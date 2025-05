„Era s-o comitem iarăși” Dan Nistor, după thriller-ul cu Dinamo: „Asta înseamnă să ai caracter” + Critici pentru Kovacs: „Penalty 100%”

DINAMO - U CLUJ 1-3. Dan Nistor (37 de ani), fotbalistul celor de la Universitatea Cluj, a comentat victoria în fața „câinilor”.

U Cluj a reușit o remontada pe Arena Națională, după ce a întors scorul în ultimele 10 minute, deși avea un om în minus.

DINAMO - U.CLUJ. Dan Nistor, la finalul meciului: „A fost un an foarte greu”

Veteranul celor de la Universitatea Cluj a vorbit evoluția sa și a echipei sala, la finalul meciului cu Dinamo.

„Ne-am bucurat foarte tare, a fost un an foarte greu cu multă presiune. Nu mai pot nici să alerg, a fost un meci foarte greu, dar asta înseamnă să ai caracter și să fii o echipă unită. Ce am trăit în seara asta nu credeam că boi mai trăi.

Mă gândeam la finala Cupei de acum doi ani, practic am fost mereu la un pas, acum era mai, mai, s-o comitem iarăși, dar mă bucur că am reușit să egalăm iar mai apoi să câștigăm.

Sper ca ceilalți jucători să-și prelungească contractul, marea majoritate merită. A fost un an cu bune și cu rele, dar ne merităm locul aici”, a declarat Alexandru Chipciu, la finalul partidei.

Dan Nistor, despre fazele de arbitraj: „A fost penalty sută la sută”

Fotbalistul „studenților” a mai vorbit și despre deciziile de arbitraj luate de Istvan Kovacs, dar și despre ce va urma pentru Universitatea.

„Am văzut primul galben (n.r. - la eliminarea lui Chipciu), l-am întrebat pe arbitru și a zis că nu e cameră VAR. A fost la golul nostru anulat, dar la penalty nu.

Eu cred că a fost penalty sută la sută, dar dacă așa a decis dânsul...important e că am câștigat. Păcat că Alex nu va juca în următorul meci.

Este normal ca la toate echipele să fie jucători cu experiență. Au fost momente grele, iar în astfel de momente jucătorii cu experiență trebuie să intervină. Cât putem să ajutăm vom ajuta, când nu vom mai putea, vom ridica mâna și vom ieși.

Așteptăm un ajutor mâine seară, nu pot să nu recunosc. Ați văzut că toate echipele din play-off joacă corect. Toate echipele care au fost aici au meritat, echipa cea mai bună a câștigat și vreau să îi felicit pe cei de la FCSB”, a mai adăugat Dan Nistor.

VIDEO Mircea Lucescu la TOP LEVEL, ep. 1 | Podcast GOLAZO.ro

Tu faci clasamentul! Joacă-te cu scorurile și vezi cum se schimbă ierarhia în ultimele etape

Citește și