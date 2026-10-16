„Nu mai cred nimic” Florin Gardoș, sceptic după 7 ani de așteptare. Reacție după ultima decizie din scandalul Nordis
Florin Gardoș. FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro
Diverse

„Nu mai cred nimic” Florin Gardoș, sceptic după 7 ani de așteptare. Reacție după ultima decizie din scandalul Nordis

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 16.10.2026, ora 17:47
alt-text Actualizat: 16.10.2026, ora 17:47
  • Florin Gardoș (37 de ani), fost fotbalist la FCSB și Southampton, a reacționat după noua decizie a instanței în cazul Nordis.
  • Curtea de Apel București a decis ridicarea sechestrului asupra unor bunuri ale companiilor Nordis, evaluate la peste 100 de milioane de euro.
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Fostul internațional român se numără printre persoanele care au cumpărat apartamente în proiectele imobiliare ale companiei, dar nu au primit proprietățile pentru care au plătit.

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Florin Gardoș, după noua decizie în cazul Nordis: „Nu mai am speranțe”

În 2019, Gardoș a cumpărat două apartamente într-un complex Nordis din Mamaia, pentru care a plătit integral 110.000 de euro.

„Eu am două apartamente la Mamaia în primul bloc, dar sincer nu mai am speranțe. Le-am plătit integral 110.000 de euro în 2019 și trebuia să fie gata în 7 luni, însă au fost vândute altcuiva.

Trebuia să primesc la etajele superioare, mai sus de 3-4, însă nu s-a mai întâmplat nimic.

M-aș bucura ca oamenii să își primească apartamentele, dar la câte dezamăgiri am avut pe speța asta nu mai cred nimic. Chiar nu știu ce să zic că au trecut deja 7 ani. Am cheltuit deja peste 20.000 de euro pe avocați și stau cu banii blocați”, a spus Gardoș, conform fanatik.ro.

18 meciuri
a disputat Florin Gardoș pentru Southampton, în Premier League. De-a lungul carierei, fundașul a mai evoluat la FCSB, Academica Clinceni, CSM Poli Iași, Universitatea Craiova și Concordia Chiajna

Florin Gardoș: „Nu am cum să mă bucur și rămân sceptic”

Gardoș spune că ridicarea sechestrului nu înseamnă că oamenii își vor primi banii înapoi sau apartamentele pentru care au plătit.

„Clădirea deja, în unele locuri, arată destul de rău și sunt pierderi foarte mari. Deci peste 130.000 de euro investiți. Dacă aveam banii ăștia în bancă și primeam o dobândă de 5% toți anii aceștia…

Și dacă ne-am primi cu toții proprietățile, nu știu când ar putea fi pusă în funcțiune clădirea pentru că ea se află în conservare în acest moment. Deci practic nu funcționează. Primești mâine apartamentul și nu ai ce să faci cu el.

Deci poate fi doar un rău mai mic sau unul foarte mare. Dacă mi-aș recupera proprietățile ar fi doar o pierdere de câteva zeci de mii de euro și nu una de 150.000-200.000 de euro.

Numai când mă gândesc ce aș fi putut face cu banii ăia…”, a mai spus fostul fundaș.

Nu știu ce va fi cu ceilalți care au luat în locuri unde nu există nici măcar fundația, ca la Poiană sau în Brașov. Deci nu am cum să mă bucur pentru ce s-a întâmplat în instanță și rămân sceptic. Îți spun sincer că m-aș bucura mult pentru oamenii pentru care suma asta reprezintă mult mai mult decât pentru mine, că e munca lor de o viață. Florin Gardoș, fost fotbalist român

Florin Gardoș: „Nu mai vreau să construiesc în România”

Gardoș, care a mai dezvoltat proiecte imobiliare la Râmnicu Vâlcea și Satu Mare, spune că nu mai vrea să investească în România.

„Sincer eu nu mai vreau să construiesc în România. A crescut mult și TVA-ul, sunt investitori care nu au reușit să mai termine proiectele imobiliare.

Eu am vândut toate apartamentele la Râmnicu Vâlcea. E vorba de al doilea proiect imobiliar de acolo. Și la Satu Mare am avut niște probleme cu niște proprietăți după ce a crescut TVA-ul.

La primul proiect la Vâlcea au crescut dividendele de la 5% la 15% cred. Nu cred că voi mai cumpăra apartamente pentru că e un mediu total imprevizibil și nu e așa simplu”, a mai spus fostul fotbalist.

Sechestrul pe apartamentele Nordis, ridicat după decizia instanței

Curtea de Apel București a decis miercuri, 14 octombrie, să ridice sechestrul pus de DIICOT asupra bunurilor companiilor Nordis Management și Nordis Mamaia, inclusiv asupra unor apartamente evaluate la peste 100 de milioane de euro.

Decizia este definitivă, însă judecătorii au respins contestația depusă de Vladimir Ciorbă, unul dintre principalii inculpați din dosar. Astfel, bunurile sale personale rămân sub sechestru, conform HotNews.ro.

700 de plângeri
erau înregistrate în dosarul Nordis în octombrie 2025, potrivit DIICOT. Numărul persoanelor păgubite era estimat la 850, iar prejudiciul reclamat pentru înșelăciune ajungea la aproximativ 75 de milioane de euro

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