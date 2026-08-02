„Fotbalul, trafic de persoane legalizat” A jucat în La Liga și acuză industria fotbalului, după ce i-a fost reziliat contractul

Luis Ezequiel „Chimy” Avila (32 de ani), unul dintre cei mai vocali fotbaliști argentinieni ai ultimilor ani, a stârnit controverse după apariția sa în podcastul Referentes, unde a oferit o perspectivă extrem de critică asupra industriei fotbalului.

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Rămas liber de contract după despărțirea de Real Betis, atacantul a susținut că jucătorii sunt tratați ca niște produse.

Acuzații șocante: „Fotbalul este un trafic de persoane legalizat”

Betis i-a reziliat contractul lui Avila, la finalul sezonului trecut din La Liga, activând clauza de 50.000 de euro, prin care se putea despărți de atacant.

De atunci, argentinianul de 32 de ani e în căutarea unei echipe.

Recent, a fost invitat la podcastul Referentes, unde a vorbit fără filtru despre lumea fotbalului, criticând modul în care funcționează piața transferurilor și felul în care cluburile tratează jucătorii atunci când aceștia nu mai oferă randamentul așteptat.

„Fotbalul este un trafic de persoane legalizat. Se câștigă bani? Da, jucătorul câștigă bani. Dar doar cât timp marchează goluri sau este util. Apoi devii o mașină veche de care clubul vrea să scape pentru a lua una nouă” , a spus Avila, conform mundodeportivo.com.

Argentinianul a vorbit și despre momentul dificil pe care îl traversează după despărțirea de Betis, dar și despre copilăria dificilă pe care a avut-o:

„Cel mai important meci l-am jucat deja. Cu ajutorul lui Dumnezeu și al familiei mele am câștigat cel mai important meci, cel al vieții, cel al supraviețuirii în cartier”.

De-a lungul carierei, Chimy Avila a jucat pentru: Tiro Federal, clubul la care s-a format, San Lorenzo, Huesca, unde a ajuns împrumut și s-a remarcat în fotbalul spaniol,

Osasuna, echipa la care a devenit unul dintre cei mai apreciați atacanți din La Liga și Real Betis, transfer realizat în februarie 2024.

Cariera lui Avila a fost marcată și de două rupturi succesive ale ligamentelor încrucișate, accidentări care i-au întrerupt ascensiunea într-un moment în care era considerat unul dintre cei mai de viitor atacanți din campionatul Spaniei.

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