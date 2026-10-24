Daniel Pancu (49 de ani), antrenorul Rapidului, și-a avertizat jucătorii înaintea derby-ului cu FCSB că nu va tolera intrările imprudente.

Meciul se joacă astăzi, de la ora 21:00, pe Arena Națională, în etapa #13 din Superliga.

Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Tehnicianul giuleștenilor a comentat și declarațiile lui Laurențiu Reghecampf, care a spus că Rapid este favorită.

Daniel Pancu, avertisment înainte de FCSB - Rapid: „Îi schimb direct!”

Întrebat cum se poate câștiga un derby, Pancu a explicat că disciplina și atenția la detalii sunt esențiale.

„Cu minte, după aceea cu inimă, apoi contează detaliile și fazele fixe. Și să rămânem în unsprezece. N-au voie astăzi să pună nici măcar o talpă. Mă supăr rău de tot, îi schimb!”, a declarat Daniel Pancu înaintea partidei, la Digi Sport.

FOTO. FCSB - Rapid 2-1, pe 21 decembrie 2025, ultima confruntare directă în campionat

Tehnicianul a vorbit și despre perioada petrecută pe banca Rapidului.

„Nu fac deosebire între meciuri. Pe toate le tratez la fel. Fie că vorbim de FCSB sau Csikszereda, tratăm toți adversarii cu respect și cu mare atenție la detalii.

Suntem într-o etapă de stabilizare, era normal să nu mai fie schimbări. De la etapă la etapă a trebuit să îmi cunosc jucătorii. Pot să spun că îi cunosc destul de bine”, a explicat antrenorul Rapidului.

Daniel Pancu, replică pentru Laurențiu Reghecampf: „Nu am luat în serios declarația”

Cu o zi înaintea derby-ului, Laurențiu Reghecampf a declarat că Rapid pornește ca favorită, datorită rezultatelor obținute în acest sezon.

„L-am auzit pe Reghe vorbind. În viața vieților lui nu l-am auzit, nici când jucau cu Manchester City aici, să spună despre o echipă că e favorită. Doamne ferește!

Sunt convins că vor începe cu cuțitele între dinți, că vor începe foarte tare jocul.

Să ajungi să spui despre un adversar că e favorit, după ce ai avut meciuri de Champions League aici, în care nu le-ai considerat favorite pe Chelsea, City, Ajax și cu cine au mai jucat ei în perioada aceea...

Și acum să spui despre Rapid că e favorită, e clar o declarație de adormire. Nu am luat în serios declarația.

Vorbim de un derby, am trăit atâtea. Nu plecăm după fenta asta”, a afirmat Pancu.

Daniel Pancu, mesaj pentru suporterii Rapidului

Antrenorul giuleștenilor a vorbit și despre sacrificiile făcute de suporteri pentru a fi alături de echipă, indiferent de rezultate.

„Am vorbit la hotel, când am plecat. Sunt oameni care poate nu au ce mânca acasă, își lasă copiii și vin peste tot după noi.

Când sunt momente grele, pe Giulești ne dau o energie foarte mare”, a mai spus Daniel Pancu.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport