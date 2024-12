Dan Petrescu, suspendat CFR Cluj nu va avea antrenorul principal pe bancă la ultimele meciuri din 2024

Dan Petrescu (56 de ani) a fost suspendat două meciuri după ieșirile nervoase pe care le-a avut în timpul meciului Unirea Slobozia - CFR Cluj 1-1.

„Bursucul” a primit primul cartonaș galben după ce a protestat la penalty-ul primit de Unirea Slobozia, iar pe al doilea l-a văzut în minutul 89. Tot pentru că și-a exprimat nemulțumirile la adresa arbitrului Ionuț Coza.

Dan Petrescu, suspendat la meciurile cu Rapid și Oțelul

Antrenorul echipei CFR Cluj a fost eliminat, iar acum și-a aflat pedeapsa: o suspendare pentru două partide.

„Întrunită luni, 16 decembrie 2024, Comisia de Disciplină din cadrul FRF a luat următoarele hotărâri:

AFC Unirea 04 Slobozia vs. FC CFR 1907 Cluj – Eliminare Petrescu Dan Vasile (antrenor CFR 1907 Cluj) - În temeiul art. 53.1 din RD, se sancționează antrenorul Petrescu Dan Vasile cu suspendare pentru două meciuri și penalitate sportivă de 320 lei ”, se arată în comunicatul emis de Comisia de Disciplină a FRF.

Astfel, Dan Petrescu nu va sta pe bancă la ultimele meciuri din 2024:

19 decembrie, ora 20:00: cu Rapid București (deplasare - Cupa României)

22 decembrie, ora 15:00: cu Oțelul Galați (acasă - Liga 1).

Dan Petrescu: „Nu ar fi trebuit să fac ceea ce am făcut”

La finalul partidei cu Unirea Slobozia, Dan Petrescu a afirmat că regretă ieșirile care i-au adus eliminarea.

„Nu ar fi trebuit să fac ceea ce am făcut, am luat două galbene, roşu, dar mi-a plăcut atitudinea jucătorilor, s-au bătut. În faţa porţii am suferit.

Primul galben pentru proteste l-am primit. L-am rugat frumos să-mi zică la penalty de ce la ei a dat şi la noi nu a dat. Să-mi zică să ştiu.

Am greşit, dar nu am vorbit urât, nu am înjurat. Nu aveam voie să fac ceea ce am făcut. Eram tensionat azi, nu am fost bine.

La fiecare meci e presiune, indiferent de ce am făcut acum un an sau acum o zi. Toată lumea vrea pe primul loc la CFR. Eu muncesc, jucătorii muncesc şi o să facem treabă. Dacă mă luam după ce zice lumea mă lăsam de mult.

Am contract pe trei ani, iar dacă cineva are probleme vine şi vorbeşte cu mine. Eu mă concentrez la echipă, merg pe drumul meu, îmi dau viaţa şi vedem ce va fi”, a declarat Dan Petrescu.

Nelu Varga, despre viitorul lui Dan Petrescu: „O să avem o discuție”

Nelu Varga, finanțatorul grupării ardelene, a anunțat că va evalua situația lui Dan Petrescu după întreruperea campionatului.

„O să avem o discuție cu toții: cu Dan Petrescu, cu staff-ul și cu jucătorii, după ce se întrerupe campionatul. Așa cum au fost momente bune și serii de meciuri câștigate, înțeleg că este și o perioadă mai puțin bună.

Vă repet, nu se întâmplă nimic la CFR până după ultimul meci, cu Oțelul Galați. Atunci o să vorbesc cu Dan Petrescu și cu ceilalți și vom decide ce facem”, a spus Varga, citat de fanatik.ro.