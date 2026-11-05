Cristiano Ronaldo (41 de ani) și-a anunțat oficial, joi, retragerea de la echipa națională..

Cu această ocazie, presa din Portugalia a făcut o listă a celor mai controversate momente în care l-au avut ca protagonist pe starul portughez, în cei 23 de ani în care a îmbrăcat tricoul naționalei.

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Cea mai recentă controversă în care a fost implicat Ronaldo a fost la ultima acțiune a naționalei, atunci când a părăsit cantonamentul după ce selecționerul anunțase că acesta nu va juca în meciul cu Danemarca din Liga Națiunilor.

Anterior nu jucase nici cu Norvegia (2-1), ci doar în primul meci, cu Țara Galilor (1-0).

Cristiano a fost amendat ulterior cu 255 de euro și a primit o suspendare de 30 de zile.

Ulterior disputei cu Jorge Jesus, Cristiano a publicat un comunicat amplu prin care a explicat cronologic cum s-a ajuns la această neînțelegere.

Cele mai mari controverse ale lui Ronaldo la națională

Dacă în perioada când a colaborat la națională cu Luiz Felipe Scolari, între 2003 și 2008, Ronaldo nu a fost implicat în nicio controversă, lucrurile au stat diferit în mandatul lui Carlos Queiroz (2008-2010).

Tensiunile au apărut după ce Ronaldo a lipsit de la meciul amical cu Liechtenstein, de pe 12 august 2009, din cauza unei răceli.

Un an mai târziu, în timpul Campionatului Mondial din 2010, Ronaldo și-a arătat la interviu nemulțumirea față de o decizie a selecționerului din meciul cu Spania.

Partida din optimile de finală ale competiției, disputată pe 29 iunie 2010, a fost decisă de golul lui David Villa din minutul 63. La final, Ronaldo a fost rugat să explice cum s-a produs eliminarea Portugaliei.

Ronaldo a trimis atunci vina către selecționer: „Vorbiți cu Carlos Queiroz”, a spus lusitanul, conform abola.pt.

Queiroz a părăsit naționala Portugaliei în septembrie 2010, fiind înlocuit de Paulo Bento, care a condus prima reprezentativă între 2011 și 2014.

„Dacă m-ați întreba dacă relația noastră era aceeași ca la început, răspunsul este nu. Dacă pentru a menține o relație trebuie să renunț la principiile mele, atunci nu. Trebuie să existe ierarhii, iar acestea trebuie respectate”, a declarat Bento, referitor la relația cu Ronaldo.

Ronaldo a aruncat un microfon în lac

Un alt moment controversat care l-a avut în prim-plan pe Ronaldo s-a petrecut în mandatul lui Fernando Santos, înaintea unui meci cu Ungaria, din ultima etapă a fazei grupelor de la EURO 2016.

Atunci, CR7 a aruncat un microfon al postului CMTV într-un lac, fiind vizibil nemulțumit.

Alături de Fernando Santos, Ronaldo a câștigat Campionatul European în 2016 și Liga Națiunilor în 2019.

Doi ani mai târziu, portughezul a ajuns din nou în centrul criticilor. Într-un meci cu Serbia din preliminariile Campionatului Mondial din 2022, Ronaldo a înscris chiar înainte de fluierul final, însă arbitrul a considerat că mingea nu depășise în întregime linia porții, iar golul nu a fost validat.

Ronaldo a fost foarte furios, și-a aruncat banderola de căpitan pe jos și a plecat la vestiare. A primit atunci cartonașul galben.

Lusitanul și-a vărsat din nou nervii pe banderolă în același an, după ce Portugalia fusese învinsă de Belgia în optimile de finală ale EURO 2020. În drum spre vestiar, Ronaldo a aruncat banderola și a lovit-o mai apoi cu piciorul.

Ronaldo, nervos pe Fernando Santos

La CM 2022, Fernando Santos l-a titularizat pe Cristiano Ronaldo în partida cu Coreea de Sud din grupe, când lusitanii aveau deja calificarea asigurată.

Cu toate acestea, Ronaldo a fost scos de pe teren în minutul 66, decizie care l-a scos din sărite pe lusitan. A rămas pe banca de rezerve și la următorul meci, cu Elveția, în care Goncalo Ramos a marcat 3 goluri.

Mai apoi, în duelul cu Maroc, Ronaldo a fost introdus pe teren în minutul 51, însă fără succes: Portugalia a fost eliminată atunci de la turneul final, scor 0-1. A fost ultimul meci al lui Fernando Santos pe banca naționalei.

Este adevărat că, în dimineața zilei meciului, când i-am explicat că nu va juca și care sunt motivele deciziei mele, el a interpretat greșit situația. Înțeleg reacția lui? Da, o înțeleg! Fernando Santos, în 2023

Roberto Martinez l-a înlocuit ulterior pe Santos, selecționer care a avut o relație bună cu Ronaldo. După CM 2026, Jorge Jesus a fost numit antrenorul Portugaliei.

Cristiano Ronaldo la naționala Portugaliei: cifrele unei cariere legendare

Potrivit UEFA, portughezul a adunat 234 de selecții și 146 de goluri, fiind atât fotbalistul cu cele mai multe apariții, cât și cel mai bun marcator din istoria fotbalului internațional masculin.

La națională, Cristiano a debutat când avea 18 ani. În următoarele două decenii, a devenit liderul reprezentativei și a stabilit recorduri care păreau greu de imaginat.

A ajuns la borna de 100 de goluri internaționale în septembrie 2020, iar în septembrie 2021 a depășit recordul deținut de iranianul Ali Daei, devenind cel mai bun marcator din istoria fotbalului internațional masculin.

146 de goluri și un record mondial

Cele 146 de goluri marcate pentru Portugalia reprezintă un record mondial la nivelul echipelor naționale masculine.

Ronaldo se află înaintea lui Lionel Messi, care are 126 de goluri în clasamentul UEFA, și a lui Ali Daei, cu 108 reușite.

Un alt detaliu impresionant este constanța sa: portughezul a marcat pentru națională în fiecare an calendaristic din 2004 până în 2026, adică 23 de ani consecutivi.

Record absolut la Campionatul European

Ronaldo este și cel mai bun marcator din istoria Campionatului European, cu 14 goluri înscrise la turneele finale.

Portughezul a participat la șase ediții ale competiției, între 2004 și 2024, un alt record pentru un fotbalist masculin.

Dacă sunt luate în calcul și preliminariile, Ronaldo ajunge la 55 de goluri în competiția europeană.

A marcat la șase Campionate Mondiale

Un alt record impresionant a fost stabilit la Campionatul Mondial din 2026.

Cristiano Ronaldo a devenit primul fotbalist din istorie care a înscris la șase ediții diferite ale Cupei Mondiale: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 și 2026.

La turneele finale mondiale a înscris în total 11 goluri, conform statisticilor UEFA.

Două trofee majore alături de Portugalia

Ronaldo a contribuit la două dintre cele mai importante succese din istoria fotbalului portughez.

În 2016, a câștigat Campionatul European, primul trofeu continental din istoria Portugaliei.

În 2019, a cucerit prima ediție a Ligii Națiunilor, iar în 2025 a ridicat din nou trofeul aceleiași competiții, după finala câștigată în fața Spaniei.

Astfel, Ronaldo încheie capitolul la națională cu trei trofee majore.

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