarte multe interese în joc. Nu știu ale cui, dar presa știe mai bine decât mine.

Nu le-am contabilizat salariile jucătorilor din prima ligă care joacă în cupele europene, dar ce semănăm, aia culegem. Pentru mine nu e o surpriză. Calitatea fotbalului românesc este una... Vedem ultimul caz - Hermannstadt. Investitori de carton, dacă pot spune așa, care sunt mai mult creditori, decât investitori.

Nu investesc cu sufletul. Doar doi, trei oameni fac asta, care au și condiții. Chiar și așa, nu trecem pragul minim de a accede în cupele europene. Asta spune mult de situația fotbalului românesc.

Cred că trebuie reguli foarte stricte de la Federație de a nu mai lăsa echipe care au un buget stabil să se înscrie în campionat, să nu promoveze. E foarte simplu, din punctul meu de vedere, dar la noi se întâmplă acum ce se întâmpla în alte țări acum 20, 30 de ani.

N-ar trebui ca echipele care nu au buget garantat să se înscrie în campionat. Jucăm cu 7, 5, 4 echipe, câte sunt, probabil va crește fotbalul.

Știți cu toții, echipele de Superliga și Liga 2 sunt datoare câte 6, 7 luni. Cine își cere drepturile este condamnat. Fără o investiție minoră pentru salarii nu se poate face performanță. Aceasta este cauza acestor ieșiri din cupele europene”, a declarat Dorinel Munteanu, citat de sport.ro.

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