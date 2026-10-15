Lovitură grea pentru Chivu Lautaro Martinez s-a accidentat și va rata derby-ul cu AC Milan » Cât va lipsi căpitanul lui Inter
Lautaro Martinez. Foto: Imago
Campionate

Lovitură grea pentru Chivu Lautaro Martinez s-a accidentat și va rata derby-ul cu AC Milan » Cât va lipsi căpitanul lui Inter

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 15.10.2026, ora 13:44
alt-text Actualizat: 15.10.2026, ora 13:44
  • Lautaro Martinez (29 de ani), căpitanul lui Inter Milano, s-a accidentat în partida cu Club Brugge, pierdută marți, scor 3-4, în etapa #2 din Liga Campionilor.
  • Atacantul argentinian, care a marcat două goluri împotriva belgienilor, a acuzat probleme musculare după meciul de pe San Siro.
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Accidentarea lui Lautaro îi va da bătăi de cap lui Cristi Chivu, mai ales că Inter are de disputat mai multe meciuri importante în Serie A și Liga Campionilor.

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Lautaro Martinez s-a accidentat și va rata derby-ul cu AC Milan

Înainte de accidentare, atacantul traversa o perioadă bună, cu 6 goluri și o pasă decisivă în cele 7 meciuri disputate în acest sezon.

Lautaro va lipsi cel puțin o lună și ar urma să rateze 7 meciuri, atât în Serie A, cât și în Liga Campionilor, conform sport.sky.it

Lautaro ar urma să revină după pauza dedicată echipelor naționale din noiembrie.

Cele 7 meciuri pe care Lautaro Martinez le-ar putea rata:

  • 17 octombrie: Bologna - Inter (Serie A)
  • 21 octombrie: Inter - Șahtior Donețk (Liga Campionilor)
  • 25 octombrie: Inter - Fiorentina (Serie A)
  • 28 octombrie: Venezia - Inter (Serie A)
  • 31 octombrie: AC Milan - Inter (Serie A)
  • 3 noiembrie: Feyenoord - Inter (Liga Campionilor)
  • 8 noiembrie: Inter - Como (Serie A)

Dacă recuperarea va decurge conform planului, argentinianul ar putea reveni pentru meciul Atalanta - Inter, programat pe 22 noiembrie.

Lautaro Martinez a efectuat astăzi investigații clinice și imagistice la Institutul Humanitas din Rozzano. Examenele medicale au evidențiat o problemă musculară la nivelul flexorilor coapsei stângi. Inter Milano, într-un comunicat

Argentinianul a ratat un singur meci în acest început de sezon, când a rămas pe banca de rezerve la victoria cu Udinese, din 14 septembrie (5-3).

Pe postul de atacant central, Cristi Chivu îi mai are la dispoziție pe Marcus Thuram (3 goluri în 7 meciuri), Pio Esposito (2 goluri în 7 meciuri) și Ange-Yoan Bonny (2 goluri în 7 meciuri).

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