Boris Becker, 57 de ani, a vorbit, pentru GOLAZO.ro, despre Halep, Ilie Năstase și favoriții din acest an de la Roland Garros.

Germanul crede că, deși „era Big 4” e pe cale să se încheie odată cu retragerea lui Djokovic, tenisul are un viitor pe măsura trecutului.

Partidele de pe tablourile principale ale Roland Garros vor putea fi urmărite, în perioada 25 mai – 8 iunie, în exclusivitate la Eurosport și pe platforma Max.

Un admirator al tenisului românesc, Ilie Năstase și Simona Halep fiind printre jucătorii săi favoriți din toate timpurile, Boris Becker e unul dintre legendarii tenismeni care au rămas aproape de acest sport și după retragerea din activitate.

Expert Eurosport, germanul a acordat un interviu în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, în care a prefațat turneul de Mare Șlem de la Paris, Roland Garros.

Becker a vorbit de inevitabila și apropiata retragere a lui Djokovic, despre sportul în care Simona Halep ar putea face performanță și s-a referit și la importanța documentarului «Nasty», care-l are protagonist pe Ilie Năstase.

Boris Becker: „«Nasty» e de neratat”

Salut, Boris. Ultima dată când am vorbit, mi-ai spus că în ziua respectivă o să vezi „Nasty”, la Cannes. Ți s-a părut o portretizare corectă a lui Ilie Năstase?

Da, mi-a plăcut foarte mult. Am fost la Cannes, pe covorul roșu, cu Ilie, cu Ion Țiriac, apoi l-am revăzut la București. Un documentar fantastic. Au reușit să aducă atâtea nume mari care să vorbească despre cariera lui Ilie. Care a fost un jucător ieșit din comun. Și un showman (n.r. om de spectacol) la fel de mare.

Nadal spune în „Nasty”, reproduc din memorie, că «tenisul îi datorează foarte mult lui Ilie Năstase». Ai același gând?

Fără îndoială. Modul său unic de a fi, cu bune și cu rele, a prins la public. A adus tenisul în prim-plan. Cred că orice jucător tânăr trebuie să vadă acest documentar. Din el poți învăța atât de multe. Cum se juca, ce s-a întâmplat, cum erau tratați jucătorii, în anii ‘70-’80. Cine sunt Ilie Năstase, Țiriac, cine erau ceilalți mari jucători ai lumii. Arthur Ashe, Connors, Stan Smith, Borg. „Nasty” trebuie să fie pe lista de documentare de neratat pentru orice tânăr jucător de tenis.

Așa cum, peste ani, cei tineri vor trebui, musai, să vadă cine au fost Federer, Nadal, Murray, Djokovic. Apropo de ultimii doi, te-a surprins încetarea colaborării lor? Mai ales acum, înainte de Roland Garros.

Da, am fost surprins. Mai ales că Australian Open a fost un succes al colaborării lor. Novak a trebuit să se retragă în semifinale, dar dacă era apt... Am fost bucuros să-l văd pe Murray în „colțul” lui Djokovic și așteptam să-i văd pe amândoi la Wimbledon. Andy chiar știe un lucru sau două despre cum să câștigi acolo (n.r. râde). E foarte popular în UK și ar fi fost un mare avantaj pentru Novak să-l aibă ca antrenor.

6 luni a durat colaborarea dintre Andy Murray și Novak Djokovic.

Ce crezi că nu a mers în relația celor doi? Și acest anunț îl poate destabiliza pe Novak înainte de Roland Garros?

Chiar nu știu detalii. Am crezut că parteneriatul lor va merge măcar până la Wimbledon. Am greșit. Novak e un tip deștept. Știe ce și de ce face un lucru. Sper să nu fie afectat de această încheiere a colaborării. Nu trebuie să-l subestimăm niciodată pe Nole. E un competitor feroce. Are mereu un as în mânecă. Iar acum e pregătit de Dusan Vemic. Îl cunosc, e un expert și se cunosc de foarte multă vreme.

Dar mai are nevoie Novak Djokovic de un antrenor, la 38 de ani? El spune că, pentru moment, nu mai caută așa ceva.

Știe aproape tot ce e de știut despre tenis. Cu cine poate vorbi, care știe mai multe decât el? Deci provocarea e să găsească pe cineva pe care să-l respecte, de la care să învețe un lucru, două. Iar asta e extrem de dificil pentru că Novak e foarte bun.

