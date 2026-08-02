„Fotbalul, trafic de persoane legalizat” A jucat în La Liga și acuză industria fotbalului, după ce i-a fost reziliat contractul
Chimy Avila (foto: Instagram)
Campionate

„Fotbalul, trafic de persoane legalizat” A jucat în La Liga și acuză industria fotbalului, după ce i-a fost reziliat contractul

alt-text Publicat: 02.08.2026, ora 11:38
alt-text Actualizat: 02.08.2026, ora 11:54
  • Luis Ezequiel „Chimy” Avila (32 de ani), unul dintre cei mai vocali fotbaliști argentinieni ai ultimilor ani, a stârnit controverse după apariția sa în podcastul Referentes, unde a oferit o perspectivă extrem de critică asupra industriei fotbalului.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Rămas liber de contract după despărțirea de Real Betis, atacantul a susținut că jucătorii sunt tratați ca niște produse.

Ghinion pentru Casemiro VIDEO: Autogol al brazilianului în remiza 2-2 cu Columbus Crew, la primul meci al lui Messi, după CM 2026
Citește și
Ghinion pentru Casemiro VIDEO: Autogol al brazilianului în remiza 2-2 cu Columbus Crew, la primul meci al lui Messi, după CM 2026
Citește mai mult
Ghinion pentru Casemiro VIDEO: Autogol al brazilianului în remiza 2-2 cu Columbus Crew, la primul meci al lui Messi, după CM 2026

Acuzații șocante: „Fotbalul este un trafic de persoane legalizat”

Betis i-a reziliat contractul lui Avila, la finalul sezonului trecut din La Liga, activând clauza de 50.000 de euro, prin care se putea despărți de atacant.

De atunci, argentinianul de 32 de ani e în căutarea unei echipe.

Recent, a fost invitat la podcastul Referentes, unde a vorbit fără filtru despre lumea fotbalului, criticând modul în care funcționează piața transferurilor și felul în care cluburile tratează jucătorii atunci când aceștia nu mai oferă randamentul așteptat.

„Fotbalul este un trafic de persoane legalizat. Se câștigă bani? Da, jucătorul câștigă bani. Dar doar cât timp marchează goluri sau este util. Apoi devii o mașină veche de care clubul vrea să scape pentru a lua una nouă”, a spus Avila, conform mundodeportivo.com.

Argentinianul a vorbit și despre momentul dificil pe care îl traversează după despărțirea de Betis, dar și despre copilăria dificilă pe care a avut-o:

„Cel mai important meci l-am jucat deja. Cu ajutorul lui Dumnezeu și al familiei mele am câștigat cel mai important meci, cel al vieții, cel al supraviețuirii în cartier”.

De-a lungul carierei, Chimy Avila a jucat pentru: Tiro Federal, clubul la care s-a format, San Lorenzo, Huesca, unde a ajuns împrumut și s-a remarcat în fotbalul spaniol,
Osasuna, echipa la care a devenit unul dintre cei mai apreciați atacanți din La Liga și Real Betis, transfer realizat în februarie 2024.

Cariera lui Avila a fost marcată și de două rupturi succesive ale ligamentelor încrucișate, accidentări care i-au întrerupt ascensiunea într-un moment în care era considerat unul dintre cei mai de viitor atacanți din campionatul Spaniei.

Citește și

Lovitură pentru U Craiova Doi jucători esențiali ar putea rata meciul din Europa League
Superliga
11:18
Lovitură pentru U Craiova Doi jucători esențiali ar putea rata meciul din Europa League
Citește mai mult
Lovitură pentru U Craiova Doi jucători esențiali ar putea rata meciul din Europa League
„Visul ei s-a încheiat înainte să înceapă” O tânără fotbalistă din Maroc a murit încercând să treacă înot în enclava spaniolă Ceuta
Fotbal feminin
10:20
„Visul ei s-a încheiat înainte să înceapă” O tânără fotbalistă din Maroc a murit încercând să treacă înot în enclava spaniolă Ceuta
Citește mai mult
„Visul ei s-a încheiat înainte să înceapă” O tânără fotbalistă din Maroc a murit încercând să treacă înot în enclava spaniolă Ceuta

