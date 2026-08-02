Gianni Infantino (56 de ani), președintele FIFA, ar fi putut încasa un pachet financiar de zeci de milioane de euro pe an dacă proiectul FIFA Forward Enterprise ar fi fost pus în aplicare.

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Proiectul prevedea înființarea unei companii comerciale evaluate la aproximativ 20 de miliarde de dolari, care ar fi gestionat o parte dintre operațiunile asociate competițiilor FIFA.

Planul includea și vânzarea unei participații minoritare de până la 20% către investitori externi, pentru atragerea unei sume de până la 4,2 miliarde de dolari.

Cât ar fi câștigat Gianni Infantino din planul evaluat la 20 de miliarde de dolari

În prezent, Gianni Infantino încasează de la FIFA un salariu de aproximativ 4,2 milioane de euro pe an, cu tot cu bonusuri.

Președintele forului mondial ar fi putut ocupa funcția de comisar sau director executiv al noii entități.

Dacă ar fi preluat o funcție de conducere în noua companie, veniturile sale ar fi putut ajunge la aproape 55 de milioane de euro anual, echivalentul a peste un milion de euro pe săptămână, conform thesun.co.uk.

Proiectul Fifa Forward Enterprise a provocat reacții puternice din partea UEFA, CONCACAF și AFC. În urma presiunilor și a opoziției din interiorul organizației, FIFA a retras propunerea.

UEFA a salutat decizia, dar a transmis că actuala conducere a forului mondial a pierdut încrederea unei părți importante a fotbalului internațional.

După ce am ascultat cu atenție toate punctele de vedere, a devenit clar că proiectul a creat diviziuni de o natură care, indiferent de nivelul de susținere, nu mai servesc obiectivului stabilit inițial. Scopul nostru a fost întotdeauna – și va fi întotdeauna – să unim și să îmbunătățim. Prin urmare, această propunere nu va merge mai departe. Gianni Infantino, președinte FIFA

Banca americană JPMorgan ar fi fost cooptată în proiect în calitate de consultant, iar Thrive Capital, un fond american de investiții fondat de Joshua Kushner, fratele lui Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump, era considerată una dintre principalele candidate pentru achiziționarea unei participații de 20%.

Infantino își prezintă mandatul în fruntea FIFA drept o perioadă de stabilitate, cu venituri-record și investiții importante în dezvoltarea fotbalului.

Criticii lui Infantino văd însă o comercializare excesivă a sportului și o concentrare tot mai mare a puterii în jurul președintelui.

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