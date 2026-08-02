Familia lui Constantin Covaciu, maseurul echipei Dinamo 2 care și-a pierdut viața în accidentul de la Câmpulung Muscel, intenționează să dea în judecată firma care a asigurat transportul formației.

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Microbuzul în care se aflau 11 copii și șapte adulți a părăsit carosabilul și a lovit un copac. Constantin Covaciu, în vârstă de 59 de ani, a murit în urma impactului, iar mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Văduva lui Constantin Covaciu dă în judecată firma de transport: „Trebuie să se oprească nemernicia asta”

Aura Covaciu, soția fostului maseur, a vorbit despre decizia familiei în ziua în care a început priveghiul.

Ea a explicat că un proces nu îl poate aduce înapoi pe Constantin Covaciu, dar speră ca o tragedie asemănătoare să nu se mai repete.

„Normal că o să dăm în judecată firma care s-a ocupat de acel transport. Cum să lăsăm lucrurile așa? Să mai moară și alți oameni? Trebuie să facem ceva să se oprească nemernicia asta.

Altfel lucrurile nu se vor pune la punct niciodată. Pe soțul meu nu-l mai aduce nimeni înapoi. Dar măcar să nu se mai întâmple așa ceva”, a spus aceasta, conform gsp.ro.

Autovehiculul era condus de un bărbat de 83 de ani. În timp ce cobora o pantă, acesta a pierdut controlul microbuzului în împrejurări care urmează să fie stabilite în cadrul anchetei.

Aura Covaciu a povestit că familia a fost trimisă de la Pitești la Câmpulung, fără să primească informații clare despre locul în care se afla trupul lui Constantin Covaciu.

„Ne-au cam pus pe drumuri. Ni s-a spus să mergem la IML Pitești, dar nu era acolo. Ne-au trimis de acolo la Câmpulung. Apoi am mers la spitalul central din Câmpulung, dar asistentele ne spuneau că nu e acolo.

Noroc cu o pacientă, care ne-a zis că nu e adevărat, că e în spital. Că altfel iar ne trimiteau la Pitești.

Nu știau de capul lor. Apoi am fost la primăria din Câmpulung, să luăm certificatul de deces. Acolo a ieșit și doamna primar Lasconi, care a vorbit foarte frumos. Știa tot ce se întâmplase, era la curent”, a mai spus Aura Covaciu.

Priveghiul lui Constantin „Gogu” Covaciu a început duminică, la Cimitirul Reînvierea din București. Înmormântarea este programată marți, în același loc.

Cine a fost Constantin Covaciu, decedat în tragicul accident de la Câmpulung

Înainte să devină maseur, Covaciu a fost fotbalist, evoluând pentru Sportul. La Dinamo a fost adus de Ioan Andone și a activat la club la toate nivelurile.

A fost la prima echipă și în cea mai neagră perioadă, în Liga 2, în staff-ul lui Ovidiu Burcă, dar și la începutul mandatului lui Zeljko Kopic. Apoi a trecut la „satelit”.

Daniel (37 de ani), fiul său, i-a urmat exemplul și a devenit maseur, cei doi lucrând în trecut împreună la Dinamo. Acum, acesta se află sub contract cu CS Dinamo.

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