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INVESTIGAȚII Efectul prieteniilor politice: un caz reclamat de un investitor german și clasat de procurorii români este tratat diferit în Germania, unde a intervenit poliția
INVESTIGAȚII Efectul prieteniilor politice: un caz reclamat de un investitor german și clasat de procurorii români este tratat diferit în Germania, unde a intervenit poliția
INVESTIGAȚII Efectul prieteniilor politice: un caz reclamat de un investitor german și clasat de procurorii români este tratat diferit în Germania, unde a intervenit poliția
Real Betis trafic de persoane ACUZATII chimy avila
Știrile zilei din sport
Pierderi imense la CFR Cluj Doar o minune poate opri al 4-lea sezon consecutiv ratat în Europa! Pagubă financiară uriașă
Conference League
19:14
Pierderi imense la CFR Cluj Doar o minune poate opri al 4-lea sezon consecutiv ratat în Europa! Pagubă financiară uriașă
Citește mai mult
Pierderi imense la CFR Cluj Doar o minune poate opri al 4-lea sezon consecutiv ratat în Europa! Pagubă financiară uriașă
FCSB - Farul Constanța LIVE de la 21:30. Echipele de start: Becali s-a ținut de cuvânt și l-a scos din lot + debutează jucătorul venit de la Mondial
Superliga
19:47
FCSB - Farul Constanța LIVE de la 21:30. Echipele de start: Becali s-a ținut de cuvânt și l-a scos din lot + debutează jucătorul venit de la Mondial
Citește mai mult
FCSB - Farul Constanța LIVE de la 21:30. Echipele de start: Becali s-a ținut de cuvânt și l-a scos din lot + debutează jucătorul venit de la Mondial
FRF monetizează aplicația fanilor FOTO: Cum arată noua versiune „Tricolorii”: prețurile abonamentelor + ce poți cumăra cu bani digitali
Nationala
19:48
FRF monetizează aplicația fanilor FOTO: Cum arată noua versiune „Tricolorii”: prețurile abonamentelor + ce poți cumăra cu bani digitali
Citește mai mult
FRF monetizează aplicația fanilor FOTO: Cum arată noua versiune „Tricolorii”: prețurile abonamentelor + ce poți cumăra cu bani digitali
Se reiau lucrările la Dinamo? VIDEO+FOTO Imagini de azi, de la stadion: ce se întâmplă cu noua arenă
Superliga
18:25
Se reiau lucrările la Dinamo? VIDEO+FOTO Imagini de azi, de la stadion: ce se întâmplă cu noua arenă
Citește mai mult
Se reiau lucrările la Dinamo? VIDEO+FOTO Imagini de azi, de la stadion: ce se întâmplă cu noua arenă
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:47
FCSB - Farul Constanța LIVE de la 21:30. Echipele de start: Becali s-a ținut de cuvânt și l-a scos din lot + debutează jucătorul venit de la Mondial
FCSB - Farul Constanța LIVE de la 21:30. Echipele de start: Becali s-a ținut de cuvânt și l-a scos din lot + debutează jucătorul venit de la Mondial
19:48
FRF monetizează aplicația fanilor FOTO: Cum arată noua versiune „Tricolorii”: prețurile abonamentelor + ce poți cumăra cu bani digitali
FRF monetizează aplicația fanilor FOTO: Cum arată noua versiune „Tricolorii”: prețurile abonamentelor + ce poți cumăra cu bani digitali
19:14
Pierderi imense la CFR Cluj Doar o minune poate opri al 4-lea sezon consecutiv ratat în Europa! Pagubă financiară uriașă
Pierderi imense la CFR Cluj Doar o minune poate opri al 4-lea sezon consecutiv ratat în Europa! Pagubă financiară uriașă
19:14
Dan Nistor a intrat în istoria Ligii 1 FOTO. A egalat recordul absolut al lui Dănciulescu! Fostul dinamovist a venit la Sf. Gheorghe pentru a-l premia
Dan Nistor a intrat în istoria Ligii 1 FOTO. A egalat recordul absolut al lui Dănciulescu! Fostul dinamovist a venit la Sf. Gheorghe pentru a-l premia
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul
Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!
Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat
Libero

Cristian Geambașu: Libero

Cristian Geambașu: Libero
Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Microuniversul nostru
Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho

Cristian Geambașu: Tupeul lui Coelho
Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!

