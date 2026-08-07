Marius Șumudică (55 de ani), fost antrenor la CFR Cluj și Rapid, a reacționat după ce Ioan Varga l-a indicat drept principala variantă pentru banca formației din Gruia.

Patronul CFR-ului a anunțat că îl va demite pe Antonio Folha (55 de ani) după umilința cu Tromso, 0-5, din Conference League.

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Șumudică, liber de contract după despărțirea de Al-Okhdood din martie, spune că este dispus să discute cu patronul CFR-ului.

Șumudică, gata să revină la CFR Cluj: „Depinde de condiții. Nu spun «nu»”

„N-am avut nicio discuţie cu cei din conducerea clubului. Mai vorbesc cu Marian Copilu, că e prietenul meu. Dacă domnul Varga a spus lucrul acesta, el ştie mai bine ce îşi doreşte. Depinde de condiţii, cu siguranţă voi discuta. Clar depinde de condiţii.

Să vedem ce vor să facă mai departe, care e situaţia clubului. Dacă îşi doresc, vom avea o discuţie şi o să vedem.

Totul se discută, nu pot să spun «nu»”, a spus Marius Şumudică, conform fanatik.ro.

Vorbesc cu Marian Copilu, este acolo la echipă. Este un mare atu. O să văd situaţia reală a clubului. Vom avea o discuţie şi vedem. Dacă lucrurile stau ca atare, am văzut că s-au plătit nişte bani, se fac eforturi. Dacă există posibilitatea să colaborăm şi să facem lucrurile să meargă, sunt dispus colaborării. Ţi-am mai spus, vreau să ştiu situaţia reală. Marius Șumudică, fost antrenor la Rapid și CFR

Șumudică nu este străin de CFR Cluj. A condus formația din Gruia în perioada iunie - august 2021, fiind demis după ce ardelenii au ratat calificarea în grupele Europa League.

„Am avut 21 de puncte din 21 de puncte posibile. Eram calificaţi în grupele Conference League. Ne-a scos Young Boys din preliminariile Champions League, care era o forţă.

Au luat campionatul, au vândut jucători de peste 100 de milioane de euro. Am avut play-off de Europa League, cu Steaua Roşie Belgrad. I-am lăsat în Conference.

Trecusem de o echipă din Gibraltar şi Banja Luka. Deocamdată nu ştiu nimic”, a mai spus Șumudică.

Înainte ca despărțirea să fie oficializată, Ioan Varga a decis să închidă porțile bazei la ora antrenamentului fără să-l anunțe pe tehnician. Șumudică a rămas în fața porții și a fost nevoit să conducă ședința de pregătire într-un garaj.

Ioan Varga l-a umilit și l-a ironizat pe Șumudică: „Cea mai proastă alegere”

În primăvara lui 2022, patronul celor de la CFR Cluj l-a ironizat pe Șumudică, în momentul în care se vorbea de o posibilă revenire în Gruia.

„I-am reproșat lui Marian Copilu și că Marius Șumudică a fost cea mai proastă alegere pentru CFR Cluj. Nu era pentru noi. Nu spun că Șumudică e un antrenor slab sau rău, dar nu se potrivește cu profilul clubului nostru”, declara Varga.

Oameni ca Ionuț Chirilă și Marius Șumudică, oameni de genul acesta, sunt niște personaje care se bagă singure în seamă și nu trebuie băgate în seamă Ioan Varga, patron CFR, în martie 2023

Rocar, Inter Gaz, Progresul, Farul Constanța, Gloria Bistrița, Rapid, AO Kavala, Astra, FC Brașov, FC Vaslui, U Cluj, Al-Shaab, Concordia Chiajna, Kayserispor, Al-Shabab, Gaziantep, Rizespor, CFR Cluj, Yeni Malatyaspor, Al-Raed și Al-Okhdood sunt echipele antrenate de Șumudică în carieră.

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