ROMÂNIA U19 - MUNTENEGRU U19 2-1. Ion Marin (70 de ani) s-a declarat mulțumit de victoria elevilor săi din debutul EURO U19 2025.

Selecționerul României U19 a transmis că își dorește victoria împotriva Spaniei, în etapa secundă a Campionatului European U19 din 2025.

ROMÂNIA U19 - MUNTENENGRU U19. Ion Marin: „Am jucat bine”

„Chiar au jucat bine. Au fost niște poziții în care puteam să finalizăm, să încheiem acțiunea cu șut la poartă și au ezitat și au continuat să paseze în lateral. S-a reglat.

Era normal să fac trei schimbări. Să aleg niște jucători cu viteză pentru că fondul de oboseală pe care îl acumulase adversarul trebuia exploatat. Cel puțin pe cei doi fundași centrali, imediat au pus două vârfuri proaspete care au creat multe probleme.

La pauză am discutat cu băieții. Să aibă încredere în ei după un meci bun. Nu aveam motive să ne certăm. La pauză nu ai timp de așa ceva. La pauză doar se corectează câteva lucruri”, a declarat Ion Marin, la Digi Sport.

Ion Marin: „Spania este o echipă, dar copiii ăștia au dovedit că și ei sunt o echipă”

Pentru România U19 urmează duelul cu Spania U19, de luni seara, de la ora 21:00, pe stadionul Anghel Iordănescu, din Voluntari, despre care Ion Marin a avut un discurs încurajator, declarând că își dorește victoria:

„Cu Spania am mai jucat, îi cunoaștem. Am jucat anul trecut în toamnă aici la București, am jucat cu ei în Spania. Cum să spun? Spania a câștigat de 9 ori Campionatul European.

Este o echipă, dar copiii aceștia au dovedit că și ei sunt o echipă. Vom aborda jocul așa cum le abordăm pe toate, adică să câștigăm”, a declarat Ion Marin după victoria României.

Spania, debut cu dreptul

Campionatul European U19 din 2025 se dispută în perioada 13-26 iunie 2025, pe stadioanele din București, Ploiești și Voluntari.

În cealaltă partidă a grupei, Spania a învins Danemarca cu scorul de 1-0. Partida s-a jucat pe Giulești.

Astfel, după prima etapă, România se află pe primul loc, la egalitate de puncte și golaveraj cu Spania.

