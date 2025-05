SEPSI - BOTOȘANI 2-0. Csaba Laszlo (61 de ani) a analizat prima victorie obţinută de covăsneni în play-off.

Tehnicianul a subliniat faptul că principala problemă a echipei a fost mentalitatea.

Sepsi se află pe locul 14, unul de baraj, cu 26 de puncte, la două față de Unirea Slobozia, care se află pe loc direct retrogradabil.

Sepsi - Botoșani 2-0 . Csaba Laszlo: „Numai timpul e dușmanul meu”

„Era o seară foarte importantă. Eu cred că băieții au făcut totul. Felicit echipa, a jucat ce am vrut, ce am antrenat. Am avut ocazii, dar când balonul nu vrea să intre în poartă, e dificil.

În a doua repriză, băieții erau un pic frustrați. Când am venit, am văzut că au primit foarte multe goluri. Cred că era -14 (n.r. - golaverajul). Asta era scopul meu: să nu mai luăm goluri”, a declarat antrenorul covăsnenilor, la Prima Sport.

Și la jocul ăsta, echipa a fost stabilă. Eu cred că Botoșani a avut, poate, o ocazie. Trebuie să spun că echipa a muncit pentru victorie și sunt fericit Laszlo Csaba

Laszlo a vorbit și despre lupta psihologică pe care a dus-o în vestiar:

„ Cea mai mare problemă la o echipă ca Sepsi e că eu cred că echipa nu este făcută să lupte la retrogradare, și toți au văzut că suntem mai buni.

Suntem în pericol să retrogradăm și trebuie să luăm la cunoștință ce e de făcut. Și pentru mine era o muncă grea, când vezi că totul este jos și trebuie să ajuți.

Asta este miracolul: că trebuie să găsești cu ce poți să trezești jucătorii și cum poți să le spui să vină la viață înapoi, pentru că știu fotbal.

Numai timpul e dușmanul meu, pentru că timpul este foarte puțin”.

Sepsi - FC Botoșani 2-0 . Gură mare de oxigen pentru covăsneni

Play-out, etapa #8

Gloria Buzău - Unirea Slobozia 0-3

Sepsi - FC Botoșani 2-0

Farul - UTA

Hermannstadt - Poli Iași

Petrolul - Oțelul

Play-out, etapa #9 (ultima)

Unirea Slobozia - Sepsi

FC Botoșani - Hermannstadt

Poli Iași - Petrolul

Oțelul - Farul

UTA - Gloria Buzău

Clasament play-out Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1. Hermannstadt* 7 33 2. Oţelul Galaţi 7 31 3. Farul 7 30 4. Politehnica Iaşi 7 28 5. Petrolul 7 28 6. UTA Arad 7 27 7. FC Botoşani 8 26 8. Sepsi* 8 26 9. Unirea Slobozia 8 24 10. Gloria Buzău 8 16 *Au beneficiat de rotunjire *Au beneficiat de rotunjire

