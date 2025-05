Marius Copil, 34 de ani, o pregătește, în perioada disputării Roland Garros, pe Diana Shnaider (21 de ani), rusoaica aflată la un pas de Top 10 mondial.

Jucătorul și antrenorul român dezvăluie care sunt punctele forte descoperite la Diana, dar și ariile unde jocul ei poate fi îmbunătățit.

Partidele de pe tablourile principale ale Roland Garros vor putea fi urmărite, în perioada 25 mai – 8 iunie, în exclusivitate la Eurosport și pe platforma Max.

Cu câteva zile în urmă, lumea tenisului mondial primea o veste neașteptată. Românul Marius Copil o va pregăti pe rusoaica Diana Shnaider, cel puțin pe perioada turneului de Mare Șlem de la Roland Garros.

Diana, numărul 11 mondial WTA, a rupt colaborarea cu Dinara Safina, și a participat la turneul de la Roma fără a avea un antrenor.

Marius Copil, antrenorul Dianei Shnaider: „Am fost mândru când a apelat la mine”

Marius Copil, fost număr 56 ATP, a acordat un interviu, în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, înaintea partidei dintre Diana Shnaider și Anastasiya Soboleva, în care a oferit mai multe amănunte legate de această colaborare.

Meciul, contând pentru primul tur al turneului de Grand Slam, nu va începe mai devreme de ora 14.40.

Salut, Marius și felicitări pentru numirea ta ca antrenor al Dianei. E foarte rar ca un român să antreneze un sportiv care e atât de aproape de Top 10 mondial în tenis.

Mulțumesc! Diana e numărul 11 mondial WTA la simplu, dar și 13 la dublu. Sperăm ca un Roland Garros bun să o ducă în primele zece jucătoare ale lumii. Dar va fi greu, pentru că diferența dintre ea și Paula Badosa este de vreo 500 de puncte.

Cum s-a realizat această colaborare? Să fim sinceri, tu nu ai, deocamdată, o experiență mare în a pregăti jucători de top.

Ea m-a sunat acum câteva zile ca să mă întrebe dacă sunt disponibil. Un antrenor foarte bun din circuit i-a povestit despre mine. Voiam să încep să antrenez sportivi de dublu, dar a venit așa o oportunitate încât nu o puteam refuza. Am zis că vreau să încerc, pentru că să fiu antrenor e pasiunea mea, și nu în orice zi o să am șansă de a fi în echipă unui număr 11 mondial.

Te-a surprins telefonul?

Da, a fost o surpriză și pentru mine. Plăcută, normal (n.r. râde). Să am oportunitatea și ocazia să lucrez cu un jucător sau o jucătoare de așa calibru,... îți dai seama. M-am bucurat și cumva m-am simțit mândru de mine. Zic, «bă, uite, munca și dedicarea ta sunt recunoscute». Îți dă un sentiment că ești pe drumul cel bun.

Marius Copil: „Sunt în perioada de probă”

Ai avut această idee, de a deveni antrenor, încă de când jucai an de an în tenis sau pe parcursul anilor în care ai stat departe de teren ai descoperit plăcerea, pasiunea?

Pasiunea de antrenorat o am de mult. Îmi doream tot timpul să fac pasul acesta după ce termin cu cariera mea de tenis. Însă încă nici nu am terminat-o. Am avut câțiva ani complicați, așa cum ai spus și tu, din cauza accidentărilor, însă am reușit să joc dublu la turneul de la București.

1 medalie olimpică de argint are Diana Shnaider în palmares, câștigată la Paris 2024, în proba de dublu (alături de Mirra Andreeva).

Darren Cahhill ți-a pus o vorbă bună? Sau un alt antrenor?

Nu, este un alt antrenor, prieten de mult timp din copilărie și el m-a ajutat. N-aș vrea să-i spun numele.

Cum merg lucrurile între tine și Diana, în această perioadă de acomodare?

Chiar foarte bine. Am venit de duminica trecută la Paris. Luni am început antrenamentele. Ne înțelegem superbine. Deocamdată este doar o săptămână de probă, să zic, pentru mine. Să vedem dacă ne înțelegem ok, dacă o pot ajuta, iar apoi putem să semnăm ceva mai concret.

Adică un contract pe o perioadă mai îndelungată.

