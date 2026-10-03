De ce joacă atât de puțin Dinamo explică starea jucătorului venit în vară: „Au fost câteva situații nefericite” » Doar 43 de minute în cinci meciuri +55 foto
Dario Benavides. Foto: Sportpictures
Superliga

De ce joacă atât de puțin Dinamo explică starea jucătorului venit în vară: „Au fost câteva situații nefericite” » Doar 43 de minute în cinci meciuri

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 03.10.2026, ora 15:14
alt-text Actualizat: 03.10.2026, ora 17:01
  • Cosmin Mihalescu, directorul sportiv al lui Dinamo, a explicat de ce Dario Benavides (23 de ani) a evoluat atât de puțin în primele luni petrecute alături de „alb-roșii”.
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Fundașul spaniol a ajuns la Dinamo în iulie, după plecarea lui Maxime Sivis la Orenburg. Crescut la academiile celor de la Almeria și Sevilla, Benavides a semnat până în vara lui 2028, cu opțiune pentru încă un sezon.

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Dinamo explică situația lui Benavides: „Au fost câteva situații nefericite”

„E OK acum. A trecut printr-o serie de peripeții și au existat niște contexte care, într-adevăr, l-au scos de pe traiectorie puțin. E clar că nu avea rost să aducem acolo un alt fundaș dreapta până nu știam sigur că Max va pleca.

David a început pregătirile cu noi. David a fost în cantonamente și verile trecute cu noi, era obișnuit”, a spus Mihalescu, potrivit dinamo1948.club.

În cele cinci meciuri în care a fost folosit, Benavides a strâns doar 43 de minute.

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Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro
Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro

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În perioada în care Dinamo aștepta clarificarea situației lui Sivis, David Irimia a început pregătirea cu prima echipă.

„Și aici, din nou, e un punct care a contat: faptul că David și Alex au mai fost în cantonamente cu noi. Am văzut, comparativ cu ceilalți jucători tineri care poate abia au venit sau care erau la primele cantonamente, că aveau o atitudine mult mai pozitivă, fără rețineri, fără emoții.

Erau deja obișnuiți cu mediul de la prima echipă de la Dinamo. Și asta cumva i-a dat lui David un grad de încredere în abilitățile lui, în capacitatea lui de a învăța și, cu toți jucătorii pornind de la zero, clar el a reușit să se remarce.

E unul dintre jucătorii care au reușit să se remarce de la început”, a mai spus acesta.

9 meciuri
a jucat David Irimia pentru Dinamo în acest sezon

Cosmin Mihalescu, despre Benavides: „A venit târziu, nu a prins cantonamentul”

Mihalescu a precizat că spaniolul nu a fost adus ca soluție de ultim moment. Dinamo îl avea deja pe lista scurtă pentru postul de fundaș dreapta.

„În momentul în care aveam cumva ideea că Max s-ar putea să plece, am mers către lista de fundași dreapta, să vedem ce opțiuni ar putea exista acolo.

Dario era una dintre primele opțiuni. Avea un context specific la club acolo care ne-a permis să deschidem niște discuții din timp.

În momentul în care a plecat Max, am hotărât să-l aducem pentru a avea un fundaș dreapta, să spun, cu mai multă experiență.

Dar, așa cum a venit destul de târziu, pentru că Max a plecat târziu, nu a prins cantonamentul și atunci a existat perioada asta de adaptare, de înțelegere a principiilor”, a mai spus acesta.

Când, în sfârșit, se stabilizase și urma meciul din Cupă, când probabil ar fi putut să joace, a avut un incident în sală, o accidentare mică, care l-a făcut indisponibil pentru două-trei săptămâni. Și atunci, din nou, a existat acolo un scurtcircuit care i-a întrerupt puțin evoluția. Cosmin Mihalescu, directorul sportiv al lui Dinamo

Mihalescu a explicat că și regula Under, dar și accidentarea lui Alexandru Musi, au influențat minutele primite de Benavides.

„Și aici, din nou, accidentarea lui Musi. Musi ar fi fost și el opțiune de Under, ar fi putut juca și să elibereze locul de fundaș dreapta, să prindă și Dario niște minute.

De asta au existat câteva situații, să zicem, nefericite pentru el, care l-au deraiat puțin de pe traiectorie”, a mai explicat oficialul „câinilor”.

Cosmin Mihalescu: „Dario a fost adus pentru termen mai lung”

Conducerea lui Dinamo continuă să-l vadă pe Benavides ca pe un jucător important.

„Dar, pe aceeași idee ca și la Matthias, și Dario a fost adus pentru termen mai lung. Sunt trei luni care au trecut deja.

Într-adevăr, poate nu joacă atât de mult pe cât și-ar fi dorit sau pe cât ar fi previzionat, dar e un tip foarte, foarte pozitiv, foarte deschis.

Chiar și cu el am avut niște discuții, înțelege tot ceea ce se întâmplă, se antrenează foarte bine și își așteaptă rândul”, a mai spus acesta, conform sursei citate.

Felul în care se evaluează succesul transferurilor la nivel mondial e o raportare la numărul de minute jucate pe parcursul a două sezoane. Deci, ca să poți da un verdict despre un transfer, dacă a fost reușit sau nu, trebuie să-i dai două sezoane și, în cele două sezoane, o rată de minute de 50%. Atunci se consideră un transfer reușit. Cosmin Mihalescu, directorul sportiv al lui Dinamo

Spaniolul a ajuns la Dinamo e la formația belgiană RAAL La Louviere.

Benavides a petrecut mai mulți ani în academia Sevillei și a ajuns până la prima echipă.

În decembrie 2023, fundașul a fost titular alături de Sergio Ramos în meciul câștigat de Sevilla cu Atletico Astorga, scor 2-0, în Cupa Spaniei.

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