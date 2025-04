Parma scapă victoria printre degete Echipa lui Chivu conducea cu 2-0 în minutul 79 al meciului cu Lazio, dar nu a câștigat

Lazio și Parma au terminat la egalitate, scor 2-2, în etapa #34 din Serie A.

La oaspeți, Dennis Man (26 de ani) a intrat pe teren în minutul 71.

Este a șasea remiză înregistrată de Parma cu Cristian Chivu (44 de ani) în funcția de antrenor. A mai bifat două victorii și o înfrângere.

După victoria cu Juventus, formația lui Cristi Chivu a fost aproape de un nou succes, de această dată pe Olimpico.

LAZIO - PARMA 2-2 . Echipa lui Cristian Chivu, egalată pe final

Dennis Man a început meciul pe banca de rezerve, dar și-a făcut apariția pe teren în minutul 71, când Parma conducea cu 2-0 (Ondrejka '3, '46).

Lazio a forțat pe final și a egalat grație golurile înscrise de Pedro ('79, '84).

Parma a acumulat 32 de puncte și se află pe locul 16, la șapte puncte distanță de locul 18, retrogradabil, ocupat de Venezia.

De cealaltă parte, Lazio (locul 7) o egalează pe rivala AS Roma (6 - loc de Conference League), cu 60 de puncte. Bologna (5 - Europa League) are 61, iar Juventus (4 - Liga Campionilor) are 62.

Lazio - Parma 2-2

Au marcat: Pedro '79, '84 / Ondrejka '3, '46

Final de meci - Parma bifează a șasea remiză cu Chivu pe banca tehnică.

Min. 84 - Gol Lazio! „Dublă” și pentru Pedro! Gazdele egalează.

Min. 79 - Gol Lazio! Pedro reduce din diferență pentru gazde.

Min. 71 - Dennis Man intră pe teren în locul marcatorului celor două goluri.

Min. 46 - Gol Parma! Ondrejka face „dubla”! Mingea a revenit la mijlocașul suedez după ce o pasă a sa a fost blocată. Acesta l-a învins pe Mandas cu un șut la colțul lung.

Min. 3 - Gol Parma! Ondrejka deschide scorul cu un șut din centrul careului, după o pasă venită de la Valeri.

Min. 1 - Meciul a început.

Lazio - Parma, echipele de start

Lazio: Mandas - Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini - Rovella, Guendouzi - Isaksen, Dia, Zaccagni - Castellanos

Mandas - Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini - Rovella, Guendouzi - Isaksen, Dia, Zaccagni - Castellanos Antrenor: Marco Baroni

Marco Baroni Parma: Suzuki - Leoni, Del Prato, Valenti - Hainaut, Ondrejka, Keita, Sohm, Valeri - Pellegrino, Bonny

Suzuki - Leoni, Del Prato, Valenti - Hainaut, Ondrejka, Keita, Sohm, Valeri - Pellegrino, Bonny Antrenor: Cristi Chivu

Cristi Chivu Stadion: Stadio Olimpico, Roma

Stadio Olimpico, Roma Arbitru: Juan Luca Sacchi

Parma e neînvinsă de 6 etape în Serie A

Cristi Chivu a întărit formația de pe „Ennio Tardini”, aceasta fiind neînvinsă de 6 etape și bifând un singur eșec în 8 partide cu antrenorul român pe bancă.

Parma se află la 6 puncte deasupra liniei roșii, iar, cu un succes în această seară, echipa își poate consolida șansele de a rămâne în Serie A, cu 4 etape înainte de final.

Dennis Man este anunțat rezervă în această seară, internaționalul român fiind printre marcatorii partidei tur cu Lazio, câștigată de „cruciați” cu 3-1.

Citește și