Asta ne dorim. Nu poți de la început să semnezi pe un an, iar după 3-4 zile poate să nu-i placă modul meu de a antrena sau să nu ne înțelegem. De asta o luăm pas cu pas, întâi Roland Garros, apoi vedem cum vor decurge lucrurile.

De ce au ales o perioadă de probă

Tenisul feminin e diferit de cel masculin. Crezi că te vei putea adapta?

Cu siguranță, pentru că mie îmi place să mă adaptez. Vreau să învăț și vreau să devin mai bun pe zi ce trece în domeniul meu. Mereu m-am dedicat 100% atunci când am acceptat o provocare. Îmi doresc să o ajut pe Diana, să joace la cel mai înalt nivel al ei. Sigur că vor fi și lucruri pe care trebuie să le învăț din mers, cum se spune, dar nu-mi e teamă de asta. Diana are potențial mare de a-și îmbunătăți jocul.

Te-am întrebat asta și pentru că Diana Schneider a lucrat cu Dinara Safina, înainte de a te coopta pe tine. Adică și ea schimbă lucrurile, alegând un bărbat care să-i fie antrenor.

Corect, fiecare avem particularitățile noastre. De asta ne-am și gândit la această perioadă de probă, ca să vadă dacă ne înțelegem pe teren și în afara terenului. E importantă și această latură, pentru că tenisul nu înseamnă doar partide, ci e un sezon lung, 11 luni pe an. Ești plecat mai tot timpul și contează să te înțelegi bine și în perioada din afara terenului.

Marius, ce v-ați propus pentru acest Roland Garros?

Nu vreau să-l dau din casă de la noi (n.r. râde). Avem câteva ținte ce ni le-am propus, dar vreau să le ținem pentru noi. Dacă o să vrea să le spună ea în presă, ok. Mie-mi place să fiu cât mai discret. Consider că nu e frumos să divulg eu țintele, mai ales dacă ea nu consideră. Ea intră pe teren, deci ea e importantă.

Marius Copil: „Diana Shnaider are un voleu incredibil”

Ce puncte foarte are Diana?

O jucătoare foarte solidă. Lovește mingea puternic, are o dreapta incredibilă. Poate să facă punct cu dreapta ei din orice loc al terenului, lucru destul de rar întâlnit în circuitul WTA. Muncește fără să se plângă, are mentalul bun, dovadă cum luptă în partide. E agresivă în joc, iar asta-i prinde bine de cele mai multe ori. Cam astea sunt punctele ei forte, cele pe care le-am descoperit până acum.

Și unde crezi că mai trebuie lucrat sau ce poate fi îmbunătățit?

Cred că serviciul. Iar aici cred că pot să ajut cel mai mult. Nu că ar avea un serviciu slab, dar a fost cea mai bună armă a mea. Aș vrea să o ajut acolo, să aibă un procentaj mai mare al primului serviciu, o direcție mai bună a servei.

Fiind și o foarte bună jucătoare de dublu, cred că nu are probleme la fileu.

Exact. Foarte dezinvoltă când urcă la fileu, are un voleu incredibil. Mâna sigură, nu-i tremură când trebuie să pună racheta pe minge. Dar, sigur, și aici sunt mici aspecte care pot fi îmbunătățite.

La Roland Garros nu a trecut niciodată de turul doi, iar cea mai bună performanță a Dianei e calificarea în optimi de la US Open 2024.

E loc de îmbunătățire a acestor rezultate, fără îndoială. Mai ales că, la 21 de ani, Diana e încă foarte tânără. Eu m-aș bucura mult să o ajut în această încercare a urca mai mult în clasamentul WTA și de a ajunge în fazele superioare ale Marilor Șlemuri. Chiar mă bucur că am șansa și posibilitatea de a face parte din proiectul ei și sper să facem o echipă bună.

Care a trăsătura esențială a unei relații sportiv-antrenor pentru ca aceasta să funcționeze foarte bine?

În primul rând trebuie ca sportivul să aibă încredere în antrenorul cu care lucrează. Pentru că poți să ai cel mai bun antrenor din lume, dar dacă nu ai încredere în ceea ce-ți pune, nu o să aplici ca sportiv. Dar încrederea, ca și antrenor, ți-o câștigi prin munca pe care o depui și prin modul în care sfaturile tale se tranformă în victoriile sportivului din teren.

Mult succes în meciul de astăzi și în cele ce vor veni!

Mulțumesc, să fie!

Citește și