Chivu explică dezastrul Ce s-a întâmplat cu Inter în Liga Campionilor: „Eu sunt primul responsabil” » Probleme mari înainte de Bologna

Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter Milano, a vorbit despre problemele echipei sale înaintea partidei cu Bologna, programată sâmbătă, 17 octombrie, de la ora 19:00, în etapa #7 din Serie A.

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Tehnicianul român a analizat înfrângerea cu Club Brugge din Liga Campionilor, scor 3-4, și a explicat ce trebuie să schimbe pentru ca Inter să nu mai repete greșelile din ultimele meciuri.

Cristi Chivu, după eșecul cu Club Brugge: „Nu trebuie să ne plângem de milă”

„Ne asumăm responsabilitatea și acceptăm ceea ce nu a funcționat, mai ales în ultimele 30 de minute, fără să uităm lucrurile bune pe care le-am făcut în primele 60 de minute.

Ne-am creat multe ocazii, am avut două oportunități foarte mari prin Lautaro și Dimarco, iar apoi totul s-a prăbușit când am primit al doilea gol.

Dar nu trebuie să ne plângem de milă. Trebuie să reacționăm”, a declarat Chivu, potrivit gazzetta.it.

FOTO. Al doilea gol marcat de Nicolo Tresoldi în poarta lui Inter

Românul a explicat unde a pierdut echipa sa controlul jocului:

„Nu trebuie să facem mare tam-tam din această înfrângere. Evident că ne doare, pentru că aveam așteptări mari. Și pentru că puteam câștiga, cu tot respectul pentru Brugge.

Au început să ne pună probleme când am scăzut din punct de vedere mental. Am reacționat din instinct și orgoliu, în loc să rămânem organizați.

Suntem conștienți de valoarea noastră și de ceea ce vrem să realizăm în Liga Campionilor. Trebuie să privim această înfrângere ca pe un episod izolat, chiar dacă a provocat multe discuții”, a precizat antrenorul.

Cristi Chivu își asumă problemele din apărare: „Eu sunt primul responsabil”

Inter a primit 14 goluri în primele opt meciuri oficiale ale sezonului. Chivu a recunoscut că trebuie să îmbunătățească jocul defensiv echipei, dar nu consideră că sunt necesare schimbări majore.

„Schimbarea trebuie să înceapă de la mine, pentru că eu sunt primul responsabil. Odată ce jucătorii intră pe teren, nu mai pot face mare lucru, dar trebuie să fiu mai clar și mai convingător când le spun ce trebuie să facă și când.

Trebuie să redevenim mai uniți și să ne regăsim în momentele dificile ale meciurilor, fără să ne lăsăm afectați de problemele care apar pe parcurs”, a spus Chivu.

În apărare trebuie să avem același obiectiv, iar toți cei 11 jucători trebuie să gândească la fel. Nu trebuie să cerem eforturi extraordinare. Trebuie să facem ceea ce am făcut mereu, cu Lautaro sau fără Lautaro, pentru că această echipă are mai mulți lideri. Cristi Chivu, antrenorul lui Inter

Cristi Chivu, despre Lautaro Martinez: „Probabil va reveni după pauza pentru naționale”

Lautaro Martinez (29 de ani), căpitanul lui Inter Milano, s-a accidentat în partida cu Club Brugge.

Înainte de accidentare, atacantul traversa o perioadă bună, cu 6 goluri și o pasă decisivă în cele 7 meciuri disputate în acest sezon.

Potrivit estimărilor din presa italiană, Lautaro ar urma să lipsească cel puțin o lună și să rateze inclusiv derby-ul cu AC Milan.

Nu sunt medic. Mi s-a vorbit despre această perioadă de recuperare și mi s-a spus că probabil va reveni după pauza pentru echipele naționale. Cristi Chivu, antrenorul lui Inter

Cele 7 meciuri pe care Lautaro Martinez le-ar putea rata:

17 octombrie: Bologna - Inter (Serie A)

21 octombrie: Inter - Șahtior Donețk (Liga Campionilor)

25 octombrie: Inter - Fiorentina (Serie A)

28 octombrie: Venezia - Inter (Serie A)

31 octombrie: AC Milan - Inter (Serie A)

3 noiembrie: Feyenoord - Inter (Liga Campionilor)

8 noiembrie: Inter - Como (Serie A)

Pe postul de atacant central, Cristi Chivu îi mai are la dispoziție pe Marcus Thuram (3 goluri în 7 meciuri), Pio Esposito (2 goluri în 7 meciuri) și Ange-Yoan Bonny (2 goluri în 7 meciuri).

Pe lângă absența lui Lautaro, Chivu nu îl va avea la dispoziție nici pe Benjamin Pavard pentru partida cu Bologna.

Cristi Chivu, impresionat de Ange-Yoan Bonny: „Va veni și momentul în care va fi titular”

În absența lui Lautaro Martinez, Ange-Yoan Bonny ar putea primi mai multe minute în atacul lui Inter.

„Ange m-a impresionat în acest început de sezon. A arătat asta de fiecare dată când a intrat pe teren.

Contribuția și calitățile sale se văd mereu. A început să marcheze atât în Liga Campionilor, cât și în campionat.

Este un atacant foarte bun. Știm cât valorează Bonny și va veni și momentul în care va fi titular.

Suntem extrem de mulțumiți de el, de ceea ce face pentru echipă și de felul în care ne ajută în finalurile de meci.

Mai devreme sau mai târziu va începe și el o partidă ca titular. Suntem foarte, foarte mulțumiți de ceea ce face”, a declarat Chivu.

Cristi Chivu, despre Bologna: „Dacă nu câștigi duelurile și nu alergi, poți avea probleme”

Inter va încerca să-și continue seria fără înfrângere în Serie A în deplasarea cu Bologna, formație pregătită de Raffaele Palladino.

„Este acolo de o lună, a schimbat sistemul și i-a dat echipei o identitate. Deși Bologna avea o identitate și în anii trecuți, cu Italiano.

Este o echipă organizată, care joacă direct. Dacă nu câștigi duelurile și nu alergi, poți avea probleme”.

Bologna vine după prima victorie din actualul sezon de Serie A, obținută în deplasare cu Lecce (2-1).

Inter are 16 puncte după primele șase etape, la egalitate cu Lazio, și încearcă să-și continue parcursul bun din campionat, după cele două eșecuri consecutive din Liga Campionilor.

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