Dan Petrescu a participat la conferința de presă premergătoare meciului cu Farul Constanța, din runda #23 a Ligii 1.

„Bursucul” a aflat despre planul propriilor suporteri de a-i cere demisia la acest meci, iar tehnicianul le-a transmis un mesaj.

Farul Constanța - CFR Cluj se joacă luni, 27 ianuarie, de la ora 20:00, iar partida poate fi urmărită liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe canalele Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Dan Petrescu, răspuns pentru suporterii lui CFR

Spre finalul conferinței de presă, jurnaliștii l-au întrebat pe Dan Petrescu despre planul suporterilor, care intenționează să îi ceară demisia, în mod organizat, în timpul meciului cu Farul.

Antrenorul a dezvăluit că știa deja despre acest lucru și a reacționat imediat, transmițând un mesaj către fanii respectivi.

„ Am auzit și eu, dar dacă îmi spune și mie cineva de ce... Nu înțeleg, sunt șocat! Eu îi înțeleg pe unii fani.

De când a venit Neluțu (n.r. Ioan Varga) la echipă, de 7 ani, s-au luat 5 campionate, o dată locul 2 și o dată locul 3. Cel care vă vorbește acum cred că a luat parte aproape la toate aceste evenimente.

Am fost de 3 ori în primăvara europeană, rezultatele au fost excelente. Antrenorul din fața dumneavoastră a împrumutat clubul în momentul când, posibil, intra în faliment.

Antrenorul din fața dumneavoastră a adus sponsori anul acesta la echipă și stă de dimineață până seara la echipă. Ăsta e Dan Petrescu!

Fanii vor mai mult, și eu vreau mai mult! Și ei, și noi, și jucătorii. Dacă am fi pe ultimul loc sau dacă echipa nu ar juca…”, a reacționat Petrescu.

Dan Petrescu: „Asta afectează jucătorii”

Antrenorul clujenilor este de părere că decizia suporterilor de a îi cere demisia îi afectează mai mult pe jucătorii săi decât pe el însuși, dar și clubul are de suferit:

„Aș vrea să le aduc aminte fanilor că cele mai multe goluri marcate le are CFR, cele mai spectaculoase goluri le are CFR.

Oricum o dai, nu e bine! Când nu eram aici, toată lumea mă voia. Când sunt aici, nu mă vrea nimeni. Nu mai înțeleg nimic, e șocant!

Asta nu mă afectează pe mine, afectează jucătorii! Ei vor să fie susținuți din minutul 1 până în minutul 90. Dacă nu am jucat și nu am făcut, la final peste tot se fluieră sau se cere demisia, dar până atunci trebuie să încurajăm jucătorii să joace fotbal.

Nu vreau ca ei să aibă de suferit, nici CFR Cluj. La câte am făcut pentru acest club, nu am mai făcut pentru altul. Nu este un moment, cred eu, să facem polemică. Abia am început anul 2025.

Fanii au dreptate mereu, după cum știți, ei sunt liberi să strige orice, de asta vin pe stadion, să se descarce”.

Dan Petrescu, despre meciul cu Farul

Antrenorul clujenilor a prefațat duelul cu trupa lui Gheorghe Hagi, dar a anunțat și absența lui Alin Fica pentru meciul cu constănțenii.

„A fost o săptămână destul de bună pentru noi, ne-am pregătit destul de bine. După un prim meci în care n-am câștigat, am avut și puțin ghinion, arbitrul a făcut să nu câștigăm meciul. (n.r. Botoșani - CFR Cluj, 1-1)

Meritam să fim pe alt loc în clasament dacă câștigam acel meci. Nu a fost ușor, dar băieții sunt motivați, ieri au făcut un antrenament bun, sper să transmită asta și pe teren, în fața unei echipe care încă își dorește să intre în play-off.

Îl cunosc foarte bine pe Hagi, îl știți și voi, nu o să se mulțumească cu puțin, iar pentru asta are nevoie numai de victorii, sunt convins că vin la victorie și aici.

E clar că Alibec e jucătorul cel mai important al lor, a luat cartonaș roșu, dar și noi avem probleme. Poate nu știți, dar și Fica s-a accidentat, era poate cel mai în formă jucător al nostru, mai sunt alți 2-3 jucători care azi vor face un antrenament și vedem dacă o să joace mâine”, a declarat Dan Petrescu.