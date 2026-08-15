Dario Benavides (23 de ani), fundașul dreapta transferat în această vară de Dinamo, a vorbit despre primele săptămâni petrecute în România.

Spaniolul a povestit și despre perioada petrecută la Sevilla, unde a avut ocazia să joace cu Sergio Ramos (40 de ani).

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Spaniolul a ajuns la Dinamo în iulie, de la formația belgiană RAAL La Louvière. Poate evolua atât în banda dreaptă, cât și în centrul defensivei și este un produs al academiilor UD Almeria și Sevilla.

Dario Benavides, despre perioada de la Sevilla: „Am fost coleg cu Sergio Ramos”

„În Spania, când auzim Dinamo București, știm că este una dintre cele mai mari echipe din România”, a spus fotbalistul, pentru as.ro.

Fotbalistul a povestit că apropierea sa de România nu a început odată cu transferul la București. Întrebat dacă a învățat deja cuvinte sau expresii în limba română, acesta a răspuns:

„Mămăligă. Mâncam și în Spania, acasă la prietenul meu român.

Toți verii mei, toate mătușile, toți unchii, toți au început să urmărească Dinamo pe Instagram. La următoarea pauză pentru meciurile echipelor naționale duc acasă tricouri cu Dinamo pentru toți”, a mai spus acesta.

Benavides a petrecut mai mulți ani în academia Sevillei și a ajuns până la prima echipă. În decembrie 2023, fundașul a fost titular alături de Sergio Ramos în meciul câștigat de Sevilla cu Atletico Astorga, scor 2-0, în Cupa Spaniei.

„Am fost coleg cu el la Sevilla, am fost amândoi în primul 11 într-un meci din Cupa Spaniei. A fost o perioadă minunată”, a mai spus acesta.

24 de minute a adunat Dario Benavides în cele trei meciuri jucate pentru Dinamo. Fundașul spaniol are, de asemenea, 23 de apariții pentru RAAL La Louvière și trei pentru Sevilla

Spaniolul are deja tatuat un câine pe mână, însă spune că desenul a fost făcut înainte de transferul la clubul bucureștean.

Benavides spune că este dispus să-și facă un tatuaj cu Dinamo dacă va câștiga un trofeu alături de echipa din Ștefan cel Mare.

„Dacă vom câștiga un trofeu, îmi fac un tatuaj cu Dinamo. Am aici un câine (n.r. - pe mână), l-am făcut înainte să ajung la Dinamo”, a mai spus fotbalistul.

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