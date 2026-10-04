Scandal uriaș în Formula 1 FIA a explicat de ce mai multe monoposturi s-au oprit brusc pe circuitul Sepang: „Fără precedent”

Marele Premiu din Bahrain a oferit o situație fără precedent în Formula 1, după ce mai multe monoposturi au încetinit sau chiar aproape s-au oprit în turul de formare.

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Max Verstappen s-a impus în cursa desfășurată în Malaezia, obținând prima victorie a sezonului, însă momentele bizare de la început au dus la deschiderea unei anchete din partea FIA.

Scene bizare în Formula 1. Mașinile au încetinit inexplicabil în turul de formare

Problema ar fi venit de la un software special pentru condiții de ploaie, care este activat pentru a opri o mare parte din puterea electrică să intre în acțiune în condiții de umiditate și să pună în pericol piloții.

Însă, un anumit parametru al acestui software ar fi fost calibrat greșit de programatori. Astfel, în momentul în care piloții accelerau acesta detecta o problemă și făcea ca motorul să intre într-un „mod de siguranță”, informează marca.com.

Primul care a avut probleme a fost chiar Verstappen, iar apoi Hamilton, al cărui monopost s-a oprit aproape complet, în timp ce Ocon sau Bottas au fost complet blocați.

Pe de altă parte, motoarele Honda sau Mercedes nu au avut niciun fel de problemă.

Cursa a întârziat 45 de minute, timp în care oficialii au reușit să rezolve problema pentru toate mașinile, printr-un alt software.

Explicațiile oferite de FIA

„În turul de formare dinaintea Marelui Premiu al Bahrainului, desfășurat în Malaysia, o combinație fără precedent între turația redusă a motorului, condițiile de aderență scăzută, setările de gestionare a energiei pentru condiții de ploaie și configurația sectoarelor circuitului de la Sepang a dus la o pierdere neintenționată de putere pentru o serie de mașini.

Ca urmare, Departamentul Tehnic al FIA a eliminat restricția privind limita de energie în sectoarele afectate printr-o versiune actualizată a software-ului distribuită tuturor concurenților în timpul întârzierii cursei cauzate de ploaia torențială, permițând echipelor să efectueze modificările necesare la unitatea de putere înainte de începerea cursei.

Această problemă nu a fost detectată nici de FIA, nici de echipe în timpul testelor sau în timpul tururilor de încălzire înainte de alinierea la start. FIA, împreună cu echipele și producătorii unităților de putere, va efectua o analiză completă a acestei probleme”, se arată în comunicatul transmis de FIA după cursă.

Max Verstappen, învingător în Marele Premiu al Bahrainului

Pilotul Red Bull a plecat din pole-position, dar a fost depășit de Kimi Antonelli și George Russell, ambii de la Mercedes.

Verstappen a revenit însă pe primul loc, în urma unui Safety Car și a reușit să-și mențină poziția până la final.

Pentru olandez, victoria de la Sepang a fost cea de-a 72-a din Formula 1 alături de Red Bull.

Astfel, cvartetul campion mondial a egalat recordul lui Michael Schumacher. Legendarul pilot german a reușit același număr de succese pentru Ferrari.

Podiumul a fost completat de Kimi Antonelli și Lewis Hamilton (Ferrari). George Russell a abandonat în turul 50, din cauza unei presupuse defecțiuni la unitatea de propulsie. La acel moment, britanicul era pe locul 3.

Clasament Marele Premiu al Bahrainului

Poz. Pilot Timp 1 Max Verstappen 1:47:14.808 2 Kimi Antonelli +2.307 3 Lewis Hamilton +4.919 4 Charles Leclerc +7.258 5 Isack Hadjar +8.571 6 Oscar Piastri +9.454 7 Liam Lawson +12.753 8 Fernando Alonso +13.372 9 Lando Norris +13.993 10 Arvid Lindblad +15.928

Clasamentul general al piloților:

Kimi Antonelli (Mercedes) - 320 puncte George Russell (Mercedes) - 236 Lewis Hamilton (Ferrari) - 214 Charles Leclerc (Ferrari) - 191 Lando Norris (McLaren) - 188 Max Verstappen (Red Bull) - 188 Oscar Piastri (McLaren) - 128 Isack Hadjar (Red Bull) - 96 Liam Lawson (Racing Bulls) - 65 Pierre Gasly (Alpine) - 41

Clasamentul constructorilor:

Mercedes – 556 puncte Ferrari – 405 McLaren – 316 Red Bull – 298 Racing Bulls – 90 Alpine – 68 Haas – 27 Audi – 17 Williams – 12 Aston Martin – 7 Cadillac – 0

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