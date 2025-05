Grozavu și-a taxat jucătorii Ce l-a nemulțumit după eșecul cu Sepsi: „N-am arătat niciodată mai debusolați!”

SEPSI - FC BOTOȘANI 2-0. Leo Grozavu (57 de ani), antrenorul oaspeților, consideră că diferența a fost făcută de determinarea mult mai mare a covăsnenilor.

Moldovenii aveau nevoie de cel puțin un punct pentru a scăpa matematic de retrogradarea directă.

Grozavu s-a arătat dezamăgit de jocul echipei sale și a transmis că FC Botoșani nu a arătat ca o echipă ce speră să se salveze de la retrogradare la finalul sezonului.

SEPSI - FC BOTOȘANI. Leo Grozavu: „Aici cred că s-a făcut diferența, în niciun caz la altceva”

„Determinare! Aici cred că s-a făcut diferența, în niciun caz la altceva. Foarte multe dueluri, contacte, unele la limită, altele peste, dar dacă vrei să te salvezi…

Astăzi nu am arătat ca o echipă care vrea să se salveze. Pentru asta e nevoie de luptă, de bătaie. Ăsta este play-out-ul și trebuie să arătăm altceva.

Din păcate, tot ce am încercat în această săptămână, chiar și astăzi, nu a funcționat și asta e consecința jocului pe care l-am prestat.

Sunt dezamăgit de ceea ce am arătat ca determinare, dar nu avem ce face. Mai sunt și meciuri din astea. Nu aș putea să spun că la alte jocuri am arătat la fel de debusolați cum am arătat astăzi.

Eu am jucători care nu au fost pregătiți mental pentru acest joc”, a declarat Leo Grozavu, potrivit Prima Sport.

Paul Iacob: „Noi ne-am obișnuit să facem calcule și nu mai facem ce trebuie”

Paul Iacob, stoperul împrumutat de FC Botoșani de la Rapid, a vorbit și el despre căderea echipei sale din repriza secundă.

„Într-adevăr nu am contat în repriza a doua. Cred că am avut ocaziile noastre în prima parte, trebuia să le fructificăm, iar faptul că nu am marcat ne-a apăsat.

Sincer, în repriza a doua am căzut. Am sperat prea mult pentru un egal și nu ne-am văzut de jocul nostru. Am început să bubuim mingile, ceea ce nu e normal să facem, mai ales când ai un teren așa de bun la dispoziție.

Noi ne-am obișnuit să facem calcule și nu mai facem ce trebuie”, a declarat Paul Iacob.

În urma acestui eșec, FC Botoșani se află pe locul 13, loc de baraj, cu 26 de puncte, la egalitate cu Sepsi.

Pentru echipa antrenată de Leo Grozavu urmează un meci de totul sau nimic cu Hermannstadt, în ultima etapă. Partida este programată sâmbătă, 17 mai, cu începere de la ora 18:00.

Play-out, etapa #8

Gloria Buzău - Unirea Slobozia 0-3

Sepsi - FC Botoșani 2-0

Farul - UTA

Hermannstadt - Poli Iași

Petrolul - Oțelul

Play-out, etapa #9 (ultima)

Unirea Slobozia - Sepsi

FC Botoșani - Hermannstadt

Poli Iași - Petrolul

Oțelul - Farul

UTA - Gloria Buzău

Clasament play-out Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1. Hermannstadt* 7 33 2. Oţelul Galaţi 7 31 3. Farul* 7 30 4. Politehnica Iaşi* 7 28 5. Petrolul 7 28 6. UTA Arad 7 27 7. FC Botoşani* 8 26 8. Sepsi* 8 26 9. Unirea Slobozia 8 24 10. Gloria Buzău 8 16 *Au beneficiat de rotunjire *Au beneficiat de rotunjire

