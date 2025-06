„Poate să vină oricine” Luca Băsceanu, optimist după victoria cu Muntenegru: „Spania nu ne sperie”

Luca Băsceanu (19 ani), mijlocașul României U19, a vorbit despre victoria cu Muntenegru, scor 2-1, în primul de la Campionatul European.

Luca Băsceanu, după victoria cu Muntenegru: „A fost o descătușare”

„A fost ca o descătușare, am muncit mult pentru victoria asta și am câștigat. Ne-am creat multe ocazii, am practicat un fotbal bun, iar pe mai departe ne propunem să ieșim din grupă.

Asta am avut în cap, să-mi ajut echipa și sunt bucuros că mi-a ieșit. E clar că e un avantaj că se joacă în România, le mulțumi că au venit în număr așa mare, nu mă așteptam să fie așa mulți iar noi sperăm să-i facem fericiți cu jocul nostru.

Spania nu ne sperie, poate să vină oricine, noi știm că avem valoare, iar dacă jucăm ca în seara asta ne batem de la egal la egal cu toate echipele. Vreau să-mi fac treaba aici, iar ce urmează vom vedea. Nu mă consider vedeta echipei, cred că suntem toți la același nivel.

E clar că e o onoare mare că mari fotbaliști vorbesc bine de mine, asta înseamnă că mi-am făcut treaba bine, iar asta mă face bucuros”, a declarat Luca Băsceanu la finalul partidei.

