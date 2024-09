Ciprian Tătărușanu a pus mănușile în cui la vârsta de 38 de ani, iar fostul portar al naționalei României a oferit mai multe informații despre deciziile luate pe finalul carierei.

„Tătă” a evoluat sezonul trecut la Abha, formație cu care a retrogradat în liga secundă din Arabia Saudită.

Ciprian Tătărușanu, despre transferul la Abha: „Nu am vrut să mă retrag ca rezervă”

Portarul a explicat că s-ar fi retras chiar mai devreme, însă a vrut să petreacă finalul carierei între buturi.

„După ce am terminat vara trecută contractul cu AC Milan eram pregătit să îmi închei cariera. Doar că nu mi-am dorit să mă retrag din postura de al doilea portar al unei echipe.

36 de meciuri a adunat Ciprian Tătărușanu în poarta echipei Abha. A încasat 87 de goluri, mai multe decât la FC Nantes, Gloria Bistrița sau AC Milan, formații pentru care a apărat mai des

După o carieră în care am fost mai mereu numărul unu, am simțit că trebuie să mai caut un contract, la o echipă unde să fiu iarăși titular. Să nu mă retrag ca rezervă!

A venit oferta de la Abha, din Arabia Saudită, care a contat mult și financiar, bineînțeles. Am continuat și am făcut bine, pentru că a fost o experiență plăcută, am descoperit o nouă lume, o nouă cultură. Și m-am retras și din postura din care îmi doream”, a declarat Tătărușanu pentru prosport.ro.

Fiecare victorie cu Dinamo mi-a dat o satisfacție enormă! Am fost apostrofat mereu când jucam în deplasare, dar mi s-a părut perfect normal. Nu m-a deranjat deloc, ba chiar m-a motivat și mai mult, de fiecare dată Ciprian Tătărușanu

Cariera lui Ciprian Tătărușanu

Ajuns la 38 de ani, Ciprian Tătărușanu a început fotbalul la Juventus Colentina, iar în anul 2007 ajungea la Gloria Bistrița.

Și-a făcut debutul în Liga 1, pe 23 mai 2007, într-un meci câștigat de Gloria Bistrița, pe terenul celor de la Unirea Urziceni, scor 1-0.

74 de apariții a avut Tătărușanu în tricoul echipei naționale. A fost titular în toate meciurile României de la EURO 2016.

În vara anului 2009, ajungea la FCSB în schimbul sumei de 1.500.000 de euro. Alături de roș-albaștri a adunat apariții în grupele Europa League și UEFA Champions League reușind să câștige de două ori Liga 1 (2013 și 2014), o dată Cupa României (2011) și o dată Supercupa României (2014).

Avea să plece de la FCSB, în vara anului 2014, când era transferat gratis de Fiorentina, unde a evoluat în 101 meciuri.

După experiența din Serie A, fostul internațional român a ajuns în Ligue 1, unde a avut apariții în tricoul celor de la Nantes și Lyon. A revenit în Serie A, la AC Milan, cu care a cucerit un titlu de campion în sezonul 2021/2022.