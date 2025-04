„Meritam să câștigăm” Cristi Chivu și-a lăudat echipa, după Lazio - Parma 2-2: „Mă bucur că am văzut o echipă furioasă în vestiar”

Cristi Chivu a lăudat jocul echipei sale, Parma, din remiza cu Lazio, deși echipa românului a scăpat victoria pe final.

Lazio - Parma, scor 2-2, s-a disputat luni seară, pe Olimpico, în etapa #34 din Serie A.

Deși a condus cu 2-0, Parma nu a reușit să plece cu toate cele 3 puncte de pe terenul lui Lazio, fiind egalați prin „dubla” lui Pedro din finalul partidei.

Cristi Chivu, după remiza cu Lazio

Meciul din etapa cu numărul 34 din Serie A a fost decis de „dublele” lui Jacob Ondrejka și Pedro.

Mijlocașul suedez al Parmei a punctat primul, în minutul 3 și a mărit avantajul oaspeților imediat după pauză, în minutul 46. Cel mai titrat jucător al celor de la Lazio, Pedro, a avut și el un cuvânt de spus în meciul de pe Olimpico. Spaniolul a redus din diferență în minutul 79 și a egalat 5 minute mai târziu.

Cristi Chivu a vorbit despre prestația celor doi marcatori și despre jocul Parmei din această partidă, subliniind faptul că echipa sa merita victoria:

„Mă așteptam ca Ondrejka să aibă un asemenea impact pentru că îl vedem lucrând în fiecare zi. Astăzi, pentru ofensivă, am crezut că el și Bonny în spatele lui Pellegrino sunt cea mai bună soluție. Știm ce poate face între linii și în ceea ce privește energia și driblingul.

Mă bucur pentru el pentru că face o treabă grozavă, merită aceste două goluri și sperăm să continue așa. Mă bucur că am văzut o echipă furioasă în vestiar. Ne-am gândit că putem câștiga meciul și am meritat, mai ales că am fost ordonați și ne-am exploatat calitățile. În același timp, însă, știam că ne confruntăm cu o echipă precum Lazio și când vine un campion precum Pedro, face diferența.

Sunt mulțumit de modul în care au reacționat băieții în ciuda greutăților pe care le-am avut. În mijlocul terenului nu am avut pe nimeni în afară de Hernani. O lună grea se încheie pentru noi și luăm acasă șase puncte”, a declarat Chivu, potrivit parmalive.com.

Parma se luptă pentru rămânerea în Serie A

În urma punctului obținut pe Olimpico, Parma se află pe locul 16 în Serie A, la 7 puncte de primul loc retrogradabil, ocupat de Venezia.

Echipa lui Cristi Chivu este neînvinsă în ultimele 7 partide, având un bilanț de 6 remize și o victorie, etapa trecută, contra celor de la Juventus, scor 1-0.

Următoarele 2 meciuri ale Parmei sunt cele mai accesibile din programul recent al echipei. „Cruciații” joacă pe teren propriu împotriva lui Como și în deplasare cu Empoli și se pot salva matematic, în cazul unor rezultate pozitive.

