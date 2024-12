CS Mioveni, locul 20 în Liga 2, a fost depunctată din cauza datoriilor financiare către jucătorul Ionuț Burnea (32 ani).

Argeșenii au câștigat doar 3 meciuri în ultimele 6 luni, iar etapa trecută au fost învinși de Slatina, scor 1-8.

La o săptămână după eșecul uluitor cu Slatina, scor 1-8, CS Mioveni a primit o lovitură și din partea Federației Române de Fotbal.

CS Mioveni, depunctată de FRF

Comisiile de la Casa Fotbalului le-au tăiat argeșenilor două puncte din cauza datoriilor către fundașul Ionuț Burnea, în prezent la Slatina. Fundașul a marcat un gol chiar în meciul câștigat de Slatina la Mioveni.

„În baza art. 85 din RD coroborat cu art. 24 lit. C pct. 1 lit. b din Regulamentul privind Statutul și Transferul Jucătorilor de Fotbal, FRF sancționează CS Mioveni cu interzicerea dreptului de a transfera și/sau legitima jucători în calitate de club cesionar și scăderea de puncte asupra celor acumulate în campionat de echipa de categoria cea mai ridicată - depunctare 2 puncte pentru perioada 13.11.2024 – 27.11.2024.

Comisia a acordat termen în data de 18.12.2024, ora 15.00, dată la care clubul debitor să prezinte dovada plății față de creditorul Burnea Ionuț Georgian pentru a evita în continuare depunctarea”, anunță FRF pe site-ul oficial.

Jucător de la Mioveni: „Nu am vrut să mai jucăm. Nu suntem plătiți de luni de zile”

Din cauza restanțelor financiare pe care clubul le are față de ei, fotbaliștii Mioveniului au încercat să boicoteze meciul cu Slatina, încheiat în cele din urmă cu un eșec drastic, scor 1-8.

După meci, GOLAZO.ro a stat de vorbă cu un fotbalist din lotul gazdelor, care a preferat să-și mențină identitatea sub anonimat.

Acesta a explicat motivele pentru care el și colegii săi au refuzat să joace.

„Nu am vrut să mai jucăm, ne-au promis și nouă un salariu din 6.

Ne-am dus toți la primărie de două sau trei ori. Că nu au banii… Că nu știu ce. Le-am zis să ne dea măcar un salariu, să avem și noi de sărbători.

Am muncit până acum. Ne plânge lumea situația, și de la alte echipe. Că avem echipă bună, că de ce mai jucăm.

Plafonul salarial la Mioveni e mic, 40.000 de euro lunar îi costă echipa. Ne-am dus peste primar și ne-a zis că așteaptă că tribunalul să ceară falimentul. Că nu mai poate să dea bani, i-am zis să ne dea măcar un salariu. Ne-a zis că nu are de unde.

Când am auzit, ne-am pus de acord să nu mai intrăm pe teren. Pentru ce să ne mai lovim? Dacă pățim ceva? Cine plătește?

La noi și la antrenamente e periculos, putem oricând să pățim ceva! Nu avem doctor, maseuri! Bem apă la sticle de 2 litri. La cantonament nu avem ce mânca.

Antrenorul a plătit din banii lui o masă pe o săptămână, e horror. Dorm cu gândaci .

Proști am fost că am jucat până acum, și am mai fi jucat și astea 2-3 etape dacă ne dădeau măcar un salariu.

Sunt băieți care au rate la bănci, îi sună că nu au plătit. E o situație dezastruoasă. Te duci de sărbători acasă și nu ai un ban.

Au milioane de euro în primărie și nu ne dau un salariu. Ne au mințit, nu se mai poate, gata! Ne antrenăm, dar nu jucăm! Sa joace ei!

Ne-au mințit ca pe proști. Au pus jucătorii să caute sponsori! Voi ați mai auzit așa ceva?”, a declarat fotbalistul.