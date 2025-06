Sepsi, ultimatum pentru Oprița Anunțul lui Attila Hadnagy: „Dacă nu, mergem mai departe!”

Attila Hadnagy (44 de ani), președintele celor de la Sepsi, a vorbit despre situția lui Daniel Oprița (43 de ani).

CSA Steaua e dispusă să-l lase pe Oprița să plece la Sepsi, dacă va plăti clauza de reziliere de 50.000 de euro.

Sepsi caută o nouă strategie după retrogradarea în eșalonul secund al fotbalului românesc, însă nu e dispusă să achite cei 50.000 de euro pentru a putea să-l aducă pe Oprița.

Comandantul CSA Steaua, Petruț-Dănuț Sârghe-Ciobanu (55 de ani) i-a dat un termen limită tehnicianului roș-albaștrilor pentru a plăti suma până azi.

Attila Hadnagy: „Avem speranța că zilele viitoare vom avea antrenor”

Attila Hadnagy, președintele celor de la Sepsi, a declarat că așteaptă un răspuns de la Oprița până săptămâna viitoare, în caz contrar covăsnenii se vor reorienta spre un nou antrenor.

Totodată, acesta a dezvăluit că strategia de transferuri, dar și programul echipei îi vor aparține în proporție de 100% noului antrenor, care va avea drepturi depline.

„Sunt discuții cu Daniel Oprița, avem speranța că zilele viitoare vom avea antrenor. La el ne-am oprit, avem o listă de priorități, însă nimic nu e decis în privința transferurilor, pentru că le vom stabili cu cine va veni, nici măcar cantonamentul nu e stabilit.

Dacă nu-și rezolvă situația, vom merge mai departe cu ce alte opțiuni avem. Ne dorim un antrenor care să fie șeful și pe teren, și în vestiar, iar totul să decidem împreună cu antrenorul. Nu există o altă cale” , a declarat Hadnagy, potrivit gsp.ro

2026 este anul în care îi expira contractul lui Oprița cu Steaua

Daniel Oprița: „E vorba despre clauza unui contract valabil”

Oprița a comentat și el afirmațiile comandantului Petruț-Dănuț Sârghe-Ciobanu.

Acesta susține că nu are niciun ultimatum din partea clubului.

„Nu am înțeles ce e cu acel ultimatum, eu nu am nimic de dat Stelei, nu sunt dator. Am văzut și eu în presă că mi s-a dat un termen limită pentru astăzi, dacă plătesc sau nu clauza de reziliere.

E vorba despre clauza unui contract valabil, o clauză care nu expiră și care ar putea fi achitată mâine, peste o lună sau în ultima zi a contractului. Ei au de dat un răspuns, nu eu.

Nu știu ce să le dau și nu am niciun semnal din conducere dacă mă lasă să plec sau nu. Eu sunt sub contract cu Steaua, mai departe nu mă poate obliga nimeni să dau un răspuns la o astfel de situație”, a declarat Oprița, potrivit sursei citate.

Citește și