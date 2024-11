U CRAIOVA- FCSB 1-1. Constantin Gâlcă (52 de ani) a vorbit despre viitorul său în „Bănie”.

De asemenea, tehnicianul oltenilor s-a declarat mulțumit de cum a abordat jocul echipa sa după eliminarea lui Vlădoiu.

Cu un om în minus din minutul 41, după eliminarea lui Vlădoiu, din cauza cumulului de cartonașe galbene, Universitatea Craiova a reușit să smulgă un punct împotriva campioanei FCSB.

Alexandru Cicâldău a transformat lovitura obținută de Ștefan Baiaram în minutul 62, după ce Miculescu deschisese scorul pentru FCSB, în minutul 17.

U CRAIOVA - FCSB. Constantin Gâlcă: „Patronul nu mi-a spus nimic de așa ceva”

După ce în ultima vreme s-a vehiculat că va fi demis de la Universitatea Craiova, Mihai Rotaru, finanțatorul clubului din „Bănie” i-a acordat șansa lui Constantin Gâlcă să stea pe bancă și la meciul cu FCSB.

La finalul meciului, tehnicianul oltenilor a declarat că nu a avut nici o discuție cu Rotaru.

„Nu știu (n.r. despre demitere), o să aflați. Eu nu știu încă! V-am spus că nimic nu e sigur, dar muncim, sperăm să facem în continuare munca pe care am dus-o și să progresăm.

Până acum nu s-a pus problema, patronul nu mi-a spus nimic de așa ceva (n.r. legat de clauza de 500.000 de euro)”, a declarat Constantin Gâlcă la Prima Sport.

Constantin Gâlcă: „Chiar dacă am fost cu un om mai puțin, am reușit să ne creăm ocazii”

Constantin Gâlcă a vorbit și despre evoluția echipei sale și a transmis că jucătorii săi trebuie să arate atitudinea din meciul cu FCSB în toate partidele de acum încolo:

„Sincer, mă așteptam ca în prima repriză să putem să înscriem, cu atitudinea pe care am avut-o la început, dar parcă am avut momente când am fost fost temători.

Am luat și golul dintr-o greșeală a noastră, dar după aceea am încercat să construim mai mult, să ieșim mai mult la joc, iar repriza a doua a fost, într-adevăr, mult mai bună, pentru că nu mai aveam nimic de pierdut.

Chiar dacă am fost cu un om mai puțin, am reușit să ne creăm și ocazii de gol. Și în prima repriză am avut, dar la capitolul acesta v-am spus dinainte că suntem datori. Ne creăm ocazii, dar nu putem să marcăm.

E foarte greu să joci cu un om mai puțin, primești și golul dintr-o greșeală și până la urmă rămâne doar să așezi bine jucătorii tactic în teren și să poți să recuperezi mingea când ei joacă între linii.

Mulțumit o să fiu atunci când echipa o să câștige meci de meci și cred că trebuie să ne plângem mai puțin. Eu știu că e greu să mergi, să te deplasezi, să te duci, să joci, dar suntem profesioniști și atitudinea pe care am avut-o în acest meci trebuie să o avem în toate meciurile”.

VIDEO cu golul marcat de Alexandru Cicâldău

Clasament Liga 1