Boris Becker: „Alcaraz poate fi «noul» Nadal”

Crezi că trofeele de la Roland Garros vor fi o „afacere” între favoriți? Sinner – Alcaraz pe tabloul masculin și Sabalenka – Swiatek, pe cel feminin? Sau e loc și de surprize ca Lorenzo Musetti sau Mirra Andreeva?

Cred că întotdeauna e loc pentru surprize. Iar ele sunt binevenite. Aș merge, ca favoriți, pe Alcaraz și Sabalenka. Dar, sigur, Sinner, Zverev, Musetti... sunt tot atâția potențiali câștigători. Cred că, de exemplu, dacă Zverev își găsește constanța poate bate pe oricine, pe orice suprafața din lume în cea mai bună zi a sa. Iga Swiatek se află sub o mare presiune. Nu mai performează la nivelul cu care ne obișnuise. Dar când un mare campion revine în locul în care a cunoscut atâtea succese, cred că e capabil de a-și depăși forma de moment. Însă sezonul ei de zgură e unul modest până acum.

4 titluri la Roland Garros (2020, 2022, 2023, 2024) a câștigat Iga Swiatek

Poate începe Alcaraz să domine jocul pe zgură așa cum a făcut-o Rafa Nadal?

Dacă ne gândim că Djokovic are 38 de ani, deși eu cred că mai are câțiva ani de tenis în el, ar putea. Nole trebuie să fie realist, pentru că sigur nu întinerește. Cred că ar fi înțelept dacă s-ar gândi la cât mai vrea și poate să mai joace. Alcaraz l-a învins pe Sinner la Roma, iar asta a fost o victorie foarte importantă. A câștigat și la Monte Carlo, iar la Barcelona a pierdut finala pentru că s-a accidentat. Deci poate emula performanțele lui Nadal, mai ales dacă va câștiga la Roland Garros.

Darren Cahill se va retrage anul acesta. Sinner va rămâne, astfel, fără antrenor. Pe cine vezi ca posibil nou antrenor al italianului? Se vorbește despre Carlos Moya.

Cred că Jannik caută pe cineva cu calitățile lui Darren. Și sunt câțiva antrenori cu aceste caracteristici pe piață. Nu aș vrea să nominalizez pe nimeni. Dar Sinner va avea de unde alege, cu siguranță.

Boris Becker: „Aș plăti bilet!”

Și pentru că tot am menționat numele lui Darren Cahill, fostul antrenor al Simonei, românca s-a apucat de cel mai în vogă sport al momentului, padel.

Sunt fan padel. Cred că e un joc fascinant. Asemănător cu tenisul, dar destul de diferit. Necesită și el strategie. E mai ușor, dar e un joc social. Să știi că și eu îl practic uneori. Și am văzut că mulți alți foști tenismeni și foste jucătoare de tenis joacă.

Da, Agassi, Graff, Bouchard, printre alții. Și Serena Williams. Ce părere ai despre un eventual meci de padel între Serena și Simona?

Aș plăti bilet ca să le văd jucând! Cred că ar trebui să ne gândim serios la o competiție între foștii jucători de tenis. Poate pe categorii de vârstă. Cred că am avea o audiență bunicică (n.r. râde). Iar un meci Simona – Serena îți dai seama ce interes ar stârni.

Vedem din ce în ce mai mulți tineri jucători care se impun. La masculin îi avem pe Joao Fonseca și Jakub Mensik, la feminin pe Mirra Andreeva și Diana Shnaider, antrenată acum de un român, Marius Copil. Ca fost câștigător de Mare Șlem la 17 ani, ne poți descrie prin ce trece un tânăr jucător, psihic, în meciurile din Grand Slam-uri?

Mintea e un lucru extraordinar. Ceea ce-i face periculoși pe acești tineri, pentru jucătorii consacrați, este lipsa experiențelor urâte. Cu vârsta, le acumulezi și ele se depun în subconștient, iar asta îți poate afecta deciziile în anumite situații. La 17,18, 19 ani, simți, și e adevărat, că nu ai nimic de pierdut. Asta te face periculos ca adversar. Nu ai rețineri, nu ai trac. Singurul drum e în sus.