Dan Udrea: Când Europa ne aprinde lumina, nu mai știm pe unde să ne ascundem! De rușine!
Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie
Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!

Dan Udrea: Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!

Dan Udrea: Până la milioanele de euro, FCSB își joacă astăzi onoarea și sănătatea!
Ambasadorul pus pe ignore

Cristian Geambașu: Ambasadorul pus pe ignore

Cristian Geambașu: Ambasadorul pus pe ignore
Acest text vă va obosi și vă va enerva

Dan Udrea: Acest text vă va obosi și vă va enerva

Dan Udrea: Acest text vă va obosi și vă va enerva
Abisul

Radu Naum: Abisul

Radu Naum: <span> Abisul</span>
Recital Dinamo, playback Craiova

Cristian Geambașu: Recital Dinamo, playback Craiova

Cristian Geambașu: Recital Dinamo, playback Craiova
Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori

Dan Udrea: Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori

Dan Udrea: Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori
Victoria Rusiei

Radu Naum: Victoria Rusiei

Radu Naum: Victoria Rusiei
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Mondial
Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc
Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!

Dan Udrea: Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!

Dan Udrea: Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!
FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu

Dan Udrea: FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu

Dan Udrea: FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu
Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania
Top stiri
Voyo: păcăleală sau gafă? „Ne pare rău pentru confuzie”, spune Pro TV în răspunsul trimis către GOLAZO.ro. Vor fi despăgubiți fanii Craiovei care s-au abonat?
Media
17:06
Voyo: păcăleală sau gafă? „Ne pare rău pentru confuzie”, spune Pro TV în răspunsul trimis către GOLAZO.ro. Vor fi despăgubiți fanii Craiovei care s-au abonat?
Citește mai mult
Voyo: păcăleală sau gafă? „Ne pare rău pentru confuzie”, spune Pro TV în răspunsul trimis către GOLAZO.ro. Vor fi despăgubiți fanii Craiovei care s-au abonat?
Schimbare importantă: KuPS - Craiova se vede la TV Cine transmite turul și returul oltenilor din turul III preliminar al Europa League
Europa League
14:40
Schimbare importantă: KuPS - Craiova se vede la TV Cine transmite turul și returul oltenilor din turul III preliminar al Europa League
Citește mai mult
Schimbare importantă: KuPS - Craiova se vede la TV Cine transmite turul și returul oltenilor din turul III preliminar al Europa League
În al 10-lea eșalon din Anglia! Prăbușirea unuia dintre cei mai talentați fotbaliști ai generației sale. În 2021,  United plătea 85 mil. de euro pentru el!
Campionate
16:06
În al 10-lea eșalon din Anglia! Prăbușirea unuia dintre cei mai talentați fotbaliști ai generației sale. În 2021, United plătea 85 mil. de euro pentru el!
Citește mai mult
În al 10-lea eșalon din Anglia! Prăbușirea unuia dintre cei mai talentați fotbaliști ai generației sale. În 2021,  United plătea 85 mil. de euro pentru el!
Primarul Ciucu declanșează operațiunea „Stingeți Becurile!” Are ședință de urgență cu șefii STB, Termoenergetica și de la Iluminatul Public, pentru reducerea consumului energetic
B365
05:39
Primarul Ciucu declanșează operațiunea „Stingeți Becurile!” Are ședință de urgență cu șefii STB, Termoenergetica și de la Iluminatul Public, pentru reducerea consumului energetic
Citește mai mult
Primarul Ciucu declanșează operațiunea „Stingeți Becurile!” Are ședință de urgență cu șefii STB, Termoenergetica și de la Iluminatul Public, pentru reducerea consumului energetic

Echipe/Competiții

fcsb 43 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 17 rapid 17 Universitatea Craiova 25 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
„E ca o fantomă” Oscar Pistorius, schimbare radicală după ieșirea din închisoare. Viața secretă la conacul din Waterkloof și reacția comunității
Atletism
13:35

„E ca o fantomă” Oscar Pistorius, schimbare radicală după ieșirea din închisoare. Viața secretă la conacul din Waterkloof și reacția comunității

Citește mai mult
„E ca o fantomă” Oscar Pistorius, schimbare radicală după ieșirea din închisoare. Viața secretă la conacul din Waterkloof și reacția comunității
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share